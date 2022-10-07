https://ukraina.ru/20221007/1039470847.html

Блинкен: США работают над ответом в отношении ОПЕК+

Блинкен: США работают над ответом в отношении ОПЕК+ - 07.10.2022 Украина.ру

Блинкен: США работают над ответом в отношении ОПЕК+

США изучают варианты ответа, в том числе в отношении Эр-Рияда, из-за решения ОПЕК+ снизить добычу нефти. Об этом сообщил 6 октября глава Госдепартамента США Энтони Блинкен

2022-10-07T08:47

2022-10-07T08:47

2022-10-07T09:10

энтони блинкен

опек

новости

сша

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В настоящее время, по его словам, идут консультации с конгрессменами.Как заверил Блинкен, Белый дом не намерен делать ничего, что бы противоречило интересам США.ОПЕК+ ранее договорился сократить добычу нефти на два миллиона баррелей ежесуточно со следующего месяца. Американский лидер Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также пообещал предпринять ряд мер для снижения цен на энергоносители.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

энтони блинкен, опек, новости, сша