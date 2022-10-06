https://ukraina.ru/20221006/1039448995.html
Как провести блицкриг и добиться победы: Ищенко о том, почему затягивается спецоперация на Украине. Видео
Как провести блицкриг и добиться победы: Ищенко о том, почему затягивается спецоперация на Украине. Видео - 06.10.2022 Украина.ру
Как провести блицкриг и добиться победы: Ищенко о том, почему затягивается спецоперация на Украине. Видео
Политолог, дипломат и один из авторов мультимедийного издания Украина.ру в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Деятельность ЛОМов из присоединённых к... Украина.ру, 06.10.2022
2022-10-06T13:57
2022-10-06T13:57
2022-10-06T13:57
видео
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Политолог, дипломат и один из авторов мультимедийного издания Украина.ру в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Деятельность ЛОМов из присоединённых к России территорий: насколько позиция этих людей схожа с позицией идеологов майдана, не готовых к дискуссии, делящих людей на "настоящих" и "ненастоящих" и т.д.? Почему из России сбежал скандальный украинский журналист Роман Цымбалюк? Взаимодействие власти и общества;Имена и фамилии людей, командующих российскими войсками на разных направлениях сейчас, не называются. Как было в начале Великой Отечественной войны? Стоит ли разглашать данную информацию?После ухода российских войск из Красного Лимана ВСУ активно наступают в ЛНР. Почему на это направление массово не стягиваются силы российской армии? В связи с чем затягивается СВО? Как выиграть в военном противостоянии? Почему мобилизацию в России объявили только сейчас и что за этим последует? В связи с чем политическое руководство России отказывается наносить масштабный ущерб украинской инфраструктуре, ограничиваясь редкими ударами? Почему военным не позволяется провести масштабную операцию по подавлению ПВО и массовой бомбардировке электростанций, мостов, железнодорожных узлов и прочего стратегической авиацией, как это сделало НАТО в Югославии. Что мешает принять такое решение? Существует ли сейчас в России предательство и раскол элит?
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Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039447892_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_772565975a67e3ab7f2949a277b38cc2.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Политолог, дипломат и один из авторов мультимедийного издания Украина.ру в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Деятельность ЛОМов из присоединённых к России территорий: насколько позиция этих людей схожа с позицией идеологов майдана, не готовых к дискуссии, делящих людей на "настоящих" и "ненастоящих" и т.д.? Почему из России сбежал скандальный украинский журналист Роман Цымбалюк? Взаимодействие власти и общества;
Имена и фамилии людей, командующих российскими войсками на разных направлениях сейчас, не называются. Как было в начале Великой Отечественной войны? Стоит ли разглашать данную информацию?
После ухода российских войск из Красного Лимана ВСУ активно наступают в ЛНР. Почему на это направление массово не стягиваются силы российской армии? В связи с чем затягивается СВО? Как выиграть в военном противостоянии? Почему мобилизацию в России объявили только сейчас и что за этим последует?
В связи с чем политическое руководство России отказывается наносить масштабный ущерб украинской инфраструктуре, ограничиваясь редкими ударами? Почему военным не позволяется провести масштабную операцию по подавлению ПВО и массовой бомбардировке электростанций, мостов, железнодорожных узлов и прочего стратегической авиацией, как это сделало НАТО в Югославии. Что мешает принять такое решение? Существует ли сейчас в России предательство и раскол элит?