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Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров

Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров - 08.10.2022 Украина.ру

Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров

В ближайшее время из Республики Крым в Краснодарский край будут организованы рейсы пассажирских судов повышенной вместимости. Об этом рассказали журналистам 8 октября в министерстве транспорта полуострова

2022-10-08T13:07

2022-10-08T13:07

2022-10-08T13:07

новости

диверсия в крыму

краснодарский край

крымский мост

суда

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Вместимость одного такого судна составляет более 100 человек, указали в ведомстве.Ранее о запуске паромов сообщили в морской службе Краснодарского края. Там объявили, что суда будут перевозить пассажиров, а также грузы, в период восстановительных работ на Крымском мосту.Как сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ, причиной взрыва и частичного обрушения двух автомобильных пролётов на Крымском мосту стал подрыв автомобиля.Арка над судоходной частью моста не повреждена. На месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают причины взрыва.

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новости, диверсия в крыму, краснодарский край, крымский мост, суда