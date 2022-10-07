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Подрыв Днепрогэс: нужно ли готовиться к худшему

Подрыв Днепрогэс: нужно ли готовиться к худшему - 07.10.2022 Украина.ру

Подрыв Днепрогэс: нужно ли готовиться к худшему

Внимание к возможности подрыва плотины Днепрогэса было привлечено выступлением главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова 5 октября. Он считает, что... Украина.ру, 07.10.2022

2022-10-07T11:48

2022-10-07T11:48

2022-10-07T12:16

эксклюзив

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теракт

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днепрогэс

затопления

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Внимание к возможности подрыва плотины Днепрогэса было привлечено выступлением главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова 5 октября. Он считает, что украинские террористы готовят провокацию на Днепрогэсе. Американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, проходивших в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды: «По подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час». Уровень воды в некоторых районах может подняться до 10 метров и удерживаться несколько часов. В зоне затопления окажутся свыше 100 тысяч человек.Рогов также связал эту провокацию с подготовкой захвата Запорожской АЭС. По его сведениям, для этого в Великобритании подготовлены 450 человек, которых тренировали к захвату техногенного объекта со стороны водоёма. Отметим, что ВСУ уже пытались захватить ЗАЭС, а сейчас МАГАТЭ пытается убедить Россию создать вокруг станции демилитаризованную зону (то есть оставить её без охраны). В случае подрыва плотины Днепрогэса район ЗАЭС будет подтоплен, что создаст дополнительные возможности для атаки станции и создаст угрозу находящемуся на её территории хранилищу радиоактивных отходов.История взрывов Днепрогэса началась с 18 августа 1941 года, когда его действительно подорвали отступающие советские войска. Постсоветская публицистика поведала об ужасающих разрушениях и даже об уничтожении волной переправлявшегося ниже по течению Южного фронта. В действительности водохранилище было перед взрывом в значительной степени спущено, взрывом был уничтожен лишь небольшой сегмент плотины, вторичных разрушений дамбы от прорвавшейся воды не было. Соответственно, эффект ударной волны был сведён к минимуму, подъём воды в Днепре был незначительным и растянутым по времени. 100 тысяч погибших остаются на совести публицистов.В январе 2022 года преподаватель курса стратегических коммуникаций Колумбийского университета и внештатный сотрудник американской корпорации RAND Саймон Синек представил свой сценарий начала российско-украинской войны: «В случае вооружённого конфликта с Россией наземной операции вообще не будет… В случае разрушения плотины Киевского водохранилища весь левый берег Киева попадет под затопление, вода разрушит все киевские мосты. Если учесть, что перепад рельефа от Киева до Чёрного моря составляет 103 метра, то при разрушении Киевской ГЭС сброс водной массы неизбежно вызовет эффект домино на объектах, расположенных ниже по течению».Насколько мы можем понять, этот «аналитический» текст — переложение опубликованного в 2007 году днепропетровским предпринимателем Яном Валетовым, связанным с группой Корбана — Филатова, фантастического романа «Ничья земля», действие которого происходит в постапокалиптической Украине. В романе российские спецслужбы, по приказу президента (в нём легко угадывается Владимир Путин), взрывают плотину Киевской ГЭС. От этого падают другие плотины, в частности, волна от Днепрогэса разрушает Запорожскую АЭС, в результате чего нижнее течение Днепра и Чёрное море отравлены радиацией.Зачин романа абсолютно фантастический — энергия волны после взрыва плотины теряется очень быстро. Даже киевской Оболони, отстоящей от ГЭС на 10 километров, в результате подрыва плотины грозит затопление, а не разрушение от волны.Однако сама по себе возможность эффекта домино признаётся и российскими экспертами. О ней говорит, например, руководитель НТЦ «Взрывоустойчивость» Московского государственного строительного университета, профессор Александр Комаров. Однако специалисты по плотинам уверены, что каскад днепровских ГЭС строился с учётом таких рисков, уничтожение же всех плотин виделось только в случае их поражения в случае ядерной войны.Тем не менее сигнал Синека был услышан (хотя скорее к такому развитию событий и так готовились) 15 февраля Госслужба чрезвычайный ситуаций Украины запросила у НАТО помощь на случай возможных «крупномасштабных чрезвычайных ситуаций различного характера».В начале марта через плотину Днепрогэса перекрывали движение, и местные жители связывали это с закладкой мин. С этого времени в российских и украинских телеграм-каналах минирование плотины Днепрогэса подаётся как состоявшийся факт. Достоверность информации под вопросом, хотя сами по себе такие действия укладываются в логику киевских властей, которые подорвали, например, плотину под Киевом, чтобы прикрыть город от российских войск, вышедших в район Гостомеля и Бучи (позже с такой же целью ВКС поражали плотины на Ингульце).В апреле в российских телеграм-каналах активно начали обсуждать возможность нанесения ударов по транспортной инфраструктуре Украины. Среди целей фигурировал и автомобильный переход по плотине Днепрогэса, на недопустимость повреждения которой постоянно обращали внимание и сторонники, и противники таких ударов.В конце месяца телеграм-каналы, со ссылкой на командира отряда специального назначения «Троя» ДНР Владимира Новикова сообщили: «Готовится подрыв шлюза Днепрогэса с имитацией поражения ракетами "Калибр". Шлюзовые ворота обеих камер, здание шлюзовой камеры и мост над ними уже заминированы и полностью готовы к подрыву. Обломки ракет свезены на территорию, а также размещены в самом машинном здании шлюза. Подрыв планируется при попытке штурма города, в случае прорыва оборонительного рубежа Ореховский группировки ВСУ с последующим медийным обвинением МО РФ».Сейчас подрыв плотины Днепрогэс имеет смысл для Украины как минимум по двум причинам.С пропагандистской точки зрения выгодно в очередной раз обвинить Россию в ударе по гражданскому объекту, повреждение которого повлечёт за собой жертвы среди мирного населения.С военной точки зрения будут затоплены или подтоплены значительные участки по левому берегу Днепра, где обороняются российские войска, что может облегчить наступление на Мелитополь — Бердянск, которое готовят ВСУ. Кроме того, повышение уровня Днепра ниже по течению (Каховская ГЭС должна будет сбрасывать воду) затруднит работу понтонных переправ в районе Херсона, который тоже находится под угрозой украинского наступления.

https://ukraina.ru/20191004/1025224078.html

https://ukraina.ru/20220625/1034221602.html

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эксклюзив, гэс, теракт, запорожская аэс, днепрогэс, затопления