Константинов: Крымский мост оперативно восстановят, повреждения нетяжёлые - 08.10.2022 Украина.ру
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Константинов: Крымский мост оперативно восстановят, повреждения нетяжёлые
Константинов: Крымский мост оперативно восстановят, повреждения нетяжёлые - 08.10.2022 Украина.ру
Константинов: Крымский мост оперативно восстановят, повреждения нетяжёлые
Повреждения на Крымском мосту оперативно будут восстановлены, поскольку они они не носят тяжёлого характера. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов 8 октября в своём Telegram-канале
2022-10-08T09:15
2022-10-08T09:15
новости
спецоперация
крымский мост
диверсия в крыму
владимир константинов
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Из публикации следует, что происшествие является результатом диверсии киевского режима.Он обещал, что причины происшествия будут установлены, а повреждения - оперативно восстановлены, “благо они не носят тяжёлого характера”. Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена, добавил Константинов.
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новости, спецоперация, крымский мост, диверсия в крыму, владимир константинов
Новости, Спецоперация, Крымский мост, диверсия в Крыму, Владимир Константинов

Константинов: Крымский мост оперативно восстановят, повреждения нетяжёлые

09:15 08.10.2022
 
© Фото : скриншот видеоЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Фото : скриншот видео
Читать в
Повреждения на Крымском мосту оперативно будут восстановлены, поскольку они они не носят тяжёлого характера. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов 8 октября в своём Telegram-канале
Из публикации следует, что происшествие является результатом диверсии киевского режима.

Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели

Владимир Константинов
Владимир Константинов
Глава парламента Крыма
Он обещал, что причины происшествия будут установлены, а повреждения - оперативно восстановлены, “благо они не носят тяжёлого характера”. Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена, добавил Константинов.
 
НовостиСпецоперацияКрымский мостдиверсия в КрымуВладимир Константинов
 
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