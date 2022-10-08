https://ukraina.ru/20221008/1039513435.html

Константинов: Крымский мост оперативно восстановят, повреждения нетяжёлые

Константинов: Крымский мост оперативно восстановят, повреждения нетяжёлые - 08.10.2022 Украина.ру

Константинов: Крымский мост оперативно восстановят, повреждения нетяжёлые

Повреждения на Крымском мосту оперативно будут восстановлены, поскольку они они не носят тяжёлого характера. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов 8 октября в своём Telegram-канале

2022-10-08T09:15

2022-10-08T09:15

2022-10-08T09:15

новости

спецоперация

крымский мост

диверсия в крыму

владимир константинов

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Из публикации следует, что происшествие является результатом диверсии киевского режима.Он обещал, что причины происшествия будут установлены, а повреждения - оперативно восстановлены, “благо они не носят тяжёлого характера”. Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена, добавил Константинов.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, крымский мост, диверсия в крыму, владимир константинов