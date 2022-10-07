https://ukraina.ru/20221007/1039471831.html

Превентивный удар, обстрел Херсонской области. Главное на Украине на утро 7 октября

Превентивный удар, обстрел Херсонской области. Главное на Украине на утро 7 октября - 07.10.2022 Украина.ру

Превентивный удар, обстрел Херсонской области. Главное на Украине на утро 7 октября

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад нанести превентивный удар по России. ВСУ пытаются отрезать правобережную Херсонскую область от левобережной, в результате утреннего обстрела украинскими военными Дарьевского моста погибли пять мирных жителей

2022-10-07T09:33

2022-10-07T09:33

2022-10-07T09:56

хроники

эксклюзив

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С призывом нанести по России удар Зеленский обратился во время выступления по видеосвязи перед Институтом Лоуи в Австралии.«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, тогда получили вот это"», — рассказал Зеленский.Заявление Зеленского вызвало большой резонанс.«Подобные заявления являются не чем иным, как призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что США, Великобританию и страны ЕС «де-факто руководят деятельностью» Украины.«Их (заявления Зеленского) нельзя оставлять без какой-то реакции со стороны упомянутых мною государств», — указал Песков.Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад разжигает ядерную войну.«Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», — заявила Захарова.Она вспомнила и о призыве президента Польши Анджея Дуды разместить на территории его страны ядерное оружие.Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал остановить Зеленского, пока тот не натворил бед.«Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — написал он в своём телеграм-канале.Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал изолировать Зеленского.«Это безумец чистой воды, который возомнил себя вершителем мира, судеб и народов. Он готов развязать ядерную войну ради удовлетворения своих собственных амбиций. Зеленский стал опасен для самой Украины и мира. Оправдания ему нет. Его надо срочно изолировать от общества», — отметил он.Слова Зеленского прокомментировали и в ООН. Так, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция Организации Объединённых Наций о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остаётся прежней.«Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что Генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась», — отметил Дюжаррик.Некоторые, впрочем, отметили, что Зеленский не говорил прямо о применении в отношении РФ ядерного оружия. Однако и удар НАТО по России конвенциональным оружием, как отмечали эксперты, будет прологом к ядерной войне.Окружению Зеленского пришлось оправдываться.«Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции», — заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.Однако его оправдания шли вразрез со словами самого Зеленского, что и отметили наблюдатели.«Це, конечно же, брехня. "Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Что важно — превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят ядерное оружие". Должно делать. А не "должно было сделать". Имел ли ввиду Зеленский превентивные удары именно ядерным оружием, или каким-то еще — об этом, наверное, можно спорить. [можно, но не нужно, поскольку никаким другим оружием "исключить возможность применения Россией" своего ядерного арсенала, очевидно, не получится] Но про "24 февраля" — это совсем уже какая-то дурная смехопанорама. Вместе с тем сам факт вот этих суетливых и ничтожных самооправданий — он, конечно, весьма примечательный», — указал российский публицист Станислав Яковлев.Примечательно, что 19 февраля — за пять дней до начала спецоперации — Зеленский в Мюнхене заявил о намерении пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия, что, как отмечали многие потом, спровоцировало эскалацию ситуации.Удар по ХерсонщинеРакета, выпущенная украинскими войсками, попала в гражданский автобус в Херсоне, погибли пять человек, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.«Сегодня, 7 октября 2022 года, в семь утра украинские националисты нанесли ракетный удар по автобусу с мирными жителями на Дарьевском мосту. Гражданские ехали на работу. В результате обстрела, к несчастью, пять человек погибли, пять пострадали», — сообщило ведомство в телеграм-канале.Как уточняется, раненые находятся в состоянии средней тяжести.По данным собеседника РИА "Новости" в экстренных службах, удар нанесен из РСЗО HIMARS.По Дарьевскому мосту проходит путь из Херсона на левобережную Херсонщину. Мост перекинут через реку Ингулец.Одновременно украинцы пытаются уничтожить Антоновский мост через Днепр. Именно через Антоновский мост пролегает кратчайший путь на левобережную Херсонщину.Накануне, 6 октября, замглавы администрации Кирилл Стремоусов у себя в телеграм-канале опубликовал видео с обстрелом Антоновского моста.«Обстрел "Хаймарсами" Антоновского моста попал к нам на камеру. Антоновский мост на некоторых отдельных участках уже похож на сито. Американцы, по-видимому, или слишком метко стреляют, или уже забавляются по заготовленным отверстиям моста», — отметил Стремоусов.Он заявил, что «точность таких выстрелов, действительно, поражает».В то же время замглавы администрации Херсонской области указал, что мост защищают российские системы ПВО. Работу этих систем Стремоусов и показал на своём видео.

https://ukraina.ru/20221006/1039465191.html

https://ukraina.ru/20221006/1039460261.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив