Западные журналисты опровергли украинский фейк о пыточной и найденных золотых зубах под Харьковом
16:18 06.10.2022 (обновлено: 16:29 06.10.2022)
Немецкие журналисты из издания BILD раскрыли фейк украинской пропаганды с "пыточной" в селе Пески-Редьковские Харьковской области. Об этом 6 октября сообщает Telegram-канал Украина.ру
Накануне начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в занятых ВСУ Песках-Радьковских нашли «пыточную», якобы устроенную российскими военными.
Болвинов показал находки «пыточной»: противогаз, моток веревок, фаллоимитатор и коробка с десятками зубных протезов.
Журналисты BILD, отправившиеся в Пески-Радьковские, выяснили, что зубы принадлежат местному стоматологу Сергею.
«Зубы похожи на украденные из моего кабинета, мой дом россияне разграбили. Это коронки людей, которых я лечил все эти годы. Я вырвал их».
По информации журналистов, он единственный стоматолог в селе.
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