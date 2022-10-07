https://ukraina.ru/20221007/1039459724.html

Россия на распутье: чего хочет мир

Россия на распутье: чего хочет мир - 07.10.2022 Украина.ру

Россия на распутье: чего хочет мир

Пожалуй, общим местом в рассуждениях экспертов относительно перспектив СВО является убеждение, что «цей дощ надовго» («Этот дождь надолго» — название песни... Украина.ру, 07.10.2022

2022-10-07T08:48

2022-10-07T08:48

2022-10-07T09:05

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Пожалуй, общим местом в рассуждениях экспертов относительно перспектив СВО является убеждение, что «цей дощ надовго» («Этот дождь надолго» — название песни украинской певицы Таисии Повалий). Опрокинуть Украину один ударом не получилось, но и ожидать, что Украина сможет нанести России военное поражение было бы странно. Даже стоящий за спиной Украины объединённый Запад рассчитывает не на военное поражение, а на майдан. Но все глобальные игроки хотят от России разного.США намекают на возможность мира. Появляются даже многозначительные сигналы, как, например, «мирный план Илона Маска», предполагающий учёт части интересов России.Однако на самом деле США заинтересованы в долгом конфликте, который привёл бы к истощению ресурсов России, возмущению народных масс и, в конце концов, к майдану. Как вариант — постепенная эскалация конфликта вплоть до применения тактического ядерного оружия, что приведёт к международной изоляции России и опять-таки к майдану.Поэтому США продолжают накачивать Украину оружием, выделяя за раз небольшие объёмы и вводя постепенно всё более мощные компоненты (хотя уже известно, что украинские лётчики обучаются применению американских F-16 и A-10, что означает — авиацию поставлять будут в любом случае). Таким образом, проводится постепенная эскалация, создающая у российского военно-политического руководства иллюзию того, что можно длительное время вести войну на сравнительно низком уровне. Но это не так — рано или поздно Украина получит самые дальнобойные и мощные из неядерных вооружений, которые есть у НАТО в необходимых количествах.Кстати, для американской администрации война выгодна хотя бы тем, что она уже обеспечила американский ВПК заказами — европейские союзники спешно перевооружаются, замещая отправленную на Украину технику советского образца и укрепляя собственную обороноспособность хорошо проявившими себя на Украине системами. При этом общественность, и американская, и европейская, довольна — враг ведь у ворот, потому нужны пушки вместо масла, чтобы не случилась Буча (то, что Бучу им обеспечат скорее украинские «союзники», отношения к делу не имеет).У Европейского союза общей линии нет, но его экономическое ядро (Германия, Франция, Бенилюкс) хотело бы как можно скорее прекратить конфликт. Желательно, конечно, с максимальным учётом интересов Украины, но если не получится с ними, то можно и без них. В конце концов, ЕС нужно российское сырьё и российский рынок, а не война. Германия, например, привыкла перекладывать ответственность за свою безопасность на США и Великобританию, а высвободившиеся средства инвестировать в свою экономику и социальную сферу.Именно эти экономические соображения заставляют немецкое руководство, как бы русофобски оно ни было настроено, ограничивать военные поставки на Украину и искать возможности для политико-дипломатического решения проблемы. Но ослабление России — тоже в их интересах. Так торговаться проще будет.Но есть в Европе и другие настроения, представленные Польшей и государствами Прибалтики, которые даже более радикальны, чем США. Первая была даже готова прямо вмешаться в конфликт, но отсутствие гарантий поддержки со стороны НАТО существенно охладило её пыл.Турция тоже стремится к миру. Точнее не к миру как к таковому, а к посредничеству в мирном урегулировании, которое позволит повысить дипломатическую роль Турции и решить свои проблемы. А своих проблем у Турции предостаточно — тут и желание сохранить влияние в Крыму (при Украине, посредством крымско-татарской общины, оно было очень значительным), и желание расширить своё влияние в Сирии и в Армении (хотя с точки зрения армян Турция — союзник Азербайджана, но она же и перспективный посредник), и желание каким-то образом решить в своих интересах ситуацию со статусом Северного Кипра (установление с ним прямого авиасообщения из России — роскошный подарок).Война, конечно, Турции тоже нужна — на фронте нередко появляется турецкая бронетехника и знаменитые «Байрактары», но значение этих поставок преувеличивать не стоит — их объём ограничен, да и рекламное значение оказалось не слишком большим. В отличие от Карабаха, на Украине «Байрактары» как ударные системы использовать уже перестали, а разведку и целеуказание они ведут с приличного расстояния.Китай к России относится инструментально — примерно, как США к Украине. Это должен быть «наёмный боец», который бы осуществлял силовое сопровождение политико-экономических операций КНР. Сами китайцы использовать свою армию не спешат — исторический опыт войн, которые вёл Китай, особого оптимизма не вызывает, хотя с точки зрения пиара Народно-освободительная армия Китая может считаться одной из лучших в мире.Понятно, что ход боевых действий на Украине китайцев разочаровал. В китайских социальных сетях и даже в СМИ Россию всё чаще называют слабый гусь («гусь» и «Россия» звучат схоже). Китай, понятно, заинтересован в том, чтобы Россия одержала по возможности быструю победу. Хотя к использованию ядерного оружия и он отнесётся скорее отрицательно.Как мы видим, от России желают разного: одни долгой войны, другие быстрого примирения. Одни — победы, другие — поражения. Но учёта интересов России, в чём бы они ни заключались, никто не хочет. Не со зла. Просто у них всех есть свои интересы.

https://ukraina.ru/20221006/1039426306.html

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20221006/1039432448.html

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