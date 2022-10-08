https://ukraina.ru/20221008/1039513435.html
Константинов: Крымский мост оперативно восстановят, повреждения нетяжёлые
Константинов: Крымский мост оперативно восстановят, повреждения нетяжёлые - 08.10.2022 Украина.ру
Константинов: Крымский мост оперативно восстановят, повреждения нетяжёлые
Повреждения на Крымском мосту оперативно будут восстановлены, поскольку они они не носят тяжёлого характера. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов 8 октября в своём Telegram-канале
2022-10-08T09:15
2022-10-08T09:15
2022-10-08T09:15
новости
спецоперация
крымский мост
диверсия в крыму
владимир константинов
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Из публикации следует, что происшествие является результатом диверсии киевского режима.Он обещал, что причины происшествия будут установлены, а повреждения - оперативно восстановлены, “благо они не носят тяжёлого характера”. Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена, добавил Константинов.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, крымский мост, диверсия в крыму, владимир константинов
Новости, Спецоперация, Крымский мост, диверсия в Крыму, Владимир Константинов
Константинов: Крымский мост оперативно восстановят, повреждения нетяжёлые
Повреждения на Крымском мосту оперативно будут восстановлены, поскольку они они не носят тяжёлого характера. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов 8 октября в своём Telegram-канале
Из публикации следует, что происшествие является результатом диверсии киевского режима.
Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели
Владимир Константинов
Глава парламента Крыма
Он обещал, что причины происшествия будут установлены, а повреждения - оперативно восстановлены, “благо они не носят тяжёлого характера”. Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена, добавил Константинов.