https://ukraina.ru/20221007/1039474346.html

Хомский: выступая за продолжение войны, США и Великобритания находятся в изоляции

Хомский: выступая за продолжение войны, США и Великобритания находятся в изоляции - 07.10.2022 Украина.ру

Хомский: выступая за продолжение войны, США и Великобритания находятся в изоляции

Выступая за войну, целью которой является максимальное ослабление России, правительства США и их "лакея" Великобритании находятся в международной изоляции. Об этом заявил на днях, выступая в программе новостей Democracy Now!, американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский

2022-10-07T10:56

2022-10-07T10:56

2022-10-07T10:56

новости

сми

ноам хомский

сша

великобритания

киевский режим

германия

европа

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Он отметил, что, хотя правительства многих стран Европы занимают проамериканскую позицию, население многих стран её не поддерживает. В частности, более трёх четвертей "самой важной" страны континентальной Европы - Германии, выступает за немедленное начало переговоров, напомнил Хомский.Продолжая рассказывать о негативной роли США и Великобритании в конфликте на Украине, Хомский заявил о "достоверной информации" по поводу давления, оказанном США на киевский режим, которое привело к прекращению переговоров о мирном урегулировании конфликта, проводившихся весной при посредничестве Турции.Он призвал американских граждан повлиять на внешнюю политику своего правительства. "Мы не можем влиять на то, что происходит в Кремле. Мы можем влиять на то, что происходит в Соединённых Штатах", - отметил он.

https://ukraina.ru/20220614/1034145439.html

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новости, сми, ноам хомский, сша, великобритания, киевский режим, германия, европа