https://ukraina.ru/20221008/1039519396.html

В Ассоциации туроператоров рассказали о судьбе туристов в Крыму

В Ассоциации туроператоров рассказали о судьбе туристов в Крыму - 08.10.2022 Украина.ру

В Ассоциации туроператоров рассказали о судьбе туристов в Крыму

На данный момент на отдыхе в Крыму может находится порядка 50 тысяч человек. Цифра уточняется, заявили 8 октября в Ассоциации туроператоров России

2022-10-08T12:08

2022-10-08T12:08

2022-10-08T12:08

крымский мост

новости

подрыв

туристы

крым

туроператоры

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Сообщается, что отельеры Крыма продлят пребывание туристов из-за подрыва Крымского моста.Кроме того, все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет Эту информацию подтвердил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский."Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки не будет. Гостиницы, в целом, тоже сообщили, что если турист по этой причине аннулируется, то они произведут полный возврат. Более того, сейчас министерство курортов и туризма Крыма проинформировало все гостиницы, что туристам, которым необходимо продление, его сделают за счет бюджета региона", - сказал он.

https://ukraina.ru/20221008/1039516815.html

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2022

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крымский мост, новости, подрыв, туристы, крым, туроператоры