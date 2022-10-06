https://ukraina.ru/20221006/1039431486.html

The New York Times: За убийством Дарьи Дугиной стоит киевский режим

The New York Times: За убийством Дарьи Дугиной стоит киевский режим - 06.10.2022 Украина.ру

The New York Times: За убийством Дарьи Дугиной стоит киевский режим

Американские спецслужбы считают, что за недавний терактом в Москве, в ходе которого была убита журналистка Дарья Дугина, стоит киевский режим. Об этом говорится в статье, опубликованной 5 октября в американской газете The New York Times

2022-10-06T09:38

2022-10-06T09:38

2022-10-06T09:39

новости

спецслужбы

убийство

new york times

дарья дугина

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039430529_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5038a671584f3a5785c9dbc3ae84aa8.jpg

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был взорван на Можайском шоссе 20 августа.В статье утверждается, что на прошлой неделе американскому правительству был представлен доклад, в котором, после “тщательной оценки”, был сделан вывод о причастности киевского режима к теракту.Американские официальные лица, рассказавшие изданию об этом, не уточнили, какие элементы внутри киевского режима санкционировали теракт, в частности, был ли он одобрен президентом Владимиром Зеленским.Издание утверждает, что американское правительство “разочаровано” тем, что Киев не всегда считает нужным посвящать Вашингтон в свои планы, в особенности когда речь идёт о тайных операциях, планируемых на российской территории.Вскоре после убийства в ФСБ сообщили об установлении личностей его исполнителей и о причастности к нему киевского режима.

https://ukraina.ru/20220825/1038074766.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецслужбы, убийство, new york times, дарья дугина, киевский режим