В Крыму ответили, дефицит каких товаров ожидается - 08.10.2022 Украина.ру
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В Крыму ответили, дефицит каких товаров ожидается
В Крыму ответили, дефицит каких товаров ожидается - 08.10.2022 Украина.ру
В Крыму ответили, дефицит каких товаров ожидается
В ряде СМИ появились сообщения о том, что на полуострове после подрыва Крымского моста будут введены ограничения на продажу товаров. Однако эта дезинформация сразу была опровергнута министром промышленной политики республики Ириной Мезавцовой
2022-10-08T12:23
2022-10-08T12:23
крым
дефицит
товары
новости
крымский мост
подрыв
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В частности, отдельные СМИ написали, что запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, поэтому на продажу бакалейной группы будут введены ограничения."Причин для повышенного спроса нет. Ограничений товаров нет и вводится они не будут", - сказала Мезавцова.Она подчеркнула, что продовольственный рынок региона насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме. Нет опасений и по части обеспечения топливом.
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крым, дефицит, товары, новости, крымский мост, подрыв
Крым, дефицит, товары, Новости, Крымский мост, подрыв

В Крыму ответили, дефицит каких товаров ожидается

12:23 08.10.2022
 
© GettyimagesКрым
Крым
© Gettyimages
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В ряде СМИ появились сообщения о том, что на полуострове после подрыва Крымского моста будут введены ограничения на продажу товаров. Однако эта дезинформация сразу была опровергнута министром промышленной политики республики Ириной Мезавцовой
В частности, отдельные СМИ написали, что запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, поэтому на продажу бакалейной группы будут введены ограничения.
"Причин для повышенного спроса нет. Ограничений товаров нет и вводится они не будут", - сказала Мезавцова.
Она подчеркнула, что продовольственный рынок региона насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме. Нет опасений и по части обеспечения топливом.
"Крым полностью обеспечен топливом. Нет никаких оснований для беспокойства и создания ажиотажного спроса на автозаправочных станциях. Запас бензина и дизельного топлива на полуострове достаточный. Ситуация с обеспечением доставки находится под полным контролем, подвоз с материковой части будет осуществлен, работа ведется", - сказал министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2022
12:08
В Ассоциации туроператоров рассказали о судьбе туристов в КрымуНа данный момент на отдыхе в Крыму может находится порядка 50 тысяч человек. Цифра уточняется, заявили 8 октября в Ассоциации туроператоров России
 
КрымдефициттоварыНовостиКрымский мостподрыв
 
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