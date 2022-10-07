Хомский: выступая за продолжение войны, США и Великобритания находятся в изоляции - 07.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221007/1039474346.html
Хомский: выступая за продолжение войны, США и Великобритания находятся в изоляции
Хомский: выступая за продолжение войны, США и Великобритания находятся в изоляции - 07.10.2022 Украина.ру
Хомский: выступая за продолжение войны, США и Великобритания находятся в изоляции
Выступая за войну, целью которой является максимальное ослабление России, правительства США и их "лакея" Великобритании находятся в международной изоляции. Об этом заявил на днях, выступая в программе новостей Democracy Now!, американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
2022-10-07T10:56
2022-10-07T10:56
новости
сми
ноам хомский
сша
великобритания
киевский режим
германия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101750/88/1017508838_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8f90370dfcd2f85336d4cbf781c9bcc0.jpg
Он отметил, что, хотя правительства многих стран Европы занимают проамериканскую позицию, население многих стран её не поддерживает. В частности, более трёх четвертей "самой важной" страны континентальной Европы - Германии, выступает за немедленное начало переговоров, напомнил Хомский.Продолжая рассказывать о негативной роли США и Великобритании в конфликте на Украине, Хомский заявил о "достоверной информации" по поводу давления, оказанном США на киевский режим, которое привело к прекращению переговоров о мирном урегулировании конфликта, проводившихся весной при посредничестве Турции.Он призвал американских граждан повлиять на внешнюю политику своего правительства. "Мы не можем влиять на то, что происходит в Кремле. Мы можем влиять на то, что происходит в Соединённых Штатах", - отметил он.
https://ukraina.ru/20220614/1034145439.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101750/88/1017508838_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_55a97e4769d7a63ea386b2eb2da7dc37.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сми, ноам хомский, сша, великобритания, киевский режим, германия, европа
Новости, СМИ, Ноам Хомский, США, Великобритания, киевский режим, Германия, Европа

Хомский: выступая за продолжение войны, США и Великобритания находятся в изоляции

10:56 07.10.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Выступая за войну, целью которой является максимальное ослабление России, правительства США и их "лакея" Великобритании находятся в международной изоляции. Об этом заявил на днях, выступая в программе новостей Democracy Now!, американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
Он отметил, что, хотя правительства многих стран Европы занимают проамериканскую позицию, население многих стран её не поддерживает. В частности, более трёх четвертей "самой важной" страны континентальной Европы - Германии, выступает за немедленное начало переговоров, напомнил Хомский.

На данный момент Соединённые Штаты и их лакей Великобритания в значительной степени изолированы в своей приверженности продолжению войны невзирая на последствия, с целью серьёзного ослабления России. Есть ли ещё возможности для переговоров? Есть только один способ узнать - это попробовать

Ноам Хомский
Ноам Хомский
Американский лингвист, историк и философ
Продолжая рассказывать о негативной роли США и Великобритании в конфликте на Украине, Хомский заявил о "достоверной информации" по поводу давления, оказанном США на киевский режим, которое привело к прекращению переговоров о мирном урегулировании конфликта, проводившихся весной при посредничестве Турции.
Ноам Хомский - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 06:45
Хомский рассказал о «безумной» цензуре в СШАЦензура и замалчивание фактов в американских СМИ достигли «безумного» уровня. Об этом заявил на днях в интервью с американской организацией Massachusetts Peace Action выдающийся американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
Он призвал американских граждан повлиять на внешнюю политику своего правительства.
"Мы не можем влиять на то, что происходит в Кремле. Мы можем влиять на то, что происходит в Соединённых Штатах", - отметил он.
 
НовостиСМИНоам ХомскийСШАВеликобританиякиевский режимГерманияЕвропа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13Военный эксперт предложил новую формулировку спецоперации на Украине
13:52Зеленский наносит превентивный удар
13:44В Госдуме предложили признать Украину незаконным государством в суде
13:33Депутат Федоров назвал два варианта завершения украинского кризиса
13:29Безпалько: войну развязали с помощью Украины ради обнуления долгов
13:23Лишенный украинского гражданства Корбан обратился к Зеленскому в связи с петицией
13:18"Нафтогаз" отказался от "Балтийской трубы" из-за высоких цен на газ
13:14Владимир Корнилов: Запад намерен расчеловечить русских
12:39Союзные силы освободили два населенных пункта на артемовском направлении
12:37Эрдоган заявил Путину о готовности внести вклад в разрешение украинского кризиса
12:35Нобелевскую премию мира разделили лауреаты из России, Украины и Белоруссии
12:18Расстрел под Херсоном, обстрелы, всё больше наёмников. Главное на Украине на 12:00 7 октября
12:08Украинское досье: Украина - наёмная армия НАТО (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
12:07Меркель привела в бешенство Офис Зеленского
11:48Подрыв Днепрогэс: нужно ли готовиться к худшему
11:42"Крик о помощи": экс-разведчик США прокомментировал слова Зеленского о "превентивном ударе по РФ"
11:37Вопрос жизни и смерти? Какие сигналы подают Украине США и какова цена поддержки Киева - Носович
11:29Владимир Видеманн о том, кто Илон Маск для молодежи, и о тех, кто продал душу за нефть и газ
11:24Не ядерная война: Хомский назвал главную угрозу человечеству, исходящую от конфликта на Украине
11:05Херсон после референдума: к чему готовятся и о чем мечтают местные жители
Лента новостейМолния