Теракт на Крымском мосту. Что известно на этот момент - 08.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221008/1039521070.html
Теракт на Крымском мосту. Что известно на этот момент
Теракт на Крымском мосту. Что известно на этот момент - 08.10.2022 Украина.ру
Теракт на Крымском мосту. Что известно на этот момент
Утром 8 октября советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале сообщил, что на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте... Украина.ру, 08.10.2022
2022-10-08T14:05
2022-10-08T14:17
крымский мост
теракт
подрыв
эксклюзив
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039522024_0:0:593:333_1920x0_80_0_0_b60043d18f3c99f0c0876d81d71b00d8.png
Утром 8 октября советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале сообщил, что на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.Чуть позже стало известно, что речь идет о подрыве с помощью грузового автомобиля, который повлек за собой возгорание сразу семи топливных цистерн железнодорожного состава."На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля", — было указано в заявлении Национального антитеррористического комитета (НАК).В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, арка над его сухопутной частью осталась цела.Тушили пожар несколько часов, в МЧС РФ отчитались, что к этой работе было привлечено 250 человек и 70 единиц техники.Еще до того, как возгорание было локализовано, украинские политики наперебой начали говорить об украинском авторстве происходящего. Первым это сделал советник Офиса президента Михаил Подоляк у себя в соцсетях.Следом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов разместил в соцсетях видеозапись, на которой кадры с горящим Крымским мостом совмещены со знаменитым музыкальным поздравлением президента США Джона Кеннеди от Мэрилин Монро, где она поет "С днем рождения, мистер президент".Далее "поэтическую" эстафету перехватила Служба безопасности Украины, перефразировав стихотворение Тараса Шевченко."Сегодня великолепный повод немного изменить слова нашего Кобзаря.Светает,Мост хорошо пылает,Соловей в КрымуСБУ встречает", - написано в публикации СБУ в Фейсбук (Запрещен в РФ).И наконец, украинские СМИ прямым текстом заявили, что произошедшее – дело рук СБУ.В Госдуме РФ назвали подрыв Крымского моста "объявлением войны без правил". В частности, такое заявление сделал депутат ГД РФ Олег Морозов."Анонсируемый давно теракт на крымском мосту - это уже не просто вызов, это объявление войны без правил", - сказал он.Отреагировал на произошедшее и глава крымского парламента Владимир Константинов, заявив, что мост повредили "украинские вандалы".В Совете Федерации заявили, что Россия даст адекватный и, возможно, ассимметричный ответ на подрыв Украиной Крымского моста, который, вне сомнения, не мог произойти без ведома и разрешения Запада."Нет сомнений том, что соответствующие ведомства - Минобороны и другие - дадут адекватный, осознанный и, возможно, ассимметричный ответ на этот дерзкий удар", - заявил член СФ Александр Башкин.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту, кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Что и было сделано. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Возглавил комиссию вице-премьер Марат Хуснуллин, также в ее состав вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ России, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.Тем временем в регионе начали решать вопросы, связанные с последствиями подрыва моста. Первым делом был проработан вопрос запуска паромов и других альтернативных путей сообщения полуострова с материковой Россией.Буквально через час местные власти отрапортовали о том, что первый паром уже начал переход для погрузки, к выходу готовятся еще три.Также на полуострове сообщили, что между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров.Тем временем для водителей, которые двигались в сторону Крымского моста были организованы стоянки с полевой кухней и туалетами в Краснодарском крае."Для водителей, которые не могут проехать по Крымскому мосту, организовали стоянки: в районе поселка Ильич и на развилке Тамань - Волна", - было указано в оперштабе региона.Теракт на мосту вполне ожидаемо вызвал опасения о снабжении полуострова. Так, в ряде СМИ появились сообщения о том, что скоро для крымчан будут введены ограничения на продажу товаров. Однако эта дезинформация сразу была опровергнута министром промышленной политики республики Ириной Мезавцовой."Крым полностью обеспечен топливом. Нет никаких оснований для беспокойства и создания ажиотажного спроса на автозаправочных станциях. Запас бензина и дизельного топлива на полуострове достаточный. Ситуация с обеспечением доставки находится под полным контролем, подвоз с материковой части будет осуществлен, работа ведется", - добавил министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь.Вопрос о судьбе ныне отдыхающих туристов и вскоре туда собирающихся также получил ответы. По оценкам Ассоциации туроператоров страны, сейчас на отдыхе в регионе находится примерно 50 тысяч человек. Отельеры пообещали на сутки продлить им проживание в Крыму.Кроме того, все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет."Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки не будет. Гостиницы, в целом, тоже сообщили, что если турист по этой причине аннулируется, то они произведут полный возврат. Более того, сейчас министерство курортов и туризма Крыма проинформировало все гостиницы, что туристам, которым необходимо продление, его сделают за счет бюджета региона", - сказал глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.В Министерстве транспорта РФ сообщили, что ведомство приступило к оценке повреждений Крымского моста, требуемым объему и срокам восстановительных работВ то же время Всероссийский союз страховщиков, пишут СМИ, уже назвал предварительную сумму ущерба. Специалисты считают, что ремонт обойдется примерно в 200-500 миллионов рублей.
https://ukraina.ru/20221008/1039516345.html
https://ukraina.ru/20221008/1039518114.html
https://ukraina.ru/20221008/1039519716.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Марина Полякова
Марина Полякова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039522024_0:0:445:333_1920x0_80_0_0_6e2aaaf4820892df575df5181c4fc873.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
крымский мост, теракт, подрыв, эксклюзив, украина
Крымский мост, теракт, подрыв, Эксклюзив, Украина

Теракт на Крымском мосту. Что известно на этот момент

14:05 08.10.2022 (обновлено: 14:17 08.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийКрымский мост, тушение
Крымский мост, тушение - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Читать в
Марина Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Утром 8 октября советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале сообщил, что на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.
"Предварительно: горит цистерна с топливом на одном из участков; движение по автомобильной и железнодорожной частям моста ограничено; готовится запуск паромной переправы через пролив", - написал он, добавив, что погибших и пострадавших нет.
Чуть позже стало известно, что речь идет о подрыве с помощью грузового автомобиля, который повлек за собой возгорание сразу семи топливных цистерн железнодорожного состава.
"На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля", — было указано в заявлении Национального антитеррористического комитета (НАК).
В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, арка над его сухопутной частью осталась цела.
Тушили пожар несколько часов, в МЧС РФ отчитались, что к этой работе было привлечено 250 человек и 70 единиц техники.
Еще до того, как возгорание было локализовано, украинские политики наперебой начали говорить об украинском авторстве происходящего. Первым это сделал советник Офиса президента Михаил Подоляк у себя в соцсетях.
"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено", - написал Подоляк на английском языке.
Следом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов разместил в соцсетях видеозапись, на которой кадры с горящим Крымским мостом совмещены со знаменитым музыкальным поздравлением президента США Джона Кеннеди от Мэрилин Монро, где она поет "С днем рождения, мистер президент".
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
10:48
Секретарь СНБО назвал теракт на Крымском мосту "подарком" ПутинуСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Соответствующий пост он выложил 8 октября в Фейсбуке (Запрещен в РФ)
Далее "поэтическую" эстафету перехватила Служба безопасности Украины, перефразировав стихотворение Тараса Шевченко.
"Сегодня великолепный повод немного изменить слова нашего Кобзаря.
Светает,
Мост хорошо пылает,
Соловей в Крыму
СБУ встречает", - написано в публикации СБУ в Фейсбук (Запрещен в РФ).
© СБУ
© СБУ
И наконец, украинские СМИ прямым текстом заявили, что произошедшее – дело рук СБУ.
"Подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ", - написало агентство Интерфакс-Украина.
В Госдуме РФ назвали подрыв Крымского моста "объявлением войны без правил". В частности, такое заявление сделал депутат ГД РФ Олег Морозов.
"Анонсируемый давно теракт на крымском мосту - это уже не просто вызов, это объявление войны без правил", - сказал он.
Отреагировал на произошедшее и глава крымского парламента Владимир Константинов, заявив, что мост повредили "украинские вандалы".
"Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели. В этом вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения — это единственное, что у них получается", - сказал он.
В Совете Федерации заявили, что Россия даст адекватный и, возможно, ассимметричный ответ на подрыв Украиной Крымского моста, который, вне сомнения, не мог произойти без ведома и разрешения Запада.
"Нет сомнений том, что соответствующие ведомства - Минобороны и другие - дадут адекватный, осознанный и, возможно, ассимметричный ответ на этот дерзкий удар", - заявил член СФ Александр Башкин.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту, кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Что и было сделано. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Возглавил комиссию вице-премьер Марат Хуснуллин, также в ее состав вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ России, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.
Тем временем в регионе начали решать вопросы, связанные с последствиями подрыва моста. Первым делом был проработан вопрос запуска паромов и других альтернативных путей сообщения полуострова с материковой Россией.
Буквально через час местные власти отрапортовали о том, что первый паром уже начал переход для погрузки, к выходу готовятся еще три.
Также на полуострове сообщили, что между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров.
Крымский мост
11:40
Крымский мост: видео с места ЧПВ результате взрыва грузовика на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова загорелись 7 топливных цистерн железнодорожного состава. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ
Тем временем для водителей, которые двигались в сторону Крымского моста были организованы стоянки с полевой кухней и туалетами в Краснодарском крае.
"Для водителей, которые не могут проехать по Крымскому мосту, организовали стоянки: в районе поселка Ильич и на развилке Тамань - Волна", - было указано в оперштабе региона.
Теракт на мосту вполне ожидаемо вызвал опасения о снабжении полуострова. Так, в ряде СМИ появились сообщения о том, что скоро для крымчан будут введены ограничения на продажу товаров. Однако эта дезинформация сразу была опровергнута министром промышленной политики республики Ириной Мезавцовой.
"Причин для повышенного спроса нет. Ограничений товаров нет и вводится они не будут", - сказала она.
"Крым полностью обеспечен топливом. Нет никаких оснований для беспокойства и создания ажиотажного спроса на автозаправочных станциях. Запас бензина и дизельного топлива на полуострове достаточный. Ситуация с обеспечением доставки находится под полным контролем, подвоз с материковой части будет осуществлен, работа ведется", - добавил министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь.
Крым
12:23
В Крыму ответили, дефицит каких товаров ожидаетсяВ ряде СМИ появились сообщения о том, что на полуострове после подрыва Крымского моста будут введены ограничения на продажу товаров. Однако эта дезинформация сразу была опровергнута министром промышленной политики республики Ириной Мезавцовой
Вопрос о судьбе ныне отдыхающих туристов и вскоре туда собирающихся также получил ответы. По оценкам Ассоциации туроператоров страны, сейчас на отдыхе в регионе находится примерно 50 тысяч человек. Отельеры пообещали на сутки продлить им проживание в Крыму.
Кроме того, все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет.
"Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки не будет. Гостиницы, в целом, тоже сообщили, что если турист по этой причине аннулируется, то они произведут полный возврат. Более того, сейчас министерство курортов и туризма Крыма проинформировало все гостиницы, что туристам, которым необходимо продление, его сделают за счет бюджета региона", - сказал глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
В Министерстве транспорта РФ сообщили, что ведомство приступило к оценке повреждений Крымского моста, требуемым объему и срокам восстановительных работ
В то же время Всероссийский союз страховщиков, пишут СМИ, уже назвал предварительную сумму ущерба. Специалисты считают, что ремонт обойдется примерно в 200-500 миллионов рублей.
 
Крымский мосттерактподрывЭксклюзивУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Губернатор Сахалина ответил на "признание" Зеленским Южных Курил территорией Японии
15:01Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - Скориков
14:46Для большинства украинских беженцев в Польше отменяют бесплатное жильё
14:35Грузовик на Крымском мосту могли подорвать дистанционно - экс-генерал ФСБ
14:21Андрей Суздальцев: Мы пока не понимаем, как отвечать на такие теракты, как на Крымском мосту
14:07Установлено, кому принадлежал грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту - СК РФ
14:05Теракт на Крымском мосту. Что известно на этот момент
13:59Теракт на Крымском мосту унес жизни трех человек
13:07Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров
12:41Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти
12:23В Крыму ответили, дефицит каких товаров ожидается
12:14Владимир Евсеев о теракте на Крымском мосту: Это тщательно подготовленный теракт
12:10Американский журналист признался, что его “тошнит” от Зеленского
12:08В Ассоциации туроператоров рассказали о судьбе туристов в Крыму
12:00Подробности по Крымскому мосту, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 8 октября
11:49Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии по ЧП на Крымском мосту
11:40Крымский мост: видео с места ЧП
11:34Financial Times: Разногласия по Украине мешают Pink Floyd продать каталог своих песен
11:33Теракт на Крымском мосту и перспективы развития конфликта
11:14Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ
Лента новостейМолния