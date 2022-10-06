https://ukraina.ru/20221006/1039429306.html
МИД РФ: Москва рассматривает все опции для выяснения причин терактов на "Северных потоках"
МИД РФ: Москва рассматривает все опции для выяснения причин терактов на "Северных потоках" - 06.10.2022 Украина.ру
МИД РФ: Москва рассматривает все опции для выяснения причин терактов на "Северных потоках"
Россия рассматривает "все опции" для расследования диверсий на "Северных потоках", заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин
2022-10-06T08:55
2022-10-06T08:55
2022-10-06T08:55
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26 сентября инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Ранее американский историк-исследователь Эрик Цуэссе заявил, что США несут ответственность за взрывы на газопроводах. По его словам, Вашингтон устроил диверсии, чтобы заставить ЕС переплачивать за энергоносители.
https://ukraina.ru/20221005/1039410011.html
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новости, северный поток, северный поток-2, россия, сша
Новости, Северный поток, Северный поток-2, Россия, США
МИД РФ: Москва рассматривает все опции для выяснения причин терактов на "Северных потоках"
Россия рассматривает "все опции" для расследования диверсий на "Северных потоках", заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин
"Рассматриваются все опции", - заявил он, отвечая на вопрос о возможных шагах Москвы по выяснению причин терактов в случае пробуксовки расследования.
26 сентября инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Ранее американский историк-исследователь Эрик Цуэссе заявил, что США несут ответственность за взрывы на газопроводах. По его словам, Вашингтон устроил диверсии, чтобы заставить ЕС переплачивать за энергоносители.