https://ukraina.ru/20221007/1039492863.html

Минобороны РФ рассказало о неудачных наступлениях ВСУ на нескольких направлениях

Минобороны РФ рассказало о неудачных наступлениях ВСУ на нескольких направлениях - 07.10.2022 Украина.ру

Минобороны РФ рассказало о неудачных наступлениях ВСУ на нескольких направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки наступления на Купянском и Краснолиманском направлении, атаки были отражены, сообщает 7 октября Министерство обороны России

2022-10-07T14:54

2022-10-07T14:54

2022-10-07T16:13

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Отмечается, что украинская армия предприняла атаки на Купянском (Харьковская область) и Краснолиманском (ДНР) направлениях. В первом случае наступление велось силами двух усиленных батальонов в направлении Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. В результате этих действий, ВС РФ уничтожили более 80 военнослужащих ВСУ, 5 танков, а также немецкую самоходно-артиллерийскую установку с высокоточными боеприпасами.На Краснолиманском направлении украинская армия пыталась осуществить форсирование реки Жеребец, более 30 украинских военных были ликвидированы, также были уничтожены 2 БМП, 5 бронированных машин и 5 пикапов, наступательные действия противника пресечены.Также в сообщении говорится, что попытка наступления со стороны Украины была предпринята на Николаевско-Криворожском направлении в сторону населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное в Херсонской и Терновые Поды в Николаевской областях. Для этих целей ВСУ стянули туда до 5 батальонных тактических групп. В итоге все атаки были отражены, украинские вооруженные силы потеряли там более 300 военнослужащих, а также 7 танков. Противник был отброшен на исходные позиции.

https://ukraina.ru/20221007/1039487296.html

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новости, спецоперация, всу, вс рф, сво, россия, украина, красный лиман, херсонская область, минобороны