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Рогов: в результате нового обстрела ЗАЭС отключена от энергосистемы Украины

Рогов: в результате нового обстрела ЗАЭС отключена от энергосистемы Украины - 08.10.2022 Украина.ру

Рогов: в результате нового обстрела ЗАЭС отключена от энергосистемы Украины

ВСУ обстреляли и повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Об этом РИФ Новости заявил 8 октября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-10-08T09:46

2022-10-08T09:46

2022-10-08T09:46

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спецоперация

запорожская аэс

обстрелы

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По его словам, речь идёт Днепровской линии электропередачи мощностью 750кВ.Он также сообщил, что АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов. Он заявил, что киевский режим сознательно перебил последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков Запорожской АЭСУдар по ЗАЭС признала и МАГАТЭ.“Обстрел вчера повредил линию электропередачи, предоставляющую электроэнергию на шестой энергоблок ЗАЭС", — говорится в заявлении организации.При этом МАГАТЭ, как обычно, не сообщила, откуда именно наносились удары.

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2022

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новости, спецоперация, запорожская аэс, обстрелы, владимир рогов, магатэ, лэп, тэс