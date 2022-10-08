В Крыму ответили, дефицит каких товаров ожидается
В ряде СМИ появились сообщения о том, что на полуострове после подрыва Крымского моста будут введены ограничения на продажу товаров. Однако эта дезинформация сразу была опровергнута министром промышленной политики республики Ириной Мезавцовой
В частности, отдельные СМИ написали, что запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, поэтому на продажу бакалейной группы будут введены ограничения.
"Причин для повышенного спроса нет. Ограничений товаров нет и вводится они не будут", - сказала Мезавцова.
Она подчеркнула, что продовольственный рынок региона насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме. Нет опасений и по части обеспечения топливом.
"Крым полностью обеспечен топливом. Нет никаких оснований для беспокойства и создания ажиотажного спроса на автозаправочных станциях. Запас бензина и дизельного топлива на полуострове достаточный. Ситуация с обеспечением доставки находится под полным контролем, подвоз с материковой части будет осуществлен, работа ведется", - сказал министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь.