Западные журналисты опровергли украинский фейк о пыточной и найденных золотых зубах под Харьковом - 06.10.2022 Украина.ру
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Западные журналисты опровергли украинский фейк о пыточной и найденных золотых зубах под Харьковом
Западные журналисты опровергли украинский фейк о пыточной и найденных золотых зубах под Харьковом - 06.10.2022 Украина.ру
Западные журналисты опровергли украинский фейк о пыточной и найденных золотых зубах под Харьковом
Немецкие журналисты из издания BILD раскрыли фейк украинской пропаганды с "пыточной" в селе Пески-Редьковские Харьковской области. Об этом 6 октября сообщает Telegram-канал Украина.ру
2022-10-06T16:18
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новости
фейки
зубы
харьковская область
село
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Накануне начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в занятых ВСУ Песках-Радьковских нашли «пыточную», якобы устроенную российскими военными.Болвинов показал находки «пыточной»: противогаз, моток веревок, фаллоимитатор и коробка с десятками зубных протезов.Журналисты BILD, отправившиеся в Пески-Радьковские, выяснили, что зубы принадлежат местному стоматологу Сергею.По информации журналистов, он единственный стоматолог в селе.
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новости, фейки, зубы, харьковская область, село
Новости, фейки, зубы, Харьковская область, село

Западные журналисты опровергли украинский фейк о пыточной и найденных золотых зубах под Харьковом

16:18 06.10.2022 (обновлено: 16:29 06.10.2022)
 
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Немецкие журналисты из издания BILD раскрыли фейк украинской пропаганды с "пыточной" в селе Пески-Редьковские Харьковской области. Об этом 6 октября сообщает Telegram-канал Украина.ру
Накануне начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в занятых ВСУ Песках-Радьковских нашли «пыточную», якобы устроенную российскими военными.
Болвинов показал находки «пыточной»: противогаз, моток веревок, фаллоимитатор и коробка с десятками зубных протезов.
Журналисты BILD, отправившиеся в Пески-Радьковские, выяснили, что зубы принадлежат местному стоматологу Сергею.

«Зубы похожи на украденные из моего кабинета, мой дом россияне разграбили. Это коронки людей, которых я лечил все эти годы. Я вырвал их».

По информации журналистов, он единственный стоматолог в селе.
Людмила Денисова - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 11:24
Экс-омбудсмен Украины призналась Вовану и Лексусу, что специально раскручивала фейки о российских военныхЭкс-омбудсмен Украины Людмила Денисова призналась российским пранкерам Вовану и Лексусу, что украинские власти и разведка просили ее раскручивать фейки о преступлениях, якобы совершенных ВС РФ. Об этом 5 октября написал телеграм-канал издания Украина.ру
 
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