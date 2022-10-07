Расстрел под Херсоном, обстрелы, всё больше наёмников. Главное на Украине на 12:00 7 октября - 07.10.2022 Украина.ру
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Расстрел под Херсоном, обстрелы, всё больше наёмников. Главное на Украине на 12:00 7 октября
Расстрел под Херсоном, обстрелы, всё больше наёмников. Главное на Украине на 12:00 7 октября - 07.10.2022 Украина.ру
Расстрел под Херсоном, обстрелы, всё больше наёмников. Главное на Украине на 12:00 7 октября
Украинские военные расстреляли жителей Великой Александровки. ВСУ продолжают артиллерийский террор Донбасса и Северной Таврии. На фронте увеличилось количество иностранных наёмников
2022-10-07T12:18
2022-10-07T12:47
эксклюзив
хроники
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О расстреле жителей Великой Александровки заявил в комментарии РИА "Новости" замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.«Буквально поступила информация, что в Великой Александровке, про которую рассказывают, что захватили (украинские войска. — Ред.), у человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей, причем взяли первых попавшихся и расстреляли. Непонятно, мужчины, женщины... У человека на глазах, он лично видел эту ситуацию», — сообщил Стремоусов.По его словам, Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и недавно оказалась под контролем ВСУ.Позже у себя в телеграм-канале Стремоусов сравнил этот расстрел с ударом по Дарьевскому мосту, который нанесли ВСУ. В результате удара пострадал автобус с мирными жителями Херсонщины, погибли пять человек.«Американцы под прикрытием укронацистов опять убили мирных жителей на Херсонщине. Сначала из американских "Хаймарсов" американцы расстреляли мирных жителей в Дарьевке. Есть погибшие. Ракетами была обстреляна колонна гражданских автомобилей. В Великой Александровке на глазах у односельчан укронацисты расстреляли местных 16 жителей. При чём теперь укронацисты воспринимают жителей Херсонской области как биомусор, который надо уничтожать без разбора», — отметил замглавы администрации Херсонской области.Позже Стремоусов выложил видео с Дарьевского моста.«Гражданские ехали на работу. В результате обстрела, к несчастью, 5 человек погибли, 5 пострадали. Бригады скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия и оказали экстренную медицинскую помощь пострадавшим. Пациенты с осколочными ранениями были госпитализированы в лечебные учреждения Херсонской области. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Пациенты находятся в средней степени тяжести. Бригады скорой помощи дежурят на месте происшествия», — указал Стремоусов.Он также обратил внимание на то, что «на видео нет ни одной военной машины. По кому и зачем стреляют укронацисты — уже Порошенко с табличкой расстрелянного автобуса не расскажет. Вот так, с государственного переворота в 2014 году, заходил в последнюю стадию геноцид украинского народа».Однако обстреливали украинские военные не только Херсонскую область.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 52 удара по территории республики.«На Донецком направлении противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — артиллерию 155 мм, на Горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, НАР, миномёты 120 мм, выпустив 212 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов республики: столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский, Пролетарский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Докучаевск.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины в Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Кировском районе Донецка, мужчина и женщина в Червоногвардейском районе Макеевки, а также в ранее освобожденных Никольском и Песках (журналист телеканала RT)», — сообщило представительство ДНР в СЦКК.Огнём украинской артиллерии были повреждены 25 домостроений в Петровском, Кировском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке, Калининском и Никитовском районах Горловки, Червоногвардейском районе Макеевки и Докучаевске, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.Утром 7 октября обстрелы продолжились. Позже представительство сообщило о ранении женщины 1991 года рождения в Ленинском районе Донецка и ранении мужчины 1950 года рождения в Ясиноватой.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Кременную с применением РСЗО HIMARS, выпустив 4 ракеты.В регионе продолжаются ожесточённые бои.Увеличение количества наёмниковВсё больше наёмников из стран НАТО фиксируется на разных участках линии соприкосновения в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, иностранные инструкторы сейчас стали командирами украинских подразделений.«Противник сейчас не тот, который был в 2014 году, сейчас мы сражаемся не только с вооруженными формированиями Украины, уже более откровенно просматривается присутствие НАТО не только в вооружении, боеприпасах. Изначально они были инструкторами — сейчас они становятся командирами подразделений смешанных. Очень много наемников фиксируем — польских, британских. Последнее обучение было на территории Британии. Они уже перестают стесняться, все более откровенно показывают свое присутствие. А нам остается только победить», — рассказал Пушилин журналистам.По его словам, все подразделения, в том числе и чеченские отряды, совместными усилиями приближают момент освобождения всех территорий, «чтобы это произошло как можно быстрее».Чуть ранее военкор Андрей Руденко у себя в телеграм-канале опубликовал видео уничтожения польских наёмников.«И снова наши разведчики работают в тылу врага. На этот раз ПТУР поразил автобус с личным составом, в котором передвигались наемники. По данным перехвата, погибли более 20 представителей Польши. Интересно, МИД Польши заявит об этом?», — подписал видео Руденко.Примечательно, что ранее наличие польских военных на фронте признавали и украинские военнослужащие.Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров у себя в телеграм-канале 7 октября опубликовал данные одного из новозеландских наёмников.«Иностранный наёмник Джордан О'Брайен из Новой Зеландии. Служил в новозеландской армии, где был снайпером. После армии и перед тем, как поехал на Украину, работал в частной охране. Состоит в подразделении наемников Dark Angels, возглавляемом Дэниелом Берком, которое состоит в основном из бывших бойцов Ypg, таких как Дэмиен Родригес, Кристофер Эзелл, Максим Баррат, Мейсер Гиффорд и др. В настоящее время находится в Херсонской области», — сообщил Прозоров.Также ряд источников сообщает и о прибытии на фронт военных из Румынии.
https://ukraina.ru/20221007/1039471831.html
https://ukraina.ru/20221006/1039465191.html
https://ukraina.ru/20221006/1039460261.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Расстрел под Херсоном, обстрелы, всё больше наёмников. Главное на Украине на 12:00 7 октября

12:18 07.10.2022 (обновлено: 12:47 07.10.2022)
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украинские военные расстреляли жителей Великой Александровки. ВСУ продолжают артиллерийский террор Донбасса и Северной Таврии. На фронте увеличилось количество иностранных наёмников
О расстреле жителей Великой Александровки заявил в комментарии РИА "Новости" замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Буквально поступила информация, что в Великой Александровке, про которую рассказывают, что захватили (украинские войска. — Ред.), у человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей, причем взяли первых попавшихся и расстреляли. Непонятно, мужчины, женщины... У человека на глазах, он лично видел эту ситуацию», — сообщил Стремоусов.
Зеленский СНБО
09:33
Превентивный удар, обстрел Херсонской области. Главное на Украине на утро 7 октябряПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал Запад нанести превентивный удар по России. ВСУ пытаются отрезать правобережную Херсонскую область от левобережной, в результате утреннего обстрела украинскими военными Дарьевского моста погибли пять мирных жителей
По его словам, Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и недавно оказалась под контролем ВСУ.
Позже у себя в телеграм-канале Стремоусов сравнил этот расстрел с ударом по Дарьевскому мосту, который нанесли ВСУ. В результате удара пострадал автобус с мирными жителями Херсонщины, погибли пять человек.
«Американцы под прикрытием укронацистов опять убили мирных жителей на Херсонщине. Сначала из американских "Хаймарсов" американцы расстреляли мирных жителей в Дарьевке. Есть погибшие. Ракетами была обстреляна колонна гражданских автомобилей. В Великой Александровке на глазах у односельчан укронацисты расстреляли местных 16 жителей. При чём теперь укронацисты воспринимают жителей Херсонской области как биомусор, который надо уничтожать без разбора», — отметил замглавы администрации Херсонской области.
Позже Стремоусов выложил видео с Дарьевского моста.
«Гражданские ехали на работу. В результате обстрела, к несчастью, 5 человек погибли, 5 пострадали. Бригады скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия и оказали экстренную медицинскую помощь пострадавшим. Пациенты с осколочными ранениями были госпитализированы в лечебные учреждения Херсонской области. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Пациенты находятся в средней степени тяжести. Бригады скорой помощи дежурят на месте происшествия», — указал Стремоусов.
Он также обратил внимание на то, что
«на видео нет ни одной военной машины. По кому и зачем стреляют укронацисты — уже Порошенко с табличкой расстрелянного автобуса не расскажет. Вот так, с государственного переворота в 2014 году, заходил в последнюю стадию геноцид украинского народа».
Однако обстреливали украинские военные не только Херсонскую область.
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 52 удара по территории республики.
«На Донецком направлении противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — артиллерию 155 мм, на Горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, НАР, миномёты 120 мм, выпустив 212 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 19:00
Предложение переговоров, угроза Бердянску. Итоги 6 октября на УкраинеГлава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Верховной Раде мирные переговоры, украинские политики ответили отказом. Украина может готовить наступление на Бердянском направлении
Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов республики: столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский, Пролетарский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Докучаевск.
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины в Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Кировском районе Донецка, мужчина и женщина в Червоногвардейском районе Макеевки, а также в ранее освобожденных Никольском и Песках (журналист телеканала RT)», — сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Огнём украинской артиллерии были повреждены 25 домостроений в Петровском, Кировском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке, Калининском и Никитовском районах Горловки, Червоногвардейском районе Макеевки и Докучаевске, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.
Утром 7 октября обстрелы продолжились. Позже представительство сообщило о ранении женщины 1991 года рождения в Ленинском районе Донецка и ранении мужчины 1950 года рождения в Ясиноватой.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Кременную с применением РСЗО HIMARS, выпустив 4 ракеты.
В регионе продолжаются ожесточённые бои.
Увеличение количества наёмников
Всё больше наёмников из стран НАТО фиксируется на разных участках линии соприкосновения в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, иностранные инструкторы сейчас стали командирами украинских подразделений.
Парламентские слушания по федеральному бюджету в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 16:25
Предложение Матвиенко, беженцы из Запорожья, коронки. Главное на Украине на 16:00 6 октябряПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам. Украинские власти не выпускают желающих выехать на территории освобождённой Запорожской области. Западные СМИ разоблачили украинский фейк
«Противник сейчас не тот, который был в 2014 году, сейчас мы сражаемся не только с вооруженными формированиями Украины, уже более откровенно просматривается присутствие НАТО не только в вооружении, боеприпасах. Изначально они были инструкторами — сейчас они становятся командирами подразделений смешанных. Очень много наемников фиксируем — польских, британских. Последнее обучение было на территории Британии. Они уже перестают стесняться, все более откровенно показывают свое присутствие. А нам остается только победить», — рассказал Пушилин журналистам.
По его словам, все подразделения, в том числе и чеченские отряды, совместными усилиями приближают момент освобождения всех территорий, «чтобы это произошло как можно быстрее».
Чуть ранее военкор Андрей Руденко у себя в телеграм-канале опубликовал видео уничтожения польских наёмников.
«И снова наши разведчики работают в тылу врага. На этот раз ПТУР поразил автобус с личным составом, в котором передвигались наемники. По данным перехвата, погибли более 20 представителей Польши. Интересно, МИД Польши заявит об этом?», — подписал видео Руденко.
Примечательно, что ранее наличие польских военных на фронте признавали и украинские военнослужащие.
Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров у себя в телеграм-канале 7 октября опубликовал данные одного из новозеландских наёмников.
«Иностранный наёмник Джордан О'Брайен из Новой Зеландии. Служил в новозеландской армии, где был снайпером. После армии и перед тем, как поехал на Украину, работал в частной охране. Состоит в подразделении наемников Dark Angels, возглавляемом Дэниелом Берком, которое состоит в основном из бывших бойцов Ypg, таких как Дэмиен Родригес, Кристофер Эзелл, Максим Баррат, Мейсер Гиффорд и др. В настоящее время находится в Херсонской области», — сообщил Прозоров.
Также ряд источников сообщает и о прибытии на фронт военных из Румынии.
 
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