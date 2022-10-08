https://ukraina.ru/20221008/1039520377.html
Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров
Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров - 08.10.2022 Украина.ру
Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров
В ближайшее время из Республики Крым в Краснодарский край будут организованы рейсы пассажирских судов повышенной вместимости. Об этом рассказали журналистам 8 октября в министерстве транспорта полуострова
2022-10-08T13:07
2022-10-08T13:07
2022-10-08T13:07
новости
диверсия в крыму
краснодарский край
крымский мост
суда
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Вместимость одного такого судна составляет более 100 человек, указали в ведомстве.Ранее о запуске паромов сообщили в морской службе Краснодарского края. Там объявили, что суда будут перевозить пассажиров, а также грузы, в период восстановительных работ на Крымском мосту.Как сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ, причиной взрыва и частичного обрушения двух автомобильных пролётов на Крымском мосту стал подрыв автомобиля.Арка над судоходной частью моста не повреждена. На месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают причины взрыва.
https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, диверсия в крыму, краснодарский край, крымский мост, суда
Новости, диверсия в Крыму, краснодарский край, Крымский мост, суда
Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров
В ближайшее время из Республики Крым в Краснодарский край будут организованы рейсы пассажирских судов повышенной вместимости. Об этом рассказали журналистам 8 октября в министерстве транспорта полуострова
Вместимость одного такого судна составляет более 100 человек, указали в ведомстве.
Ранее о запуске паромов сообщили в морской службе Краснодарского края. Там объявили, что суда будут перевозить пассажиров, а также грузы, в период восстановительных работ на Крымском мосту.
Как сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ, причиной взрыва и частичного обрушения двух автомобильных пролётов на Крымском мосту стал подрыв автомобиля.
Арка над судоходной частью моста не повреждена. На месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают причины взрыва.