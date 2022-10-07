https://ukraina.ru/20221007/1039462234.html

Баранец назвал причины отката на фронте

Баранец назвал причины отката на фронте - 07.10.2022 Украина.ру

Баранец назвал причины отката на фронте

На отдельных участках Балаклейского направления ВСУ превосходили союзные войска в личном составе в 8 раз, а украинское преимущество на Красном Лимане оценивается примерно в 3-4 раза. Однако кадровый недостаток – лишь одна из причин, почему "мы стали откатываться". Так в интервью изданию Украина.ру заявил полковник в отставке Виктор Баранец

2022-10-07T06:45

2022-10-07T06:45

2022-10-07T06:45

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Вторая причина, добавил он, в том, что соответствующей реакции на сосредоточение войск противника на Харьковском и Краснолиманском направлении так и не последовало."На направлении Красного Лимана противник терзал нас примерно 7-8 дней. У нас были беспилотники, была авиационная разведка, была легальная и нелегальная разведка, которая докладывала в штабы, что противник собирает кулак. Была реакция? Не было", - сказал полковник.И наконец, добавил он, обнаружились недостатки вооружений, которые позволили бы, даже находясь в численном меньшинстве, оказывать противнику серьезное сопротивление.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221005/1039419654.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

причины, новости, всу, кадры, спецоперация, вс рф