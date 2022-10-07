Баранец назвал причины отката на фронте - 07.10.2022 Украина.ру
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Баранец назвал причины отката на фронте
Баранец назвал причины отката на фронте - 07.10.2022 Украина.ру
Баранец назвал причины отката на фронте
На отдельных участках Балаклейского направления ВСУ превосходили союзные войска в личном составе в 8 раз, а украинское преимущество на Красном Лимане оценивается примерно в 3-4 раза. Однако кадровый недостаток – лишь одна из причин, почему "мы стали откатываться". Так в интервью изданию Украина.ру заявил полковник в отставке Виктор Баранец
2022-10-07T06:45
2022-10-07T06:45
причины
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спецоперация
вс рф
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Вторая причина, добавил он, в том, что соответствующей реакции на сосредоточение войск противника на Харьковском и Краснолиманском направлении так и не последовало."На направлении Красного Лимана противник терзал нас примерно 7-8 дней. У нас были беспилотники, была авиационная разведка, была легальная и нелегальная разведка, которая докладывала в штабы, что противник собирает кулак. Была реакция? Не было", - сказал полковник.И наконец, добавил он, обнаружились недостатки вооружений, которые позволили бы, даже находясь в численном меньшинстве, оказывать противнику серьезное сопротивление.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221005/1039419654.html
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причины, новости, всу, кадры, спецоперация, вс рф
причины, Новости, ВСУ, кадры, Спецоперация, ВС РФ

Баранец назвал причины отката на фронте

06:45 07.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На отдельных участках Балаклейского направления ВСУ превосходили союзные войска в личном составе в 8 раз, а украинское преимущество на Красном Лимане оценивается примерно в 3-4 раза. Однако кадровый недостаток – лишь одна из причин, почему "мы стали откатываться". Так в интервью изданию Украина.ру заявил полковник в отставке Виктор Баранец
"Я бы просто врассыпную назвал те причины, которые роятся у меня в голове. Во-первых, надо упрекнуть разведку. Разведка, которая вовремя не обнаружила, что противник концентрирует большие силы на направлении главного удара… Это направление не было вовремя разгадано. Это очень серьезно", - сказал Баранец.
Вторая причина, добавил он, в том, что соответствующей реакции на сосредоточение войск противника на Харьковском и Краснолиманском направлении так и не последовало.
"На направлении Красного Лимана противник терзал нас примерно 7-8 дней. У нас были беспилотники, была авиационная разведка, была легальная и нелегальная разведка, которая докладывала в штабы, что противник собирает кулак. Была реакция? Не было", - сказал полковник.
И наконец, добавил он, обнаружились недостатки вооружений, которые позволили бы, даже находясь в численном меньшинстве, оказывать противнику серьезное сопротивление.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Виктор Баранец интервью
5 октября, 17:11
Виктор Баранец о причинах военных неудач России: Наш главный враг — не украинцы, а время
 
причиныНовостиВСУкадрыСпецоперацияВС РФ
 
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