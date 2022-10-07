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Власти Украины обиделись на итоги Нобелевской премии мира

Власти Украины обиделись на итоги Нобелевской премии мира - 07.10.2022 Украина.ру

Власти Украины обиделись на итоги Нобелевской премии мира

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 октября в своем Twitter раскритиковал нобелевский комитет, который присудил премию мира за этот год лауреатам из Украины, России и Белоруссии

2022-10-07T14:42

2022-10-07T14:42

2022-10-07T14:43

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нобелевская премия мира

михаил подоляк

украина

мемориал

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Ранее в этот же день стало известно, что Нобелевскую премию мира за 2022 год получила российская НКО "Мемориал"*, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и Украинский центр гражданских свобод. "Нобель в этом году просто "супер", - написал Подоляк.По его мнению, премию мира не могли получить российские и белорусские организации, так как правозащитники в этих странах "не смогли организовать сопротивление" действиям РФ. Подоляк считает, что Россия и Белоруссия якобы напали на Украину. Ранее получивший Нобелевскую премию мира "Мемориал" был ликвидирован в РФ решением суда за систематическое нарушение закона об иноагентах.О деятельности "Мемориала" высказывался, в том числе, президент РФ Владимир Путин. По его словам, в списки жертв репрессий, составляемых организацией, были включены нацистские преступники.* Организация, признанная иностранным агентом

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новости, нобелевская премия мира, михаил подоляк, украина, мемориал