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Баранец назвал причины отката на фронте
Баранец назвал причины отката на фронте - 07.10.2022 Украина.ру
Баранец назвал причины отката на фронте
На отдельных участках Балаклейского направления ВСУ превосходили союзные войска в личном составе в 8 раз, а украинское преимущество на Красном Лимане оценивается примерно в 3-4 раза. Однако кадровый недостаток – лишь одна из причин, почему "мы стали откатываться". Так в интервью изданию Украина.ру заявил полковник в отставке Виктор Баранец
2022-10-07T06:45
2022-10-07T06:45
2022-10-07T06:45
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Вторая причина, добавил он, в том, что соответствующей реакции на сосредоточение войск противника на Харьковском и Краснолиманском направлении так и не последовало."На направлении Красного Лимана противник терзал нас примерно 7-8 дней. У нас были беспилотники, была авиационная разведка, была легальная и нелегальная разведка, которая докладывала в штабы, что противник собирает кулак. Была реакция? Не было", - сказал полковник.И наконец, добавил он, обнаружились недостатки вооружений, которые позволили бы, даже находясь в численном меньшинстве, оказывать противнику серьезное сопротивление.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221005/1039419654.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
причины, новости, всу, кадры, спецоперация, вс рф
причины, Новости, ВСУ, кадры, Спецоперация, ВС РФ
Баранец назвал причины отката на фронте
На отдельных участках Балаклейского направления ВСУ превосходили союзные войска в личном составе в 8 раз, а украинское преимущество на Красном Лимане оценивается примерно в 3-4 раза. Однако кадровый недостаток – лишь одна из причин, почему "мы стали откатываться". Так в интервью изданию Украина.ру заявил полковник в отставке Виктор Баранец
"Я бы просто врассыпную назвал те причины, которые роятся у меня в голове. Во-первых, надо упрекнуть разведку. Разведка, которая вовремя не обнаружила, что противник концентрирует большие силы на направлении главного удара… Это направление не было вовремя разгадано. Это очень серьезно", - сказал Баранец.
Вторая причина, добавил он, в том, что соответствующей реакции на сосредоточение войск противника на Харьковском и Краснолиманском направлении так и не последовало.
"На направлении Красного Лимана противник терзал нас примерно 7-8 дней. У нас были беспилотники, была авиационная разведка, была легальная и нелегальная разведка, которая докладывала в штабы, что противник собирает кулак. Была реакция? Не было", - сказал полковник.
И наконец, добавил он, обнаружились недостатки вооружений, которые позволили бы, даже находясь в численном меньшинстве, оказывать противнику серьезное сопротивление.
Полностью прочитать интервью можно здесь: