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В России выросли продажи армейских ботинок и бронежилетов

В России выросли продажи армейских ботинок и бронежилетов - 06.10.2022 Украина.ру

В России выросли продажи армейских ботинок и бронежилетов

После объявления в России частичной мобилизации продажи армейских ботинок и бронежилетов на отечественных маркетплейсах выросли за неделю с 21 по 28 сентября в 2,5 раза. Об этом 6 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса Sellematics

2022-10-06T07:47

2022-10-06T07:47

2022-10-06T07:50

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"Специалисты подсчитали, насколько выросли продажи снаряжения на крупных маркетплейсах после начала частичной мобилизации в России.... Продажи армейских ботинок и бронежилетов на маркетплейсах выросли в 2,5 раза за неделю. Самый большой рост продаж был зафиксирован на Ozon", - говорится в материалах сервиса.Так, за неделю с 21 по 28 сентября на этом маркетплейсе было продано в 3,6 раза больше балаклав, чем неделей ранее. Общее количество проданных изделий составило 17 тысяч штук. На Wildberries за тот же период было продано 28 тысяч балаклав, что в 1,8 раза больше, чем неделей раньше. Продажи армейских ботинок на Ozon выросли в 3,3 раза, а на Wildberries - в 2,5 раза.Также на неделе после объявления частичной мобилизации вырос спрос на бронежилеты. На Ozon было продано 1330 штук с 21 по 28 сентября, что в 3,2 раза больше, чем неделей ранее, а на Wildberries продано 540 бронежилетов, что в 2,1 раза больше, чем 13-20 сентября.На Wildberries количество проданных спальных мешков составило 3 тысячи штук, увеличившись в 2,2 раза, а на Ozon продажи за тот же период наоборот сократились в 1,2 раза.Президент России Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в стране частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные военно-учетные специальности. Позже стали поступать жалобы граждан на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медизделия и лекарственные препараты. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ напоминала о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары. Служба заявила о том, что изучит обоснованность изменения цен на данные товары, направив запросы в "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI, а также запросив у Ozon, Wildberries и "Яндекса" информацию о ценах.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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