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Американский обозреватель назвала Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ по нефти
Американский обозреватель назвала Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ по нефти - 06.10.2022 Украина.ру
Американский обозреватель назвала Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ по нефти
Президент США Джо Байден оказался "полным дураком" на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. Таким мнением поделилась 6 октября обозреватель Fox News Жанин Пирро
2022-10-06T08:13
2022-10-06T08:13
2022-10-06T08:14
джо байден
опек
нефть
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В среду ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября. За базу отсчета возьмут согласованные на август уровни производства.Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.После решения ОПЕК+ американский лидер собирается высвободить больше нефти из и так "истощенных" стратегических резервов США, подчеркнула обозреватель. "Цены на бензин вновь начали расти, и пропагандистская машина Байдена возвращается к своим старым способам отвести от себя вину", - указала она.Пирро добавила, что американские водители "чувствуют боль" на заправках, а эксперты предупреждают, что "все будет намного хуже".Как заявила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер, ОПЕК+ солидаризовался с Россией, приняв "ошибочное" решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине. В Белом доме сообщили, что президент США разочарован "близоруким" решением альянса и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джо байден, опек, нефть, новости
Джо Байден, ОПЕК, нефть, Новости
Американский обозреватель назвала Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ по нефти
08:13 06.10.2022 (обновлено: 08:14 06.10.2022)
Президент США Джо Байден оказался "полным дураком" на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. Таким мнением поделилась 6 октября обозреватель Fox News Жанин Пирро
В среду ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября. За базу отсчета возьмут согласованные на август уровни производства.
Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.
"Сейчас президент Байден выглядит полным дураком. Вспомните, как три месяца назад он подлизывался к саудитам и отбивал кулаки на Ближнем Востоке, умоляя их об увеличении добычи нефти", - заявила Пирро.
После решения ОПЕК+ американский лидер собирается высвободить больше нефти из и так "истощенных" стратегических резервов США, подчеркнула обозреватель.
"Цены на бензин вновь начали расти, и пропагандистская машина Байдена возвращается к своим старым способам отвести от себя вину", - указала
она.
Пирро добавила, что американские водители "чувствуют боль" на заправках, а эксперты предупреждают, что "все будет намного хуже".
Как заявила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер, ОПЕК+ солидаризовался с Россией, приняв "ошибочное" решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине. В Белом доме сообщили, что президент США разочарован "близоруким" решением альянса и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.