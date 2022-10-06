Угроза на запорожской линии, обстрелы и угрозы. Главное на Украине на 12:00 6 октября - 06.10.2022 Украина.ру
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Угроза на запорожской линии, обстрелы и угрозы. Главное на Украине на 12:00 6 октября
Угроза на запорожской линии, обстрелы и угрозы. Главное на Украине на 12:00 6 октября - 06.10.2022 Украина.ру
Угроза на запорожской линии, обстрелы и угрозы. Главное на Украине на 12:00 6 октября
Украина сосредотачивает силы на направлении Бердянска. ВСУ продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию
2022-10-06T12:06
2022-10-06T12:11
эксклюзив
хроники
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О сосредоточении украинских сил на Запорожском направлении сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Количество вооружений и личного состава, которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за всё время проведения СВО", — заявил он в комментарии российским СМИ.Рогов отметил, что ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области, несмотря на увеличение числа потерь.При этом Рогов заявил, что эту линию курируют британцы."Запорожская линия боевого соприкосновения курируется британцами. Ни одного действия военного характера, тем более ключевого, не происходит без одобрения британцев или без их команды. Ниже по статусу идут, как ни странно, американцы, затем канадцы, поляки, выходцы с Западной Украины, в том числе из Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, и потом запорожцы", - отметил он.Позже, уже в комментарии РИА "Новости" Рогов заявил, что Украина планирует высадить десант у ЗАЭС."Украинские войска последние дни усилили интенсивность обстрелов Энергодара и его пригородов. Они прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции", - отмечал Рогов.Днём ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Вооружённые силы Украины нанесли около 40 ударов за сутки по Энергодару и окрестностям."Вчерашний день был у нас довольно-таки жарким. Порядка 40 ударов по окрестностям и городу Энергодару", - отметил Балицкий.Что же до Рогова, то ранее он заявил, что Украина может устроить провокацию на Днепровской ГЭС."Поступающая к нам информация не может не вызывать обеспокоенности за судьбу родного края... Находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всём Россию", - заявил Рогов.При этом он пояснил, что власти Украины осознают, что "Запорожье и де-факто, и де-юре — уже Россия" и освобождение оставшейся части региона — лишь вопрос времени.Но спустя день Рогов заявил уже об увеличении украинской группировки на запорожском направлении.Медиаэксперт Анатолий Шарий предположил, что ВСУ попытаются начать и развить наступление на Бердянск."Итак, помните мое предсказание про Бердянск? Это самое логичное направление удара во всех смыслах. Судя по беспрецедентному стягиванию техники, начнется именно там", - заявил он 6 октября.Шарий напомнил свои слова от 14 сентября."Будет сделано несколько отвлекающих ударов. По всей видимости, в Донецком направлении. Это будут обстрелы, никаких прорывов - в командовании ВСУ понимают, что мотивация там у защитников не сравнится с мотивацией 20-летних бойцов ВС РФ. На Донецком "не светит". Была попытка пройти в Пески, завершившаяся мощной неудачей благодаря "Сомали". Отвлекающие удары будут в районе Угледара, Донецка, Херсона. Основной удар будет нанесен с целью обрезать сухопутный путь от России до Крыма. Мы не знаем замыслов ВСУ, но чисто глядя на карту - ударил бы в направлении Бердянска. Удобно - поля, степи, километров 70. Пробить оборону, зайти на марше, сделать коридор максимально широким", - отмечал тогда Шарий.По его словам, в случае удаче замысла, Украина получила бы несколько козырей."В качестве информационной победы просто потрясающая - удержание Херсонской области. В военном плане - отрезание логистического маршрута. Плюс козырь на переговорах. Это может получиться, очень даже. С учетом того, что в Генштабе ВСУ люди явно более "подкованы", плюс - там советчики с Запада не дураки. Бердянск - верняк. А Киеву сейчас, на волне побед, нужен 100% вариант. Им проигрывать нельзя", - отмечал тогда Шарий.Российский военный корреспондент Александр Коц 6 октября у себя в телеграм-канале опубликовал видео украинских военных, на котором была зафиксирована их тактика."Гоу! Гоу! Гоу! Интенсификейшн!" - кричит Дмитро Мыколе. "Туда е…ашь! Файер!" - отвечает Мыкола. Вот она, тактика "летучих отрядов" в действии. К вопросу, как ВСУ проходят по 30 км в день. На скорости. На Хамвиках. С пулеметами Браунинг и штурмовиками. Без тяжелой техники, которая подойдет вторым эшелоном. Надеюсь, лучшие умы Генштаба уже разрабатывают систему противодействия этой тактики и скоро внедрят в войска", - отмечал Коц.Тем временем ВСУ продолжают ожесточённые обстрелы Донбасса и Северной ТаврииОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 57 ударов по территории республики."На Донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 мм, на Ясиноватском – артиллерию 155 и 122 мм, миномёты 120 мм, на Горловском - РСЗО "Град", артиллерию 152 мм, НАР, миномёты 120 мм, выпустив 254 единицы различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Новоселовка, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц (в том числе подростка 2005 года рождения) в Кировском районе Донецка и Старомихайловке. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц в Киевском и Кировском районах Донецка и ранее освобожденном Мариуполе", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 12 домостроений в Киевском и Петровском районах Донецка, Старомихайловке и Горловке, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.Телеграм-канал "Донбасс решает" 5 октября опубликовал фотографию погибшего мальчика."Никите не исполнилось и 18 лет. Украина убила его в собственном доме. Сегодня погиб студент первого курса биологического факультета Никита Никитин. Украина разбила прямым попаданием его дом в Старомихайловке", - сообщил канал.Он процитировал преподавателя погибшего Никиты."Будучи школьником, он целенаправленно готовился для учебы на нашем факультете, интересовался событиями и будущей научной работой. Это огромная утрата для всех, кто знал этого парня",- рассказал заведующий кафедрой биофака Донецкого национального университета Андрей Сафонов.Утром 6 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило о новых обстрелах со стороны ВСУ. В результате обстрелов в Макеевке был ранен мужчина 1949 года рождения.Об обстрелах Херсонской области сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."6 октября и ситуация в Херсонской области без изменений. Херсонская область сдерживает натиск укронацистов, которые пытаются прорваться в Херсон. Ещё раз повторяем, что, несмотря на панические настроения, которые разгоняются в СМИ, в Херсонской области, Министерство обороны и Росгвардия стоят насмерть. Продвижения укронацистов, фашистов, немцев, американцев и прочих наёмников остановлено", - написал Стремоусов в своём в телеграм-канале.В комментарии РИА "Новости" он заявил, что украинская армия заняла несколько прифронтовых сел, которые входили в серую зону, со стороны криворожского направления, а со стороны николаевского направления, благодаря выстроенным рубежам обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах к Херсонской области.
https://ukraina.ru/20221006/1039430695.html
https://ukraina.ru/20221005/1039416228.html
https://ukraina.ru/20221005/1039403875.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Угроза на запорожской линии, обстрелы и угрозы. Главное на Украине на 12:00 6 октября

12:06 06.10.2022 (обновлено: 12:11 06.10.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР украинский военнослужащий
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украина сосредотачивает силы на направлении Бердянска. ВСУ продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию
О сосредоточении украинских сил на Запорожском направлении сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Количество вооружений и личного состава, которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за всё время проведения СВО", — заявил он в комментарии российским СМИ.
Рогов отметил, что ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области, несмотря на увеличение числа потерь.
При этом Рогов заявил, что эту линию курируют британцы.
"Запорожская линия боевого соприкосновения курируется британцами. Ни одного действия военного характера, тем более ключевого, не происходит без одобрения британцев или без их команды. Ниже по статусу идут, как ни странно, американцы, затем канадцы, поляки, выходцы с Западной Украины, в том числе из Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, и потом запорожцы", - отметил он.
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
09:22
Предостережение США, ЗАЭС под контролем. Главное на Украине на утро 6 октябряРазведка США обвинила Украину в убийстве Дарьи Дугиной, сообщили СМИ. Запорожской АЭС назначили российскую управляющую компанию
Позже, уже в комментарии РИА "Новости" Рогов заявил, что Украина планирует высадить десант у ЗАЭС.
"Украинские войска последние дни усилили интенсивность обстрелов Энергодара и его пригородов. Они прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции", - отмечал Рогов.
Днём ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Вооружённые силы Украины нанесли около 40 ударов за сутки по Энергодару и окрестностям.
"Вчерашний день был у нас довольно-таки жарким. Порядка 40 ударов по окрестностям и городу Энергодару", - отметил Балицкий.
Что же до Рогова, то ранее он заявил, что Украина может устроить провокацию на Днепровской ГЭС.
"Поступающая к нам информация не может не вызывать обеспокоенности за судьбу родного края... Находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всём Россию", - заявил Рогов.
При этом он пояснил, что власти Украины осознают, что "Запорожье и де-факто, и де-юре — уже Россия" и освобождение оставшейся части региона — лишь вопрос времени.
Но спустя день Рогов заявил уже об увеличении украинской группировки на запорожском направлении.
ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 16:00
Потери ВСУ, обстрелы, участие российского депутата в СВО. Главное на Украине на 16:00 5 октября
Медиаэксперт Анатолий Шарий предположил, что ВСУ попытаются начать и развить наступление на Бердянск.
"Итак, помните мое предсказание про Бердянск? Это самое логичное направление удара во всех смыслах. Судя по беспрецедентному стягиванию техники, начнется именно там", - заявил он 6 октября.
Шарий напомнил свои слова от 14 сентября.
"Будет сделано несколько отвлекающих ударов. По всей видимости, в Донецком направлении. Это будут обстрелы, никаких прорывов - в командовании ВСУ понимают, что мотивация там у защитников не сравнится с мотивацией 20-летних бойцов ВС РФ. На Донецком "не светит". Была попытка пройти в Пески, завершившаяся мощной неудачей благодаря "Сомали". Отвлекающие удары будут в районе Угледара, Донецка, Херсона. Основной удар будет нанесен с целью обрезать сухопутный путь от России до Крыма. Мы не знаем замыслов ВСУ, но чисто глядя на карту - ударил бы в направлении Бердянска. Удобно - поля, степи, километров 70. Пробить оборону, зайти на марше, сделать коридор максимально широким", - отмечал тогда Шарий.
По его словам, в случае удаче замысла, Украина получила бы несколько козырей.
"В качестве информационной победы просто потрясающая - удержание Херсонской области. В военном плане - отрезание логистического маршрута. Плюс козырь на переговорах. Это может получиться, очень даже. С учетом того, что в Генштабе ВСУ люди явно более "подкованы", плюс - там советчики с Запада не дураки. Бердянск - верняк. А Киеву сейчас, на волне побед, нужен 100% вариант. Им проигрывать нельзя", - отмечал тогда Шарий.
Российский военный корреспондент Александр Коц 6 октября у себя в телеграм-канале опубликовал видео украинских военных, на котором была зафиксирована их тактика.
"Гоу! Гоу! Гоу! Интенсификейшн!" - кричит Дмитро Мыколе. "Туда е…ашь! Файер!" - отвечает Мыкола. Вот она, тактика "летучих отрядов" в действии. К вопросу, как ВСУ проходят по 30 км в день. На скорости. На Хамвиках. С пулеметами Браунинг и штурмовиками. Без тяжелой техники, которая подойдет вторым эшелоном. Надеюсь, лучшие умы Генштаба уже разрабатывают систему противодействия этой тактики и скоро внедрят в войска", - отмечал Коц.
Тем временем ВСУ продолжают ожесточённые обстрелы Донбасса и Северной Таврии
Зеленский
Вчера, 12:00
Неправильная позиция Зеленского, обстрелы, опасная фаза конфликта. Главное на Украине на 12:00 5 октября
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 57 ударов по территории республики.
"На Донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 мм, на Ясиноватском – артиллерию 155 и 122 мм, миномёты 120 мм, на Горловском - РСЗО "Град", артиллерию 152 мм, НАР, миномёты 120 мм, выпустив 254 единицы различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Новоселовка, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка.
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц (в том числе подростка 2005 года рождения) в Кировском районе Донецка и Старомихайловке. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц в Киевском и Кировском районах Донецка и ранее освобожденном Мариуполе", - сообщило представительство.
Огнём украинской артиллерии были повреждены 12 домостроений в Киевском и Петровском районах Донецка, Старомихайловке и Горловке, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.
Телеграм-канал "Донбасс решает" 5 октября опубликовал фотографию погибшего мальчика.
"Никите не исполнилось и 18 лет. Украина убила его в собственном доме. Сегодня погиб студент первого курса биологического факультета Никита Никитин. Украина разбила прямым попаданием его дом в Старомихайловке", - сообщил канал.
Он процитировал преподавателя погибшего Никиты.
"Будучи школьником, он целенаправленно готовился для учебы на нашем факультете, интересовался событиями и будущей научной работой. Это огромная утрата для всех, кто знал этого парня",- рассказал заведующий кафедрой биофака Донецкого национального университета Андрей Сафонов.
Утром 6 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило о новых обстрелах со стороны ВСУ. В результате обстрелов в Макеевке был ранен мужчина 1949 года рождения.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 09:00
Польза от новых регионов РФ, обстрелы, смена посла в Казахстане. Главное на Украине на утро 5 октября
Об обстрелах Херсонской области сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"6 октября и ситуация в Херсонской области без изменений. Херсонская область сдерживает натиск укронацистов, которые пытаются прорваться в Херсон. Ещё раз повторяем, что, несмотря на панические настроения, которые разгоняются в СМИ, в Херсонской области, Министерство обороны и Росгвардия стоят насмерть. Продвижения укронацистов, фашистов, немцев, американцев и прочих наёмников остановлено", - написал Стремоусов в своём в телеграм-канале.
В комментарии РИА "Новости" он заявил, что украинская армия заняла несколько прифронтовых сел, которые входили в серую зону, со стороны криворожского направления, а со стороны николаевского направления, благодаря выстроенным рубежам обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах к Херсонской области.
 
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12:11Россия продолжит освобождать территории, занятые киевским режимом - Медведев
12:08Китайский блогер рассказал российским военкорам о западной лжи и ходе СВО. Видео
12:06Угроза на запорожской линии, обстрелы и угрозы. Главное на Украине на 12:00 6 октября
11:13В ФРГ заявили, что отказ от российского газа приведет страну к кризису
11:10Украинские и американские спецслужбы активно поддерживают казахских националистов — эксперт
10:57Планы Запада — планы Украины: странная возня вокруг наступления ВСУ
10:55Украинские русофобы используют Казахстан как плацдарм для агрессии против РФ — эксперт
10:48GT: Решение о сокращении добычи нефти странами-производителями говорит об их растущих разногласиях с США
10:43Еврокомиссар заявил о невозможности Украины вступить в НАТО
10:33России нет смысла бить по странам НАТО - эксперт
10:20Американские журналисты раскрыли схему частных поставок оружия на Украину
10:00Эксперт предположил, за счет чего Россия попытается победить в СВО
09:55Маск: на востоке Украины предпочитают Россию
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09:36Премьер ДНР Хоценко: открытие российского рынка для республики перекроет эффект от санкций
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