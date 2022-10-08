Крымский мост: видео с места ЧП - 08.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221008/1039518114.html
Крымский мост: видео с места ЧП
Крымский мост: видео с места ЧП - 08.10.2022 Украина.ру
Крымский мост: видео с места ЧП
В результате взрыва грузовика на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова загорелись 7 топливных цистерн железнодорожного состава. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ
2022-10-08T11:40
2022-10-08T11:40
крымский мост
видео
новости
подрыв
чп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039517994_160:0:1280:630_1920x0_80_0_0_eae838c23bb98513ed8f536c163a9223.png
По информации ведомства, возгорание цистерн привело к обрушению двух автомобильных пролётов моста.Президент России Владимир Путин поручил организовать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. На место аварии выехали главы МЧС и Министерства транспорта РФ, а также глава Республики Крым Сергей Аксенов."Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения", - отметил Аксенов.Также глава республики отметил, что с сегодняшнего дня начнёт работать паромная переправа, а на подъезде к мосту для водителей развернули пункты питания и обогрева.Позже МЧС сообщило о том, что пожар на поезде с топливными цистернами потушен. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту.В свою очередь, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП в Крыму таким образом: "Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, все украденное возвращено Украине, всё российское оккупационное - изгнано".
https://ukraina.ru/20221008/1039517574.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039517994_410:0:1250:630_1920x0_80_0_0_f823075798fd96eab483a7ebeb5704f7.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
крымский мост, видео, новости, подрыв, чп
Крымский мост, Видео, Новости, подрыв, ЧП

Крымский мост: видео с места ЧП

11:40 08.10.2022
 
© скриншот с видеоКрымский мост
Крымский мост
© скриншот с видео
Читать в
В результате взрыва грузовика на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова загорелись 7 топливных цистерн железнодорожного состава. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ
По информации ведомства, возгорание цистерн привело к обрушению двух автомобильных пролётов моста.
Президент России Владимир Путин поручил организовать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. На место аварии выехали главы МЧС и Министерства транспорта РФ, а также глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения", - отметил Аксенов.
Также глава республики отметил, что с сегодняшнего дня начнёт работать паромная переправа, а на подъезде к мосту для водителей развернули пункты питания и обогрева.
Позже МЧС сообщило о том, что пожар на поезде с топливными цистернами потушен. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту.
В свою очередь, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП в Крыму таким образом: "Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, все украденное возвращено Украине, всё российское оккупационное - изгнано".
Крымский мост
11:33
Теракт на Крымском мосту и перспективы развития конфликта
 
Крымский мостВидеоНовостиподрывЧП
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров
12:41Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти
12:23В Крыму ответили, дефицит каких товаров ожидается
12:14Владимир Евсеев о теракте на Крымском мосту: Это тщательно подготовленный теракт
12:10Американский журналист признался, что его “тошнит” от Зеленского
12:08В Ассоциации туроператоров рассказали о судьбе туристов в Крыму
12:00Подробности по Крымскому мосту, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 8 октября
11:49Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии по ЧП на Крымском мосту
11:40Крымский мост: видео с места ЧП
11:34Financial Times: Разногласия по Украине мешают Pink Floyd продать каталог своих песен
11:33Теракт на Крымском мосту и перспективы развития конфликта
11:14Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ
11:07В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе
11:01СМИ: Британия испугалась, что её подводные объекты пострадают от ответа России на диверсию на Балтике
11:01СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами
10:48Секретарь СНБО назвал теракт на Крымском мосту "подарком" Путину
10:36Адекватный и, возможно, ассимметричный: в Совфеде рассказали об ответе на подрыв Крымского моста
10:35Пожар на Крымском мосту потушен - МЧС РФ
10:30Минтранс: первый паром через Керчинский пролив уже отправился
10:25В Британии рассказали о возможных ядерных ударах США по России
Лента новостейМолния