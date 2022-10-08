https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html

Владимир Евсеев о теракте на Крымском мосту: Это тщательно подготовленный теракт

Владимир Евсеев о теракте на Крымском мосту: Это тщательно подготовленный теракт - 08.10.2022 Украина.ру

Владимир Евсеев о теракте на Крымском мосту: Это тщательно подготовленный теракт

Украина.ру, 08.10.2022

2022-10-08T12:14

2022-10-08T12:14

2022-10-08T12:34

интервью

диверсия в крыму

спецоперация

владимир евсеев

теракт

крымский мост

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Теракт на Крымском мосту – это следствие безалаберности и половинчатости решений. Нельзя воевать наполовину. Надо воевать полностью. А для этого нужно как минимум подавить систему ПВО врага и перейти в наступление в Донбассе, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир Валерьевич, насколько можно было ожидать исполнения теракта в том виде, в котором он произошел?- В сегодняшней ситуации нужно было досматривать каждый автомобиль. Особенно грузовой, потому что легковушка столько взрывчатки провести не может. Все было синхронизировано. Потому что грузовик ехал в тот момент, когда по железнодорожным путям шел состав с топливными цистернами. Это тщательно подготовленный теракт.Я в этом году проезжал Крымский мост туда и обратно. Все автомобили не досматривались. Понятно, что мы не можем досмотреть каждый личный автомобиль, но все грузовики должны полностью досматриваться. Почему мы этого не сделали, я понять не могу. Почему там не было автоматической системы, которая может на расстоянии определять взрывчатку? Вопросов очень много.Мне приходилось бывать в иракском Курдистане. Я знаю, какая там жесткая система досмотра в аэропорту. Почему у нас такая безалаберность? Потому что у нас часть населения до сих пор считает, что война идет где-то на Украине, а их это не касается. Они будут жить как прежде, проводить шоу дронов в Санкт-Петербурге и день города в Москве. Меня как человека это сильно возмущает.Основная наша беда – в половинчатости решений. Либо мы воюем, либо не воюем. Нельзя воевать наполовину. Мобилизацию надо было проводить полгода назад. А то получается, что они за это время подготовили несколько волн военнослужащих, а теперь мы их остановить не можем.Повторюсь, теракт на Крымском мосту – это следствие безалаберности и половинчатости решений. Нельзя воевать наполовину. Надо воевать полностью. Почему мы по Киеву удары не наносим? Почему мы не уничтожаем железнодорожную инфраструктуру, по которой они перебрасывают войска? Этого я не понимаю.- Если говорить без эмоций, насколько теракт помешает снабжению нашей херсонской группировки войск?- Не думаю, что оно (снабжение) сильно будет нарушено. Есть паромы, есть возможности флота. Просто несколько удлинится. С военной точки зрения проблему снабжения решить можно.Другое дело, что в Николаеве сейчас опять собираются войска. Возможно, они готовят новое наступление и перед этим был взорван мост. Сейчас можно ожидать действий на линии фронта.Сам мост будет восстановлен. Паромная переправа ограничит логистику для гражданской сферы. Но, судя по тому, что я видел летом, мост не был сильно загружен. Там не было потока автомобилей. Для военной сферы сейчас должен быть приоритет, потому что без нее решить вопрос с безопасностью невозможно.Повторюсь, это еще один сигнал нашему обществу на войну с Украиной. Нельзя воевать наполовину. Сейчас выявляются много проблем в российской армии, которые накапливались давно. Слишком много было показного.Это все надо воспринимать как беду. Но эта беда приведет к оздоровлению общества. Общество должно осознать, что война на Украине касается всех. Нельзя отсидеться ни в Москве, ни на Дальнем Востоке. Это наша война и воевать надо в полную силу.- Вы сказали, что мы не уничтожили железнодорожную инфраструктуру Украины. Думаете, реально уничтожить ее всю, учитывая, что они даже Крымский или Антоновский мост до конца не могут разрушить?- Я имею в виду, что воевать надо в полную силу. Для этого требуется как минимум в прифронтовой зоне уничтожить систему ПВО Украины, которая восстановлена и затрудняет работу нашей авиации.Нужно установить межродовое и межвидовое взаимодействие войск. Почему это не делается, я не понимаю. В Сирии же мы по-другому воевали. Посмотрите, сколько у нас там было наводчиков. Почему сейчас этого нет? Почему мы забыли сирийский опыт?В частях должны быть артиллерийские и авиационные наводчики. Должны быть прямые каналы связи, которые позволяют наносить артиллерийские и авиационные удары. Мы страдаем от того, что уровень разведки не соответствует поставленным задачам. Противник наносит удары РСЗО, в том числе "Хаймарсами", и уходит. Почему мы их не уничтожим? Очень много вопросов к военной сфере.Я надеюсь, что назначение генерала армии Суровикина объединенной группировкой войск хоть как-то изменит ситуацию. Потому что это ненормально, когда у нас три группировки воюют отдельно. Должна быть единая координация. Ее нет и противник этим пользуется, перебрасывая войска с фланга на фланг, с юга на север.Перед тем как уничтожать инфраструктуру, нужно вывести из строя систему ПВО. ПВО не выбита или восстановлена. До сих пор действуют предприятия ОПК, которые тоже восстанавливаются. Почему в Харькове до сих пор работает танкоремонтный завод?Мы пытались решить задачи малой кровью, чтобы, не дай Бог, население не пострадало. Но этого не получится. Мы должны сплотиться и вместе воевать. А у нас часть общества пытается отсидеться в Грузии, Казахстане или Москве.- Может, власть все же правильно делала, что не хотела пугать общество и назвала эту войну "спецоперацией" …- Власть хотела завершить войну малой кровью. Малой кровью завершить ее невозможно, потому что Запад оказывает Украине максимальную поддержку. А если бы мы сразу начали воевать с НАТО, каков был бы результат? Мы готовы воевать с НАТО? Выяснилось, что нет. Мы даже Украину, которую поддерживает НАТО, сейчас победить не можем. Как мы будем воевать с НАТО, которая воюет лучше, чем Украина? Поэтому мы в случае с Украиной должны научиться воевать с НАТО.- Сколько нам надо времени, чтобы научиться воевать с НАТО?- Если все будет хорошо организовано, за полгода мы воевать научимся. Но это не значит, что эти полгода мы должны сидеть и ждать. Мы за эти полгода должны научиться воевать.Война на Украине мобильная. Больше тысячи километров фронта нельзя прикрыть войсками даже в 300 тысяч человек. Тебе в таких условиях сложно обороняться, потому что у тебя нет единой линии фронта. Значит, в этой ситуации тебе надо наступать. При наступлении эти задачи решаются. Пусть Украина войска перебрасывает на разные участки, а мы побыстрее Донбасс освобождаем. Сейчас главное – перехватить инициативу. В этом случае нам будет легче решать все задачи.Я не вижу трагедии в том, что разрушили эти два пролета моста. Но надо наконец извлечь из этого уроки и прекратить половинчатость. Украина – это сильный враг. Сильного врага можно победить только всем вместе.

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https://ukraina.ru/20220917/1038795161.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, диверсия в крыму, спецоперация, владимир евсеев, теракт, крымский мост