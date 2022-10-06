МИД РФ: Москва рассматривает все опции для выяснения причин терактов на "Северных потоках" - 06.10.2022 Украина.ру
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МИД РФ: Москва рассматривает все опции для выяснения причин терактов на "Северных потоках"
МИД РФ: Москва рассматривает все опции для выяснения причин терактов на "Северных потоках" - 06.10.2022 Украина.ру
МИД РФ: Москва рассматривает все опции для выяснения причин терактов на "Северных потоках"
Россия рассматривает "все опции" для расследования диверсий на "Северных потоках", заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин
2022-10-06T08:55
2022-10-06T08:55
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26 сентября инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Ранее американский историк-исследователь Эрик Цуэссе заявил, что США несут ответственность за взрывы на газопроводах. По его словам, Вашингтон устроил диверсии, чтобы заставить ЕС переплачивать за энергоносители.
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Новости, Северный поток, Северный поток-2, Россия, США

МИД РФ: Москва рассматривает все опции для выяснения причин терактов на "Северных потоках"

08:55 06.10.2022
 
© kustbevakningen.seУтечка газа Северный поток
Утечка газа Северный поток
© kustbevakningen.se
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Россия рассматривает "все опции" для расследования диверсий на "Северных потоках", заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин
"Рассматриваются все опции", - заявил он, отвечая на вопрос о возможных шагах Москвы по выяснению причин терактов в случае пробуксовки расследования.
26 сентября инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Ранее американский историк-исследователь Эрик Цуэссе заявил, что США несут ответственность за взрывы на газопроводах. По его словам, Вашингтон устроил диверсии, чтобы заставить ЕС переплачивать за энергоносители.
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