https://ukraina.ru/20221006/1039429306.html

МИД РФ: Москва рассматривает все опции для выяснения причин терактов на "Северных потоках"

МИД РФ: Москва рассматривает все опции для выяснения причин терактов на "Северных потоках" - 06.10.2022 Украина.ру

МИД РФ: Москва рассматривает все опции для выяснения причин терактов на "Северных потоках"

Россия рассматривает "все опции" для расследования диверсий на "Северных потоках", заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин

2022-10-06T08:55

2022-10-06T08:55

2022-10-06T08:55

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26 сентября инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Ранее американский историк-исследователь Эрик Цуэссе заявил, что США несут ответственность за взрывы на газопроводах. По его словам, Вашингтон устроил диверсии, чтобы заставить ЕС переплачивать за энергоносители.

https://ukraina.ru/20221005/1039410011.html

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новости, северный поток, северный поток-2, россия, сша