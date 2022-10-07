Херсон после референдума: к чему готовятся и о чем мечтают местные жители - 07.10.2022 Украина.ру
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Херсон после референдума: к чему готовятся и о чем мечтают местные жители
Херсон после референдума: к чему готовятся и о чем мечтают местные жители - 07.10.2022 Украина.ру
Херсон после референдума: к чему готовятся и о чем мечтают местные жители
Украина.ру, 07.10.2022
2022-10-07T11:05
2022-10-07T11:21
эксклюзив
херсон
референдум
россия
всу
обстрелы
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Херсон пытается, наконец, вздохнуть полной грудью. Жители устали от напряжения и бесконечных ракетных атак ВСУ. Люди хотят жить в новом свободном мире без страха и боли. Корреспонденты Украина.ру прошлись по главным улицам города, понаблюдали за жизнью внутри кварталов и пообщалась с горожанами.«Всё равно будет рыба»: признания херсонских рыбаковНа набережной в эти дни особенно солнечно, жители называют этот сезон бархатным, поэтому стараются выйти к Днепру по возможности пораньше, даже несмотря на боязнь возможных обстрелов.Ближе к воде стоят рыбаки, они выходят с утра, а ближе к полудню уже стараются свернуть удочки. «Хорошо клюёт?», — спрашиваю у одного из них. Рыбаки улыбаются, как будто рады, что теперь им есть с кем поговорить: «Рыба есть, хотя и стреляют тут, по барже бьют». И уже без уточняющих вопросов мужчины начинают рассуждать о том, как ВСУ «бьют по мирным из американских "Хаймарсов"» и о том, что мужики всё равно будут удить, потому что не боятся.«Я не боюсь, я Афган прошел. Оба моих деда войну прошли, воевали против нацистов, а я за этого (Зеленского. — Ред.) не пошел бы воевать. Я смотрю в телеграме, как россияне бегут от мобилизации. Если бы я мог, я бы сам пошел громить нацистов», — говорит один из рыбаков, забрасывая грузило метров на 20 от берега.Рынок и украинские гривныРынок в Херсоне большой и разнообразный. На въезде дежурят военные. Люди не разгуливают долго между прилавками, каждый спешит по своим делам, заметно, что здесь опасаются повторения «донецкого сценария», когда торговые точки и массовые скопления людей становятся главной мишенью ВСУ.Цены на товары — умеренные, торговля идёт активно, но рубли принимают не так охотно, как в магазинах и кафе, расчет идет преимущественно в гривнах. Продавцы извиняются за это: «Поймите правильно, вдруг кто увидит, мало ли что потом, уберите рубли».Уличные животные как символ скорого мираВо дворах и около заведений общественного питания много уличных собак и кошек. Местные говорят, что вся эта живность еще недавно была домашней. Покидая в спешке свои дома, спасаясь от обстрелов, жители Херсона были вынуждены оставлять и своих питомцев. Теперь животные населили улицы и дворы многоквартирных домов. Но никто не жалуется. Собаки ведут себя дружелюбно, кошки совсем не боятся людей — видно, что привыкли к ласке. Жители и случайные прохожие их подкармливают.Во дворах жители приводят в порядок свои придомовые участки, расчищают землю от мусора, ведь обстрелы не навсегда, а землю нужно готовить к мирной жизни уже сейчас.О чем говорят знаки на дорогах Херсона?Движение на дорогах города достаточно насыщенное, если учесть, что Херсон покинули очень многие его жители, опасающиеся за свою жизнь. Остались в большинстве своем те, кто безоговорочно верит в победу свободного русского мира.Есть те, кто предпочитает верить тихо, а есть и такие, кто смело заявляет о своих политических убеждениях. На машинах с местными номерами знаки и символы российских ВС — обычное дело, а еще, судя по надписям на авто, их владельцы чётко знают, что Херсон — это русский город.Несмотря на продолжающиеся обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ, жители стараются жить обычной мирной жизнью — ходить на рынки, по магазинам и в кафе, общаться с соседями, гулять с детьми. Громкие хлопки, которые пугают недавно прибывших в город, становятся для местных фоном, к которому привыкли.Херсонцы почти не замечают глухих ударов, боятся только прилетов американских ракет по мирным кварталам. А еще признаются, что страшно остаться без российской поддержки. Такие опасения возникают, когда приходят тревожные новости с фронта. Но военные спокойны, потому что знают: херсонцы — уже россияне, их безопасность прописана в Конституции страны, а целостность границ надежно защищает армия большой страны.
https://ukraina.ru/20221006/1039405252.html
https://ukraina.ru/20221006/1039399327.html
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Руфина Жаляева
Руфина Жаляева
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96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, херсон, референдум, россия, всу, обстрелы
Эксклюзив, Херсон, референдум, Россия, ВСУ, обстрелы

Херсон после референдума: к чему готовятся и о чем мечтают местные жители

11:05 07.10.2022 (обновлено: 11:21 07.10.2022)
 
© Украина.ру / Руфина Жаляева
- РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Украина.ру / Руфина Жаляева
Читать в
Руфина Жаляева
Редактор
Все материалы
Херсон пытается, наконец, вздохнуть полной грудью. Жители устали от напряжения и бесконечных ракетных атак ВСУ. Люди хотят жить в новом свободном мире без страха и боли. Корреспонденты Украина.ру прошлись по главным улицам города, понаблюдали за жизнью внутри кварталов и пообщалась с горожанами.
«Всё равно будет рыба»: признания херсонских рыбаков
На набережной в эти дни особенно солнечно, жители называют этот сезон бархатным, поэтому стараются выйти к Днепру по возможности пораньше, даже несмотря на боязнь возможных обстрелов.
© Украина.ру / Руфина Жаляева
- РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Украина.ру / Руфина Жаляева
Ближе к воде стоят рыбаки, они выходят с утра, а ближе к полудню уже стараются свернуть удочки. «Хорошо клюёт?», — спрашиваю у одного из них. Рыбаки улыбаются, как будто рады, что теперь им есть с кем поговорить: «Рыба есть, хотя и стреляют тут, по барже бьют».
И уже без уточняющих вопросов мужчины начинают рассуждать о том, как ВСУ «бьют по мирным из американских "Хаймарсов"» и о том, что мужики всё равно будут удить, потому что не боятся.
«Я не боюсь, я Афган прошел. Оба моих деда войну прошли, воевали против нацистов, а я за этого (Зеленского. — Ред.) не пошел бы воевать. Я смотрю в телеграме, как россияне бегут от мобилизации. Если бы я мог, я бы сам пошел громить нацистов», — говорит один из рыбаков, забрасывая грузило метров на 20 от берега.
Херсон билборд
Вчера, 06:30
Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов Россия не будет менять названия и статус Херсонской и Запорожской области, сказал политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Украина.ру
Рынок и украинские гривны
Рынок в Херсоне большой и разнообразный. На въезде дежурят военные. Люди не разгуливают долго между прилавками, каждый спешит по своим делам, заметно, что здесь опасаются повторения «донецкого сценария», когда торговые точки и массовые скопления людей становятся главной мишенью ВСУ.
© Украина.ру / Руфина Жаляева
- РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Украина.ру / Руфина Жаляева
Цены на товары — умеренные, торговля идёт активно, но рубли принимают не так охотно, как в магазинах и кафе, расчет идет преимущественно в гривнах. Продавцы извиняются за это: «Поймите правильно, вдруг кто увидит, мало ли что потом, уберите рубли».
Уличные животные как символ скорого мира
Во дворах и около заведений общественного питания много уличных собак и кошек. Местные говорят, что вся эта живность еще недавно была домашней. Покидая в спешке свои дома, спасаясь от обстрелов, жители Херсона были вынуждены оставлять и своих питомцев. Теперь животные населили улицы и дворы многоквартирных домов.
Но никто не жалуется. Собаки ведут себя дружелюбно, кошки совсем не боятся людей — видно, что привыкли к ласке. Жители и случайные прохожие их подкармливают.
Во дворах жители приводят в порядок свои придомовые участки, расчищают землю от мусора, ведь обстрелы не навсегда, а землю нужно готовить к мирной жизни уже сейчас.
© Украина.ру / Руфина Жаляева
- РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Украина.ру / Руфина Жаляева
О чем говорят знаки на дорогах Херсона?
Движение на дорогах города достаточно насыщенное, если учесть, что Херсон покинули очень многие его жители, опасающиеся за свою жизнь. Остались в большинстве своем те, кто безоговорочно верит в победу свободного русского мира.
Роман Сапоньков
Вчера, 05:15
Военкор Сапоньков: подозрительная тишина в Херсоне – перед бурейОбстановка на фронте сейчас непростая, союзным войскам пришлось оставить Дудчаны, и украинская артиллерия перестала бить по Херсону. Это значит, что ВСУ собирают силы для нового рывка, считает военкор Роман Сапоньков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Есть те, кто предпочитает верить тихо, а есть и такие, кто смело заявляет о своих политических убеждениях. На машинах с местными номерами знаки и символы российских ВС — обычное дело, а еще, судя по надписям на авто, их владельцы чётко знают, что Херсон — это русский город.
© Украина.ру / Руфина Жаляева
- РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Украина.ру / Руфина Жаляева
Несмотря на продолжающиеся обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ, жители стараются жить обычной мирной жизнью — ходить на рынки, по магазинам и в кафе, общаться с соседями, гулять с детьми. Громкие хлопки, которые пугают недавно прибывших в город, становятся для местных фоном, к которому привыкли.
Херсонцы почти не замечают глухих ударов, боятся только прилетов американских ракет по мирным кварталам. А еще признаются, что страшно остаться без российской поддержки. Такие опасения возникают, когда приходят тревожные новости с фронта.
Но военные спокойны, потому что знают: херсонцы — уже россияне, их безопасность прописана в Конституции страны, а целостность границ надежно защищает армия большой страны.
 
ЭксклюзивХерсонреферендумРоссияВСУобстрелы
 
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