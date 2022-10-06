Как провести блицкриг и добиться победы: Ищенко о том, почему затягивается спецоперация на Украине. Видео - 06.10.2022 Украина.ру
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Как провести блицкриг и добиться победы: Ищенко о том, почему затягивается спецоперация на Украине. Видео
Как провести блицкриг и добиться победы: Ищенко о том, почему затягивается спецоперация на Украине. Видео - 06.10.2022 Украина.ру
Как провести блицкриг и добиться победы: Ищенко о том, почему затягивается спецоперация на Украине. Видео
Политолог, дипломат и один из авторов мультимедийного издания Украина.ру в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Деятельность ЛОМов из присоединённых к... Украина.ру, 06.10.2022
2022-10-06T13:57
2022-10-06T13:57
видео
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Политолог, дипломат и один из авторов мультимедийного издания Украина.ру в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Деятельность ЛОМов из присоединённых к России территорий: насколько позиция этих людей схожа с позицией идеологов майдана, не готовых к дискуссии, делящих людей на "настоящих" и "ненастоящих" и т.д.? Почему из России сбежал скандальный украинский журналист Роман Цымбалюк? Взаимодействие власти и общества;Имена и фамилии людей, командующих российскими войсками на разных направлениях сейчас, не называются. Как было в начале Великой Отечественной войны? Стоит ли разглашать данную информацию?После ухода российских войск из Красного Лимана ВСУ активно наступают в ЛНР. Почему на это направление массово не стягиваются силы российской армии? В связи с чем затягивается СВО? Как выиграть в военном противостоянии? Почему мобилизацию в России объявили только сейчас и что за этим последует? В связи с чем политическое руководство России отказывается наносить масштабный ущерб украинской инфраструктуре, ограничиваясь редкими ударами? Почему военным не позволяется провести масштабную операцию по подавлению ПВО и массовой бомбардировке электростанций, мостов, железнодорожных узлов и прочего стратегической авиацией, как это сделало НАТО в Югославии. Что мешает принять такое решение? Существует ли сейчас в России предательство и раскол элит?
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видео, видео
Видео

Как провести блицкриг и добиться победы: Ищенко о том, почему затягивается спецоперация на Украине. Видео

13:57 06.10.2022
 
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Политолог, дипломат и один из авторов мультимедийного издания Украина.ру в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Деятельность ЛОМов из присоединённых к России территорий: насколько позиция этих людей схожа с позицией идеологов майдана, не готовых к дискуссии, делящих людей на "настоящих" и "ненастоящих" и т.д.? Почему из России сбежал скандальный украинский журналист Роман Цымбалюк? Взаимодействие власти и общества;
Имена и фамилии людей, командующих российскими войсками на разных направлениях сейчас, не называются. Как было в начале Великой Отечественной войны? Стоит ли разглашать данную информацию?
После ухода российских войск из Красного Лимана ВСУ активно наступают в ЛНР. Почему на это направление массово не стягиваются силы российской армии? В связи с чем затягивается СВО? Как выиграть в военном противостоянии? Почему мобилизацию в России объявили только сейчас и что за этим последует?
В связи с чем политическое руководство России отказывается наносить масштабный ущерб украинской инфраструктуре, ограничиваясь редкими ударами? Почему военным не позволяется провести масштабную операцию по подавлению ПВО и массовой бомбардировке электростанций, мостов, железнодорожных узлов и прочего стратегической авиацией, как это сделало НАТО в Югославии. Что мешает принять такое решение? Существует ли сейчас в России предательство и раскол элит?
 
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