https://ukraina.ru/20221006/1039457973.html

Западные журналисты опровергли украинский фейк о пыточной и найденных золотых зубах под Харьковом

Западные журналисты опровергли украинский фейк о пыточной и найденных золотых зубах под Харьковом - 06.10.2022 Украина.ру

Западные журналисты опровергли украинский фейк о пыточной и найденных золотых зубах под Харьковом

Немецкие журналисты из издания BILD раскрыли фейк украинской пропаганды с "пыточной" в селе Пески-Редьковские Харьковской области. Об этом 6 октября сообщает Telegram-канал Украина.ру

2022-10-06T16:18

2022-10-06T16:18

2022-10-06T16:29

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Накануне начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в занятых ВСУ Песках-Радьковских нашли «пыточную», якобы устроенную российскими военными.Болвинов показал находки «пыточной»: противогаз, моток веревок, фаллоимитатор и коробка с десятками зубных протезов.Журналисты BILD, отправившиеся в Пески-Радьковские, выяснили, что зубы принадлежат местному стоматологу Сергею.По информации журналистов, он единственный стоматолог в селе.

https://ukraina.ru/20221005/1039401784.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, фейки, зубы, харьковская область, село