Власти Украины обиделись на итоги Нобелевской премии мира - 07.10.2022 Украина.ру
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Власти Украины обиделись на итоги Нобелевской премии мира
Власти Украины обиделись на итоги Нобелевской премии мира - 07.10.2022 Украина.ру
Власти Украины обиделись на итоги Нобелевской премии мира
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 октября в своем Twitter раскритиковал нобелевский комитет, который присудил премию мира за этот год лауреатам из Украины, России и Белоруссии
2022-10-07T14:42
2022-10-07T14:43
новости
нобелевская премия мира
михаил подоляк
украина
мемориал
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Ранее в этот же день стало известно, что Нобелевскую премию мира за 2022 год получила российская НКО "Мемориал"*, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и Украинский центр гражданских свобод. "Нобель в этом году просто "супер", - написал Подоляк.По его мнению, премию мира не могли получить российские и белорусские организации, так как правозащитники в этих странах "не смогли организовать сопротивление" действиям РФ. Подоляк считает, что Россия и Белоруссия якобы напали на Украину. Ранее получивший Нобелевскую премию мира "Мемориал" был ликвидирован в РФ решением суда за систематическое нарушение закона об иноагентах.О деятельности "Мемориала" высказывался, в том числе, президент РФ Владимир Путин. По его словам, в списки жертв репрессий, составляемых организацией, были включены нацистские преступники.* Организация, признанная иностранным агентом
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60
новости, нобелевская премия мира, михаил подоляк, украина, мемориал
Новости, Нобелевская премия мира, Михаил Подоляк, Украина, мемориал

Власти Украины обиделись на итоги Нобелевской премии мира

14:42 07.10.2022 (обновлено: 14:43 07.10.2022)
 
© пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© пресс-служба президента Украины
Читать в
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 октября в своем Twitter раскритиковал нобелевский комитет, который присудил премию мира за этот год лауреатам из Украины, России и Белоруссии
Ранее в этот же день стало известно, что Нобелевскую премию мира за 2022 год получила российская НКО "Мемориал"*, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и Украинский центр гражданских свобод.
"Нобель в этом году просто "супер", - написал Подоляк.
По его мнению, премию мира не могли получить российские и белорусские организации, так как правозащитники в этих странах "не смогли организовать сопротивление" действиям РФ. Подоляк считает, что Россия и Белоруссия якобы напали на Украину.
Ранее получивший Нобелевскую премию мира "Мемориал" был ликвидирован в РФ решением суда за систематическое нарушение закона об иноагентах.
О деятельности "Мемориала" высказывался, в том числе, президент РФ Владимир Путин. По его словам, в списки жертв репрессий, составляемых организацией, были включены нацистские преступники.
* Организация, признанная иностранным агентом
 
НовостиНобелевская премия мираМихаил ПодолякУкраинамемориал
 
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