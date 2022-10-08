В Ассоциации туроператоров рассказали о судьбе туристов в Крыму - 08.10.2022 Украина.ру
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В Ассоциации туроператоров рассказали о судьбе туристов в Крыму
В Ассоциации туроператоров рассказали о судьбе туристов в Крыму - 08.10.2022 Украина.ру
В Ассоциации туроператоров рассказали о судьбе туристов в Крыму
На данный момент на отдыхе в Крыму может находится порядка 50 тысяч человек. Цифра уточняется, заявили 8 октября в Ассоциации туроператоров России
2022-10-08T12:08
2022-10-08T12:08
крымский мост
новости
подрыв
туристы
крым
туроператоры
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Сообщается, что отельеры Крыма продлят пребывание туристов из-за подрыва Крымского моста.Кроме того, все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет Эту информацию подтвердил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский."Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки не будет. Гостиницы, в целом, тоже сообщили, что если турист по этой причине аннулируется, то они произведут полный возврат. Более того, сейчас министерство курортов и туризма Крыма проинформировало все гостиницы, что туристам, которым необходимо продление, его сделают за счет бюджета региона", - сказал он.
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крымский мост, новости, подрыв, туристы, крым, туроператоры
Крымский мост, Новости, подрыв, туристы, Крым, туроператоры

В Ассоциации туроператоров рассказали о судьбе туристов в Крыму

12:08 08.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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На данный момент на отдыхе в Крыму может находится порядка 50 тысяч человек. Цифра уточняется, заявили 8 октября в Ассоциации туроператоров России
Сообщается, что отельеры Крыма продлят пребывание туристов из-за подрыва Крымского моста.
"Отельеры Крыма продлят пребывание гостей в своих средствах размещения", - говорится в сообщении.
Кроме того, все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет Эту информацию подтвердил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки не будет. Гостиницы, в целом, тоже сообщили, что если турист по этой причине аннулируется, то они произведут полный возврат. Более того, сейчас министерство курортов и туризма Крыма проинформировало все гостиницы, что туристам, которым необходимо продление, его сделают за счет бюджета региона", - сказал он.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
11:07
В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправеВ Министерстве транспорта РФ сообщили, что ведомство приступило к оценке повреждений Крымского моста, требуемым объему и срокам восстановительных работ
 
Крымский мостНовостиподрывтуристыКрымтуроператоры
 
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