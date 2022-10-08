https://ukraina.ru/20221008/1039516815.html
В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе
В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе - 08.10.2022 Украина.ру
В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе
В Министерстве транспорта РФ сообщили, что ведомство приступило к оценке повреждений Крымского моста, требуемым объему и срокам восстановительных работ
2022-10-08T11:07
2022-10-08T11:07
2022-10-08T11:07
крымский мост
подрыв
ущерб
россия
теракт
новости
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В то же время Всероссийский союз страховщиков уже назвал предварительную сумму ущерба. Специалисты считают, что ремонт обойдется примерно в 200-500 миллионов рублей. Эту информацию 8 октября опубликовали РИА Новости.Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. Пострадавших и погибших нет.Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром. Железнодорожное сообщение с полуостровом пока приостановлено.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
https://ukraina.ru/20221008/1039513435.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, подрыв, ущерб, россия, теракт, новости
Крымский мост, подрыв, ущерб, Россия, теракт, Новости
В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе
В Министерстве транспорта РФ сообщили, что ведомство приступило к оценке повреждений Крымского моста, требуемым объему и срокам восстановительных работ
В то же время Всероссийский союз страховщиков уже назвал предварительную сумму ущерба. Специалисты считают, что ремонт обойдется примерно в 200-500 миллионов рублей. Эту информацию 8 октября опубликовали РИА Новости.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. Пострадавших и погибших нет.
Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром. Железнодорожное сообщение с полуостровом пока приостановлено.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.