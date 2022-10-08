https://ukraina.ru/20221008/1039519716.html

В Крыму ответили, дефицит каких товаров ожидается

В Крыму ответили, дефицит каких товаров ожидается - 08.10.2022 Украина.ру

В Крыму ответили, дефицит каких товаров ожидается

В ряде СМИ появились сообщения о том, что на полуострове после подрыва Крымского моста будут введены ограничения на продажу товаров. Однако эта дезинформация сразу была опровергнута министром промышленной политики республики Ириной Мезавцовой

2022-10-08T12:23

2022-10-08T12:23

2022-10-08T12:23

крым

дефицит

товары

новости

крымский мост

подрыв

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В частности, отдельные СМИ написали, что запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, поэтому на продажу бакалейной группы будут введены ограничения."Причин для повышенного спроса нет. Ограничений товаров нет и вводится они не будут", - сказала Мезавцова.Она подчеркнула, что продовольственный рынок региона насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме. Нет опасений и по части обеспечения топливом.

https://ukraina.ru/20221008/1039519396.html

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крым, дефицит, товары, новости, крымский мост, подрыв