Минобороны РФ рассказало о неудачных наступлениях ВСУ на нескольких направлениях - 07.10.2022 Украина.ру
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Минобороны РФ рассказало о неудачных наступлениях ВСУ на нескольких направлениях
Минобороны РФ рассказало о неудачных наступлениях ВСУ на нескольких направлениях - 07.10.2022 Украина.ру
Минобороны РФ рассказало о неудачных наступлениях ВСУ на нескольких направлениях
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки наступления на Купянском и Краснолиманском направлении, атаки были отражены, сообщает 7 октября Министерство обороны России
2022-10-07T14:54
2022-10-07T16:13
новости
спецоперация
всу
вс рф
сво
россия
украина
красный лиман
херсонская область
минобороны
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Отмечается, что украинская армия предприняла атаки на Купянском (Харьковская область) и Краснолиманском (ДНР) направлениях. В первом случае наступление велось силами двух усиленных батальонов в направлении Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. В результате этих действий, ВС РФ уничтожили более 80 военнослужащих ВСУ, 5 танков, а также немецкую самоходно-артиллерийскую установку с высокоточными боеприпасами.На Краснолиманском направлении украинская армия пыталась осуществить форсирование реки Жеребец, более 30 украинских военных были ликвидированы, также были уничтожены 2 БМП, 5 бронированных машин и 5 пикапов, наступательные действия противника пресечены.Также в сообщении говорится, что попытка наступления со стороны Украины была предпринята на Николаевско-Криворожском направлении в сторону населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное в Херсонской и Терновые Поды в Николаевской областях. Для этих целей ВСУ стянули туда до 5 батальонных тактических групп. В итоге все атаки были отражены, украинские вооруженные силы потеряли там более 300 военнослужащих, а также 7 танков. Противник был отброшен на исходные позиции.
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новости, спецоперация, всу, вс рф, сво, россия, украина, красный лиман, херсонская область, минобороны
Новости, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ, СВО, Россия, Украина, Красный Лиман, Херсонская область, Минобороны

Минобороны РФ рассказало о неудачных наступлениях ВСУ на нескольких направлениях

14:54 07.10.2022 (обновлено: 16:13 07.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ
Вооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки наступления на Купянском и Краснолиманском направлении, атаки были отражены, сообщает 7 октября Министерство обороны России
Отмечается, что украинская армия предприняла атаки на Купянском (Харьковская область) и Краснолиманском (ДНР) направлениях.
В первом случае наступление велось силами двух усиленных батальонов в направлении Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. В результате этих действий, ВС РФ уничтожили более 80 военнослужащих ВСУ, 5 танков, а также немецкую самоходно-артиллерийскую установку с высокоточными боеприпасами.
На Краснолиманском направлении украинская армия пыталась осуществить форсирование реки Жеребец, более 30 украинских военных были ликвидированы, также были уничтожены 2 БМП, 5 бронированных машин и 5 пикапов, наступательные действия противника пресечены.
Также в сообщении говорится, что попытка наступления со стороны Украины была предпринята на Николаевско-Криворожском направлении в сторону населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное в Херсонской и Терновые Поды в Николаевской областях.
Для этих целей ВСУ стянули туда до 5 батальонных тактических групп. В итоге все атаки были отражены, украинские вооруженные силы потеряли там более 300 военнослужащих, а также 7 танков. Противник был отброшен на исходные позиции.
Евгений Федоров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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В Госдуме предложили признать Украину незаконным государством в суде Депутат Госдумы Евгений Федоров рассказал на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру о том, как решить российско-украинский конфликт
 
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