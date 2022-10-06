Пассажиров украинских маршруток избавили от "акустического насилия" - 06.10.2022 Украина.ру
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Пассажиров украинских маршруток избавили от "акустического насилия"
Пассажиров украинских маршруток избавили от "акустического насилия" - 06.10.2022 Украина.ру
Пассажиров украинских маршруток избавили от "акустического насилия"
На Украине запретили включать музыку в общественном транспорте. В пятницу, 7 октября также вступает в силу закон о запрете исполнения российской музыки в общественных местах, принятый Верховной Радой в июне этого года
2022-10-06T16:39
2022-10-06T16:39
новости
украина
запрет
музыка
маршрутки
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Водителям и пассажирам запрещено включать музыку или фильмы в салоне. Пассажирам разрешили слушать аудиозаписи только в наушниках. Водителям разрешили высаживать нарушителей.Таксистам разрешили включать музыку только при согласии клиентов. Если пассажир сам включит что-то, его могут высадить. Запрет распространяется на городской общественный транспорт, пригородные, междугородные и международные маршруты.Закон называют «запретом на акустическое насилие в транспорте». Однако, полагают украинцы в соцсетях, на самом деле власти таким образом запретили включать песни и видеоклипы российских исполнителей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, запрет, музыка, маршрутки
Новости, Украина, запрет, музыка, маршрутки

Пассажиров украинских маршруток избавили от "акустического насилия"

16:39 06.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкИммерсивный музей "Поезд Победы" в Мурманске наушники музыка
Иммерсивный музей Поезд Победы в Мурманске наушники музыка - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Павел Львов
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На Украине запретили включать музыку в общественном транспорте. В пятницу, 7 октября также вступает в силу закон о запрете исполнения российской музыки в общественных местах, принятый Верховной Радой в июне этого года
Водителям и пассажирам запрещено включать музыку или фильмы в салоне. Пассажирам разрешили слушать аудиозаписи только в наушниках. Водителям разрешили высаживать нарушителей.
Таксистам разрешили включать музыку только при согласии клиентов. Если пассажир сам включит что-то, его могут высадить. Запрет распространяется на городской общественный транспорт, пригородные, междугородные и международные маршруты.
Закон называют «запретом на акустическое насилие в транспорте». Однако, полагают украинцы в соцсетях, на самом деле власти таким образом запретили включать песни и видеоклипы российских исполнителей.
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20 сентября, 06:45
Преподаватель музыки рассказал, запрещают ли в России произведения украинских композиторовСпецоперация РФ на Украине никак не повлияла на программы Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных, где продолжают заниматься по произведениям украинских композиторов и украинским народным песням. Об этом в интервью Украина.ру рассказал старший преподаватель кафедры педагогики и методики РАМ имени Гнесиных Дмитрий Беляк
 
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