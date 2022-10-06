Дудчак объяснил, почему США не боятся ответа России за "Северные потоки" - 06.10.2022 Украина.ру
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Дудчак объяснил, почему США не боятся ответа России за "Северные потоки"
Дудчак объяснил, почему США не боятся ответа России за "Северные потоки" - 06.10.2022 Украина.ру
Дудчак объяснил, почему США не боятся ответа России за "Северные потоки"
Точно оценить сумму ущерба от диверсий для России сложно, поскольку "Северный поток-2" так и не заработал, однако только потеря газа из первого трубопровода может оцениваться в 2 миллиарда долларов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2022-10-06T04:45
2022-10-06T04:45
сша
россия
северный поток
подрыв
ответ
экономист
александр дудчак
новости
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На Западе часто звучат высказывания о соблюдении международного права. В частности, соответствующие заявления не так давно делал президент США Джо Байден. Однако сами американцы позволяют себе не соблюдать чужие права, в том числе и на частную собственность.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039362487.html
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сша, россия, северный поток, подрыв, ответ, экономист, александр дудчак, новости
США, Россия, Северный поток, подрыв, ответ, экономист, Александр Дудчак, Новости

Дудчак объяснил, почему США не боятся ответа России за "Северные потоки"

04:45 06.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловАлександр Дудчак
Александр Дудчак - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Точно оценить сумму ущерба от диверсий для России сложно, поскольку "Северный поток-2" так и не заработал, однако только потеря газа из первого трубопровода может оцениваться в 2 миллиарда долларов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
На Западе часто звучат высказывания о соблюдении международного права. В частности, соответствующие заявления не так давно делал президент США Джо Байден. Однако сами американцы позволяют себе не соблюдать чужие права, в том числе и на частную собственность.

"Они (США – ред.) считают, что действия, которые может предпринять Россия, не нанесут им аналогичного ущерба. И считают, что если ответные меры и будут, то не будет серьезного ущерба. Гораздо выше для них ценность того, что они сейчас делают", - сказал собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь:
Александр Дудчак интервью - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 13:44
Александр Дудчак: За Северные потоки надо ударить по кабелям связи между ЕС и США, и по кораблям с СПГ
 
СШАРоссияСеверный потокподрывответэкономистАлександр ДудчакНовости
 
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