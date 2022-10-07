https://ukraina.ru/20221007/1039481767.html

Расстрел под Херсоном, обстрелы, всё больше наёмников. Главное на Украине на 12:00 7 октября

Расстрел под Херсоном, обстрелы, всё больше наёмников. Главное на Украине на 12:00 7 октября - 07.10.2022 Украина.ру

Расстрел под Херсоном, обстрелы, всё больше наёмников. Главное на Украине на 12:00 7 октября

Украинские военные расстреляли жителей Великой Александровки. ВСУ продолжают артиллерийский террор Донбасса и Северной Таврии. На фронте увеличилось количество иностранных наёмников

2022-10-07T12:18

2022-10-07T12:18

2022-10-07T12:47

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039481644_0:76:1080:684_1920x0_80_0_0_81652b01c581bf1809edb9468d7cc297.jpg

О расстреле жителей Великой Александровки заявил в комментарии РИА "Новости" замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.«Буквально поступила информация, что в Великой Александровке, про которую рассказывают, что захватили (украинские войска. — Ред.), у человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей, причем взяли первых попавшихся и расстреляли. Непонятно, мужчины, женщины... У человека на глазах, он лично видел эту ситуацию», — сообщил Стремоусов.По его словам, Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и недавно оказалась под контролем ВСУ.Позже у себя в телеграм-канале Стремоусов сравнил этот расстрел с ударом по Дарьевскому мосту, который нанесли ВСУ. В результате удара пострадал автобус с мирными жителями Херсонщины, погибли пять человек.«Американцы под прикрытием укронацистов опять убили мирных жителей на Херсонщине. Сначала из американских "Хаймарсов" американцы расстреляли мирных жителей в Дарьевке. Есть погибшие. Ракетами была обстреляна колонна гражданских автомобилей. В Великой Александровке на глазах у односельчан укронацисты расстреляли местных 16 жителей. При чём теперь укронацисты воспринимают жителей Херсонской области как биомусор, который надо уничтожать без разбора», — отметил замглавы администрации Херсонской области.Позже Стремоусов выложил видео с Дарьевского моста.«Гражданские ехали на работу. В результате обстрела, к несчастью, 5 человек погибли, 5 пострадали. Бригады скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия и оказали экстренную медицинскую помощь пострадавшим. Пациенты с осколочными ранениями были госпитализированы в лечебные учреждения Херсонской области. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Пациенты находятся в средней степени тяжести. Бригады скорой помощи дежурят на месте происшествия», — указал Стремоусов.Он также обратил внимание на то, что «на видео нет ни одной военной машины. По кому и зачем стреляют укронацисты — уже Порошенко с табличкой расстрелянного автобуса не расскажет. Вот так, с государственного переворота в 2014 году, заходил в последнюю стадию геноцид украинского народа».Однако обстреливали украинские военные не только Херсонскую область.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 52 удара по территории республики.«На Донецком направлении противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — артиллерию 155 мм, на Горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, НАР, миномёты 120 мм, выпустив 212 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов республики: столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский, Пролетарский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Докучаевск.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины в Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Кировском районе Донецка, мужчина и женщина в Червоногвардейском районе Макеевки, а также в ранее освобожденных Никольском и Песках (журналист телеканала RT)», — сообщило представительство ДНР в СЦКК.Огнём украинской артиллерии были повреждены 25 домостроений в Петровском, Кировском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке, Калининском и Никитовском районах Горловки, Червоногвардейском районе Макеевки и Докучаевске, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.Утром 7 октября обстрелы продолжились. Позже представительство сообщило о ранении женщины 1991 года рождения в Ленинском районе Донецка и ранении мужчины 1950 года рождения в Ясиноватой.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Кременную с применением РСЗО HIMARS, выпустив 4 ракеты.В регионе продолжаются ожесточённые бои.Увеличение количества наёмниковВсё больше наёмников из стран НАТО фиксируется на разных участках линии соприкосновения в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, иностранные инструкторы сейчас стали командирами украинских подразделений.«Противник сейчас не тот, который был в 2014 году, сейчас мы сражаемся не только с вооруженными формированиями Украины, уже более откровенно просматривается присутствие НАТО не только в вооружении, боеприпасах. Изначально они были инструкторами — сейчас они становятся командирами подразделений смешанных. Очень много наемников фиксируем — польских, британских. Последнее обучение было на территории Британии. Они уже перестают стесняться, все более откровенно показывают свое присутствие. А нам остается только победить», — рассказал Пушилин журналистам.По его словам, все подразделения, в том числе и чеченские отряды, совместными усилиями приближают момент освобождения всех территорий, «чтобы это произошло как можно быстрее».Чуть ранее военкор Андрей Руденко у себя в телеграм-канале опубликовал видео уничтожения польских наёмников.«И снова наши разведчики работают в тылу врага. На этот раз ПТУР поразил автобус с личным составом, в котором передвигались наемники. По данным перехвата, погибли более 20 представителей Польши. Интересно, МИД Польши заявит об этом?», — подписал видео Руденко.Примечательно, что ранее наличие польских военных на фронте признавали и украинские военнослужащие.Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров у себя в телеграм-канале 7 октября опубликовал данные одного из новозеландских наёмников.«Иностранный наёмник Джордан О'Брайен из Новой Зеландии. Служил в новозеландской армии, где был снайпером. После армии и перед тем, как поехал на Украину, работал в частной охране. Состоит в подразделении наемников Dark Angels, возглавляемом Дэниелом Берком, которое состоит в основном из бывших бойцов Ypg, таких как Дэмиен Родригес, Кристофер Эзелл, Максим Баррат, Мейсер Гиффорд и др. В настоящее время находится в Херсонской области», — сообщил Прозоров.Также ряд источников сообщает и о прибытии на фронт военных из Румынии.

https://ukraina.ru/20221007/1039471831.html

https://ukraina.ru/20221006/1039465191.html

https://ukraina.ru/20221006/1039460261.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники