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Крымский мост: видео с места ЧП

Крымский мост: видео с места ЧП - 08.10.2022 Украина.ру

Крымский мост: видео с места ЧП

В результате взрыва грузовика на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова загорелись 7 топливных цистерн железнодорожного состава. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ

2022-10-08T11:40

2022-10-08T11:40

2022-10-08T11:40

крымский мост

видео

новости

подрыв

чп

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По информации ведомства, возгорание цистерн привело к обрушению двух автомобильных пролётов моста.Президент России Владимир Путин поручил организовать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. На место аварии выехали главы МЧС и Министерства транспорта РФ, а также глава Республики Крым Сергей Аксенов."Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения", - отметил Аксенов.Также глава республики отметил, что с сегодняшнего дня начнёт работать паромная переправа, а на подъезде к мосту для водителей развернули пункты питания и обогрева.Позже МЧС сообщило о том, что пожар на поезде с топливными цистернами потушен. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту.В свою очередь, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП в Крыму таким образом: "Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, все украденное возвращено Украине, всё российское оккупационное - изгнано".

https://ukraina.ru/20221008/1039517574.html

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крымский мост, видео, новости, подрыв, чп