https://ukraina.ru/20221008/1039514111.html
Одна автомобильная нитка Крымского моста цела – Аксёнов
Одна автомобильная нитка Крымского моста цела – Аксёнов - 08.10.2022 Украина.ру
Одна автомобильная нитка Крымского моста цела – Аксёнов
Как утверждает глава Крыма Аксенов, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка Крымского моста – из Керчи в Тамань – цела.
2022-10-08T09:38
2022-10-08T09:38
2022-10-08T09:38
спецоперация
новости
крымский мост
диверсия в крыму
теракт
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Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание цистерны на следовавшем по Крымскому мосту эшелоне, произошел взрыв. Причины происшедшего выясняются. Создана правительственная комиссия по выяснению причин ЧП.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, новости, крымский мост, диверсия в крыму, теракт
Спецоперация, Новости, Крымский мост, диверсия в Крыму, теракт
Одна автомобильная нитка Крымского моста цела – Аксёнов
Как утверждает глава Крыма Аксенов, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка Крымского моста – из Керчи в Тамань – цела.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание цистерны на следовавшем по Крымскому мосту эшелоне, произошел взрыв. Причины происшедшего выясняются. Создана правительственная комиссия по выяснению причин ЧП.