В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе - 08.10.2022 Украина.ру
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В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе
В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе - 08.10.2022 Украина.ру
В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе
В Министерстве транспорта РФ сообщили, что ведомство приступило к оценке повреждений Крымского моста, требуемым объему и срокам восстановительных работ
2022-10-08T11:07
2022-10-08T11:07
крымский мост
подрыв
ущерб
россия
теракт
новости
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В то же время Всероссийский союз страховщиков уже назвал предварительную сумму ущерба. Специалисты считают, что ремонт обойдется примерно в 200-500 миллионов рублей. Эту информацию 8 октября опубликовали РИА Новости.Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. Пострадавших и погибших нет.Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром. Железнодорожное сообщение с полуостровом пока приостановлено.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
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крымский мост, подрыв, ущерб, россия, теракт, новости
Крымский мост, подрыв, ущерб, Россия, теракт, Новости

В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе

11:07 08.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
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В Министерстве транспорта РФ сообщили, что ведомство приступило к оценке повреждений Крымского моста, требуемым объему и срокам восстановительных работ
В то же время Всероссийский союз страховщиков уже назвал предварительную сумму ущерба. Специалисты считают, что ремонт обойдется примерно в 200-500 миллионов рублей. Эту информацию 8 октября опубликовали РИА Новости.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. Пострадавших и погибших нет.
Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром. Железнодорожное сообщение с полуостровом пока приостановлено.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
09:15
Константинов: Крымский мост оперативно восстановят, повреждения нетяжёлыеПовреждения на Крымском мосту оперативно будут восстановлены, поскольку они они не носят тяжёлого характера. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов 8 октября в своём Telegram-канале
 
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Заголовок открываемого материала
11:14Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ
11:07В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе
11:01СМИ: Британия испугалась, что её подводные объекты пострадают от ответа России на диверсию на Балтике
11:01СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами
10:48Секретарь СНБО назвал теракт на Крымском мосту "подарком" Путину
10:36Адекватный и, возможно, ассимметричный: в Совфеде рассказали об ответе на подрыв Крымского моста
10:35Пожар на Крымском мосту потушен - МЧС РФ
10:30Минтранс: первый паром через Керчинский пролив уже отправился
10:25В Британии рассказали о возможных ядерных ударах США по России
10:23Железнодорожное сообщение с Крымом временно приостановлено - РЖД
10:16На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля – НАК
10:13На английском языке: Подоляк признал ответственность Украины в подрыве Крымского моста
09:59СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту
09:49"Объявление войны без правил": в Госдуме прокомментировали ЧП на Крымском мосту
09:46Рогов: в результате нового обстрела ЗАЭС отключена от энергосистемы Украины
09:43Константинов: "Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста"
09:38Одна автомобильная нитка Крымского моста цела – Аксёнов
09:32Аксенов: паромная переправа заработает в Крыму сегодня
09:24Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
09:19У Крымского моста для водителей организованы стоянки с полевой кухней
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