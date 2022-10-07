https://ukraina.ru/20221007/1039492863.html
Минобороны РФ рассказало о неудачных наступлениях ВСУ на нескольких направлениях
Минобороны РФ рассказало о неудачных наступлениях ВСУ на нескольких направлениях - 07.10.2022 Украина.ру
Минобороны РФ рассказало о неудачных наступлениях ВСУ на нескольких направлениях
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки наступления на Купянском и Краснолиманском направлении, атаки были отражены, сообщает 7 октября Министерство обороны России
2022-10-07T14:54
2022-10-07T14:54
2022-10-07T16:13
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Отмечается, что украинская армия предприняла атаки на Купянском (Харьковская область) и Краснолиманском (ДНР) направлениях. В первом случае наступление велось силами двух усиленных батальонов в направлении Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. В результате этих действий, ВС РФ уничтожили более 80 военнослужащих ВСУ, 5 танков, а также немецкую самоходно-артиллерийскую установку с высокоточными боеприпасами.На Краснолиманском направлении украинская армия пыталась осуществить форсирование реки Жеребец, более 30 украинских военных были ликвидированы, также были уничтожены 2 БМП, 5 бронированных машин и 5 пикапов, наступательные действия противника пресечены.Также в сообщении говорится, что попытка наступления со стороны Украины была предпринята на Николаевско-Криворожском направлении в сторону населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное в Херсонской и Терновые Поды в Николаевской областях. Для этих целей ВСУ стянули туда до 5 батальонных тактических групп. В итоге все атаки были отражены, украинские вооруженные силы потеряли там более 300 военнослужащих, а также 7 танков. Противник был отброшен на исходные позиции.
https://ukraina.ru/20221007/1039487296.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, всу, вс рф, сво, россия, украина, красный лиман, херсонская область, минобороны
Новости, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ, СВО, Россия, Украина, Красный Лиман, Херсонская область, Минобороны
Минобороны РФ рассказало о неудачных наступлениях ВСУ на нескольких направлениях
14:54 07.10.2022 (обновлено: 16:13 07.10.2022)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки наступления на Купянском и Краснолиманском направлении, атаки были отражены, сообщает 7 октября Министерство обороны России
Отмечается, что украинская армия предприняла атаки на Купянском (Харьковская область) и Краснолиманском (ДНР) направлениях.
В первом случае наступление велось силами двух усиленных батальонов в направлении Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. В результате этих действий, ВС РФ уничтожили более 80 военнослужащих ВСУ, 5 танков, а также немецкую самоходно-артиллерийскую установку с высокоточными боеприпасами.
На Краснолиманском направлении украинская армия пыталась осуществить форсирование реки Жеребец, более 30 украинских военных были ликвидированы, также были уничтожены 2 БМП, 5 бронированных машин и 5 пикапов, наступательные действия противника пресечены.
Также в сообщении говорится, что попытка наступления со стороны Украины была предпринята на Николаевско-Криворожском направлении в сторону населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное в Херсонской и Терновые Поды в Николаевской областях.
Для этих целей ВСУ стянули туда до 5 батальонных тактических групп. В итоге все атаки были отражены, украинские вооруженные силы потеряли там более 300 военнослужащих, а также 7 танков. Противник был отброшен на исходные позиции.