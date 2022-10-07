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Власти Украины обиделись на итоги Нобелевской премии мира
Власти Украины обиделись на итоги Нобелевской премии мира - 07.10.2022 Украина.ру
Власти Украины обиделись на итоги Нобелевской премии мира
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 октября в своем Twitter раскритиковал нобелевский комитет, который присудил премию мира за этот год лауреатам из Украины, России и Белоруссии
2022-10-07T14:42
2022-10-07T14:42
2022-10-07T14:43
новости
нобелевская премия мира
михаил подоляк
украина
мемориал
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Ранее в этот же день стало известно, что Нобелевскую премию мира за 2022 год получила российская НКО "Мемориал"*, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и Украинский центр гражданских свобод. "Нобель в этом году просто "супер", - написал Подоляк.По его мнению, премию мира не могли получить российские и белорусские организации, так как правозащитники в этих странах "не смогли организовать сопротивление" действиям РФ. Подоляк считает, что Россия и Белоруссия якобы напали на Украину. Ранее получивший Нобелевскую премию мира "Мемориал" был ликвидирован в РФ решением суда за систематическое нарушение закона об иноагентах.О деятельности "Мемориала" высказывался, в том числе, президент РФ Владимир Путин. По его словам, в списки жертв репрессий, составляемых организацией, были включены нацистские преступники.* Организация, признанная иностранным агентом
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нобелевская премия мира, михаил подоляк, украина, мемориал
Новости, Нобелевская премия мира, Михаил Подоляк, Украина, мемориал
Власти Украины обиделись на итоги Нобелевской премии мира
14:42 07.10.2022 (обновлено: 14:43 07.10.2022)
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 октября в своем Twitter раскритиковал нобелевский комитет, который присудил премию мира за этот год лауреатам из Украины, России и Белоруссии
Ранее в этот же день стало известно, что Нобелевскую премию мира за 2022 год получила российская НКО "Мемориал"*, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и Украинский центр гражданских свобод.
"Нобель в этом году просто "супер", - написал Подоляк.
По его мнению, премию мира не могли получить российские и белорусские организации, так как правозащитники в этих странах "не смогли организовать сопротивление" действиям РФ. Подоляк считает, что Россия и Белоруссия якобы напали на Украину.
Ранее получивший Нобелевскую премию мира "Мемориал" был ликвидирован в РФ решением суда за систематическое нарушение закона об иноагентах.
О деятельности "Мемориала" высказывался, в том числе, президент РФ Владимир Путин. По его словам, в списки жертв репрессий, составляемых организацией, были включены нацистские преступники.
* Организация, признанная иностранным агентом