The New York Times: За убийством Дарьи Дугиной стоит киевский режим - 06.10.2022 Украина.ру
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The New York Times: За убийством Дарьи Дугиной стоит киевский режим
The New York Times: За убийством Дарьи Дугиной стоит киевский режим - 06.10.2022 Украина.ру
The New York Times: За убийством Дарьи Дугиной стоит киевский режим
Американские спецслужбы считают, что за недавний терактом в Москве, в ходе которого была убита журналистка Дарья Дугина, стоит киевский режим. Об этом говорится в статье, опубликованной 5 октября в американской газете The New York Times
2022-10-06T09:38
2022-10-06T09:39
новости
спецслужбы
убийство
new york times
дарья дугина
киевский режим
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Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был взорван на Можайском шоссе 20 августа.В статье утверждается, что на прошлой неделе американскому правительству был представлен доклад, в котором, после “тщательной оценки”, был сделан вывод о причастности киевского режима к теракту.Американские официальные лица, рассказавшие изданию об этом, не уточнили, какие элементы внутри киевского режима санкционировали теракт, в частности, был ли он одобрен президентом Владимиром Зеленским.Издание утверждает, что американское правительство “разочаровано” тем, что Киев не всегда считает нужным посвящать Вашингтон в свои планы, в особенности когда речь идёт о тайных операциях, планируемых на российской территории.Вскоре после убийства в ФСБ сообщили об установлении личностей его исполнителей и о причастности к нему киевского режима.
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новости, спецслужбы, убийство, new york times, дарья дугина, киевский режим
Новости, спецслужбы, убийство, New York Times, Дарья Дугина, киевский режим

The New York Times: За убийством Дарьи Дугиной стоит киевский режим

09:38 06.10.2022 (обновлено: 09:39 06.10.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с Дарьей Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Американские спецслужбы считают, что за недавний терактом в Москве, в ходе которого была убита журналистка Дарья Дугина, стоит киевский режим. Об этом говорится в статье, опубликованной 5 октября в американской газете The New York Times
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был взорван на Можайском шоссе 20 августа.
В статье утверждается, что на прошлой неделе американскому правительству был представлен доклад, в котором, после “тщательной оценки”, был сделан вывод о причастности киевского режима к теракту.
Американские официальные лица, рассказавшие изданию об этом, не уточнили, какие элементы внутри киевского режима санкционировали теракт, в частности, был ли он одобрен президентом Владимиром Зеленским.

Американские официальные лица также заявили, что не знали об операции заранее и выступили бы против убийства, если бы с ними проконсультировались. По их словам, после этого американские официальные лица выразили украинским своё недовольство в связи с убийством

The New York Times
Американская газета
Издание утверждает, что американское правительство “разочаровано” тем, что Киев не всегда считает нужным посвящать Вашингтон в свои планы, в особенности когда речь идёт о тайных операциях, планируемых на российской территории.
ФСБ РФ раскрыло убийство журналистки Д. Дугиной
25 августа, 07:31
Предполагаемая убийца Дугиной арендовала гараж в Москве по иностранному паспортуПредполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк предъявила казахстанский паспорт, чтобы арендовать гараж в Москве. Об этом 24 августа сообщил Telegram-канал "112" со слов владельца помещения
Вскоре после убийства в ФСБ сообщили об установлении личностей его исполнителей и о причастности к нему киевского режима.
 
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