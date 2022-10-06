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Американский обозреватель назвала Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ по нефти

Американский обозреватель назвала Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ по нефти - 06.10.2022 Украина.ру

Американский обозреватель назвала Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ по нефти

Президент США Джо Байден оказался "полным дураком" на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. Таким мнением поделилась 6 октября обозреватель Fox News Жанин Пирро

2022-10-06T08:13

2022-10-06T08:13

2022-10-06T08:14

джо байден

опек

нефть

новости

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В среду ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября. За базу отсчета возьмут согласованные на август уровни производства.Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.После решения ОПЕК+ американский лидер собирается высвободить больше нефти из и так "истощенных" стратегических резервов США, подчеркнула обозреватель. "Цены на бензин вновь начали расти, и пропагандистская машина Байдена возвращается к своим старым способам отвести от себя вину", - указала она.Пирро добавила, что американские водители "чувствуют боль" на заправках, а эксперты предупреждают, что "все будет намного хуже".Как заявила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер, ОПЕК+ солидаризовался с Россией, приняв "ошибочное" решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине. В Белом доме сообщили, что президент США разочарован "близоруким" решением альянса и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, опек, нефть, новости