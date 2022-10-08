Рогов: в результате нового обстрела ЗАЭС отключена от энергосистемы Украины
ВСУ обстреляли и повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Об этом РИФ Новости заявил 8 октября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
По его словам, речь идёт Днепровской линии электропередачи мощностью 750кВ.
Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины
Он также сообщил, что АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов. Он заявил, что киевский режим сознательно перебил последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков Запорожской АЭС
15 сентября, 19:30Опасность сохраняется: топ-менеджер "Росэнергоатома" Карчаа рассказал о буднях Запорожской АЭС После остановки 6-го энергоблока ЗАЭС там идёт процесс восстановления и устранения повреждений, причинённых постоянными обстрелами со стороны киевского режима. Об этом в интервью Украина.ру заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом", руководитель Проектного офиса по региональной политике и развитию территорий Ренат Карчаа
Удар по ЗАЭС признала и МАГАТЭ.
“Обстрел вчера повредил линию электропередачи, предоставляющую электроэнергию на шестой энергоблок ЗАЭС", — говорится в заявлении организации.
При этом МАГАТЭ, как обычно, не сообщила, откуда именно наносились удары.