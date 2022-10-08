Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров - 08.10.2022 Украина.ру
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Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров
Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров - 08.10.2022 Украина.ру
Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров
В ближайшее время из Республики Крым в Краснодарский край будут организованы рейсы пассажирских судов повышенной вместимости. Об этом рассказали журналистам 8 октября в министерстве транспорта полуострова
2022-10-08T13:07
2022-10-08T13:07
новости
диверсия в крыму
краснодарский край
крымский мост
суда
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Вместимость одного такого судна составляет более 100 человек, указали в ведомстве.Ранее о запуске паромов сообщили в морской службе Краснодарского края. Там объявили, что суда будут перевозить пассажиров, а также грузы, в период восстановительных работ на Крымском мосту.Как сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ, причиной взрыва и частичного обрушения двух автомобильных пролётов на Крымском мосту стал подрыв автомобиля.Арка над судоходной частью моста не повреждена. На месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают причины взрыва.
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новости, диверсия в крыму, краснодарский край, крымский мост, суда
Новости, диверсия в Крыму, краснодарский край, Крымский мост, суда

Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров

13:07 08.10.2022
 
© Инфоцентр "Крымский мост" / Перейти в фотобанкФарватерный участок Крымского моста обезопасили от столкновения с судами
Фарватерный участок Крымского моста обезопасили от столкновения с судами
© Инфоцентр "Крымский мост"
Перейти в фотобанк
Читать в
В ближайшее время из Республики Крым в Краснодарский край будут организованы рейсы пассажирских судов повышенной вместимости. Об этом рассказали журналистам 8 октября в министерстве транспорта полуострова
Вместимость одного такого судна составляет более 100 человек, указали в ведомстве.
Ранее о запуске паромов сообщили в морской службе Краснодарского края. Там объявили, что суда будут перевозить пассажиров, а также грузы, в период восстановительных работ на Крымском мосту.
Владимир Евсеев интервью
12:14
Владимир Евсеев о теракте на Крымском мосту: Это тщательно подготовленный теракт
Как сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ, причиной взрыва и частичного обрушения двух автомобильных пролётов на Крымском мосту стал подрыв автомобиля.
Арка над судоходной частью моста не повреждена. На месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают причины взрыва.
 
Новостидиверсия в Крымукраснодарский крайКрымский мостсуда
 
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Заголовок открываемого материала
13:07Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров
12:41Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти
12:23В Крыму ответили, дефицит каких товаров ожидается
12:14Владимир Евсеев о теракте на Крымском мосту: Это тщательно подготовленный теракт
12:10Американский журналист признался, что его “тошнит” от Зеленского
12:08В Ассоциации туроператоров рассказали о судьбе туристов в Крыму
12:00Подробности по Крымскому мосту, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 8 октября
11:49Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии по ЧП на Крымском мосту
11:40Крымский мост: видео с места ЧП
11:34Financial Times: Разногласия по Украине мешают Pink Floyd продать каталог своих песен
11:33Теракт на Крымском мосту и перспективы развития конфликта
11:14Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ
11:07В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе
11:01СМИ: Британия испугалась, что её подводные объекты пострадают от ответа России на диверсию на Балтике
11:01СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами
10:48Секретарь СНБО назвал теракт на Крымском мосту "подарком" Путину
10:36Адекватный и, возможно, ассимметричный: в Совфеде рассказали об ответе на подрыв Крымского моста
10:35Пожар на Крымском мосту потушен - МЧС РФ
10:30Минтранс: первый паром через Керчинский пролив уже отправился
10:25В Британии рассказали о возможных ядерных ударах США по России
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