Пассажиров украинских маршруток избавили от "акустического насилия"
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкИммерсивный музей "Поезд Победы" в Мурманске наушники музыка
На Украине запретили включать музыку в общественном транспорте. В пятницу, 7 октября также вступает в силу закон о запрете исполнения российской музыки в общественных местах, принятый Верховной Радой в июне этого года
Водителям и пассажирам запрещено включать музыку или фильмы в салоне. Пассажирам разрешили слушать аудиозаписи только в наушниках. Водителям разрешили высаживать нарушителей.
Таксистам разрешили включать музыку только при согласии клиентов. Если пассажир сам включит что-то, его могут высадить. Запрет распространяется на городской общественный транспорт, пригородные, междугородные и международные маршруты.
Закон называют «запретом на акустическое насилие в транспорте». Однако, полагают украинцы в соцсетях, на самом деле власти таким образом запретили включать песни и видеоклипы российских исполнителей.
20 сентября, 06:45Преподаватель музыки рассказал, запрещают ли в России произведения украинских композиторовСпецоперация РФ на Украине никак не повлияла на программы Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных, где продолжают заниматься по произведениям украинских композиторов и украинским народным песням. Об этом в интервью Украина.ру рассказал старший преподаватель кафедры педагогики и методики РАМ имени Гнесиных Дмитрий Беляк