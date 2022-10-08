Рогов: в результате нового обстрела ЗАЭС отключена от энергосистемы Украины - 08.10.2022 Украина.ру
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Рогов: в результате нового обстрела ЗАЭС отключена от энергосистемы Украины
Рогов: в результате нового обстрела ЗАЭС отключена от энергосистемы Украины - 08.10.2022 Украина.ру
Рогов: в результате нового обстрела ЗАЭС отключена от энергосистемы Украины
ВСУ обстреляли и повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Об этом РИФ Новости заявил 8 октября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-10-08T09:46
2022-10-08T09:46
новости
спецоперация
запорожская аэс
обстрелы
владимир рогов
магатэ
лэп
тэс
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По его словам, речь идёт Днепровской линии электропередачи мощностью 750кВ.Он также сообщил, что АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов. Он заявил, что киевский режим сознательно перебил последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков Запорожской АЭСУдар по ЗАЭС признала и МАГАТЭ.“Обстрел вчера повредил линию электропередачи, предоставляющую электроэнергию на шестой энергоблок ЗАЭС", — говорится в заявлении организации.При этом МАГАТЭ, как обычно, не сообщила, откуда именно наносились удары.
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новости, спецоперация, запорожская аэс, обстрелы, владимир рогов, магатэ, лэп, тэс
Новости, Спецоперация, Запорожская АЭС, обстрелы, Владимир Рогов, МАГАТЭ, ЛЭП, ТЭС

Рогов: в результате нового обстрела ЗАЭС отключена от энергосистемы Украины

09:46 08.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВСУ обстреляли и повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Об этом РИФ Новости заявил 8 октября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
По его словам, речь идёт Днепровской линии электропередачи мощностью 750кВ.

Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины

Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Владимир Рогов
Член главного совета ВГА Запорожской области
Он также сообщил, что АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов. Он заявил, что киевский режим сознательно перебил последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков Запорожской АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 19:30
Опасность сохраняется: топ-менеджер "Росэнергоатома" Карчаа рассказал о буднях Запорожской АЭС После остановки 6-го энергоблока ЗАЭС там идёт процесс восстановления и устранения повреждений, причинённых постоянными обстрелами со стороны киевского режима. Об этом в интервью Украина.ру заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом", руководитель Проектного офиса по региональной политике и развитию территорий Ренат Карчаа
Удар по ЗАЭС признала и МАГАТЭ.
Обстрел вчера повредил линию электропередачи, предоставляющую электроэнергию на шестой энергоблок ЗАЭС", — говорится в заявлении организации.
При этом МАГАТЭ, как обычно, не сообщила, откуда именно наносились удары.
 
НовостиСпецоперацияЗапорожская АЭСобстрелыВладимир РоговМАГАТЭЛЭПТЭС
 
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