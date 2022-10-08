https://ukraina.ru/20221008/1039514111.html

Одна автомобильная нитка Крымского моста цела – Аксёнов

Одна автомобильная нитка Крымского моста цела – Аксёнов - 08.10.2022 Украина.ру

Одна автомобильная нитка Крымского моста цела – Аксёнов

Как утверждает глава Крыма Аксенов, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка Крымского моста – из Керчи в Тамань – цела.

2022-10-08T09:38

2022-10-08T09:38

2022-10-08T09:38

спецоперация

новости

крымский мост

диверсия в крыму

теракт

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Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание цистерны на следовавшем по Крымскому мосту эшелоне, произошел взрыв. Причины происшедшего выясняются. Создана правительственная комиссия по выяснению причин ЧП.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, новости, крымский мост, диверсия в крыму, теракт