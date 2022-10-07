Хомский: выступая за продолжение войны, США и Великобритания находятся в изоляции
Выступая за войну, целью которой является максимальное ослабление России, правительства США и их "лакея" Великобритании находятся в международной изоляции. Об этом заявил на днях, выступая в программе новостей Democracy Now!, американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
Он отметил, что, хотя правительства многих стран Европы занимают проамериканскую позицию, население многих стран её не поддерживает. В частности, более трёх четвертей "самой важной" страны континентальной Европы - Германии, выступает за немедленное начало переговоров, напомнил Хомский.
На данный момент Соединённые Штаты и их лакей Великобритания в значительной степени изолированы в своей приверженности продолжению войны невзирая на последствия, с целью серьёзного ослабления России. Есть ли ещё возможности для переговоров? Есть только один способ узнать - это попробовать
Продолжая рассказывать о негативной роли США и Великобритании в конфликте на Украине, Хомский заявил о "достоверной информации" по поводу давления, оказанном США на киевский режим, которое привело к прекращению переговоров о мирном урегулировании конфликта, проводившихся весной при посредничестве Турции.
Он призвал американских граждан повлиять на внешнюю политику своего правительства.
"Мы не можем влиять на то, что происходит в Кремле. Мы можем влиять на то, что происходит в Соединённых Штатах", - отметил он.