Блинкен: США работают над ответом в отношении ОПЕК+ - 07.10.2022 Украина.ру
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Блинкен: США работают над ответом в отношении ОПЕК+
Блинкен: США работают над ответом в отношении ОПЕК+ - 07.10.2022 Украина.ру
Блинкен: США работают над ответом в отношении ОПЕК+
США изучают варианты ответа, в том числе в отношении Эр-Рияда, из-за решения ОПЕК+ снизить добычу нефти. Об этом сообщил 6 октября глава Госдепартамента США Энтони Блинкен
2022-10-07T08:47
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В настоящее время, по его словам, идут консультации с конгрессменами.Как заверил Блинкен, Белый дом не намерен делать ничего, что бы противоречило интересам США.ОПЕК+ ранее договорился сократить добычу нефти на два миллиона баррелей ежесуточно со следующего месяца. Американский лидер Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также пообещал предпринять ряд мер для снижения цен на энергоносители.
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энтони блинкен, опек, новости, сша
Энтони Блинкен, ОПЕК, Новости, США

Блинкен: США работают над ответом в отношении ОПЕК+

08:47 07.10.2022 (обновлено: 09:10 07.10.2022)
 
© Фото : Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Пресс-служба МИД РФ
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США изучают варианты ответа, в том числе в отношении Эр-Рияда, из-за решения ОПЕК+ снизить добычу нефти. Об этом сообщил 6 октября глава Госдепартамента США Энтони Блинкен
В настоящее время, по его словам, идут консультации с конгрессменами.
Как заверил Блинкен, Белый дом не намерен делать ничего, что бы противоречило интересам США.
ОПЕК+ ранее договорился сократить добычу нефти на два миллиона баррелей ежесуточно со следующего месяца. Американский лидер Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также пообещал предпринять ряд мер для снижения цен на энергоносители.
 
Энтони БлинкенОПЕКНовостиСША
 
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