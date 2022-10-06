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Пассажиров украинских маршруток избавили от "акустического насилия"

Пассажиров украинских маршруток избавили от "акустического насилия" - 06.10.2022 Украина.ру

Пассажиров украинских маршруток избавили от "акустического насилия"

На Украине запретили включать музыку в общественном транспорте. В пятницу, 7 октября также вступает в силу закон о запрете исполнения российской музыки в общественных местах, принятый Верховной Радой в июне этого года

2022-10-06T16:39

2022-10-06T16:39

2022-10-06T16:39

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Водителям и пассажирам запрещено включать музыку или фильмы в салоне. Пассажирам разрешили слушать аудиозаписи только в наушниках. Водителям разрешили высаживать нарушителей.Таксистам разрешили включать музыку только при согласии клиентов. Если пассажир сам включит что-то, его могут высадить. Запрет распространяется на городской общественный транспорт, пригородные, междугородные и международные маршруты.Закон называют «запретом на акустическое насилие в транспорте». Однако, полагают украинцы в соцсетях, на самом деле власти таким образом запретили включать песни и видеоклипы российских исполнителей.

https://ukraina.ru/20220920/1038852163.html

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новости, украина, запрет, музыка, маршрутки