https://ukraina.ru/20221008/1039521070.html

Теракт на Крымском мосту. Что известно на этот момент

Теракт на Крымском мосту. Что известно на этот момент - 08.10.2022 Украина.ру

Теракт на Крымском мосту. Что известно на этот момент

Утром 8 октября советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале сообщил, что на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте... Украина.ру, 08.10.2022

2022-10-08T14:05

2022-10-08T14:05

2022-10-08T14:17

крымский мост

теракт

подрыв

эксклюзив

украина

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Утром 8 октября советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале сообщил, что на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.Чуть позже стало известно, что речь идет о подрыве с помощью грузового автомобиля, который повлек за собой возгорание сразу семи топливных цистерн железнодорожного состава."На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля", — было указано в заявлении Национального антитеррористического комитета (НАК).В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, арка над его сухопутной частью осталась цела.Тушили пожар несколько часов, в МЧС РФ отчитались, что к этой работе было привлечено 250 человек и 70 единиц техники.Еще до того, как возгорание было локализовано, украинские политики наперебой начали говорить об украинском авторстве происходящего. Первым это сделал советник Офиса президента Михаил Подоляк у себя в соцсетях.Следом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов разместил в соцсетях видеозапись, на которой кадры с горящим Крымским мостом совмещены со знаменитым музыкальным поздравлением президента США Джона Кеннеди от Мэрилин Монро, где она поет "С днем рождения, мистер президент".Далее "поэтическую" эстафету перехватила Служба безопасности Украины, перефразировав стихотворение Тараса Шевченко."Сегодня великолепный повод немного изменить слова нашего Кобзаря.Светает,Мост хорошо пылает,Соловей в КрымуСБУ встречает", - написано в публикации СБУ в Фейсбук (Запрещен в РФ).И наконец, украинские СМИ прямым текстом заявили, что произошедшее – дело рук СБУ.В Госдуме РФ назвали подрыв Крымского моста "объявлением войны без правил". В частности, такое заявление сделал депутат ГД РФ Олег Морозов."Анонсируемый давно теракт на крымском мосту - это уже не просто вызов, это объявление войны без правил", - сказал он.Отреагировал на произошедшее и глава крымского парламента Владимир Константинов, заявив, что мост повредили "украинские вандалы".В Совете Федерации заявили, что Россия даст адекватный и, возможно, ассимметричный ответ на подрыв Украиной Крымского моста, который, вне сомнения, не мог произойти без ведома и разрешения Запада."Нет сомнений том, что соответствующие ведомства - Минобороны и другие - дадут адекватный, осознанный и, возможно, ассимметричный ответ на этот дерзкий удар", - заявил член СФ Александр Башкин.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту, кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Что и было сделано. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Возглавил комиссию вице-премьер Марат Хуснуллин, также в ее состав вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ России, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.Тем временем в регионе начали решать вопросы, связанные с последствиями подрыва моста. Первым делом был проработан вопрос запуска паромов и других альтернативных путей сообщения полуострова с материковой Россией.Буквально через час местные власти отрапортовали о том, что первый паром уже начал переход для погрузки, к выходу готовятся еще три.Также на полуострове сообщили, что между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров.Тем временем для водителей, которые двигались в сторону Крымского моста были организованы стоянки с полевой кухней и туалетами в Краснодарском крае."Для водителей, которые не могут проехать по Крымскому мосту, организовали стоянки: в районе поселка Ильич и на развилке Тамань - Волна", - было указано в оперштабе региона.Теракт на мосту вполне ожидаемо вызвал опасения о снабжении полуострова. Так, в ряде СМИ появились сообщения о том, что скоро для крымчан будут введены ограничения на продажу товаров. Однако эта дезинформация сразу была опровергнута министром промышленной политики республики Ириной Мезавцовой."Крым полностью обеспечен топливом. Нет никаких оснований для беспокойства и создания ажиотажного спроса на автозаправочных станциях. Запас бензина и дизельного топлива на полуострове достаточный. Ситуация с обеспечением доставки находится под полным контролем, подвоз с материковой части будет осуществлен, работа ведется", - добавил министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь.Вопрос о судьбе ныне отдыхающих туристов и вскоре туда собирающихся также получил ответы. По оценкам Ассоциации туроператоров страны, сейчас на отдыхе в регионе находится примерно 50 тысяч человек. Отельеры пообещали на сутки продлить им проживание в Крыму.Кроме того, все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет."Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки не будет. Гостиницы, в целом, тоже сообщили, что если турист по этой причине аннулируется, то они произведут полный возврат. Более того, сейчас министерство курортов и туризма Крыма проинформировало все гостиницы, что туристам, которым необходимо продление, его сделают за счет бюджета региона", - сказал глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.В Министерстве транспорта РФ сообщили, что ведомство приступило к оценке повреждений Крымского моста, требуемым объему и срокам восстановительных работВ то же время Всероссийский союз страховщиков, пишут СМИ, уже назвал предварительную сумму ущерба. Специалисты считают, что ремонт обойдется примерно в 200-500 миллионов рублей.

https://ukraina.ru/20221008/1039516345.html

https://ukraina.ru/20221008/1039518114.html

https://ukraina.ru/20221008/1039519716.html

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Марина Полякова

крымский мост, теракт, подрыв, эксклюзив, украина