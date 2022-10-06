https://ukraina.ru/20221006/1039375824.html

Дудчак объяснил, почему США не боятся ответа России за "Северные потоки"

Дудчак объяснил, почему США не боятся ответа России за "Северные потоки" - 06.10.2022 Украина.ру

Дудчак объяснил, почему США не боятся ответа России за "Северные потоки"

Точно оценить сумму ущерба от диверсий для России сложно, поскольку "Северный поток-2" так и не заработал, однако только потеря газа из первого трубопровода может оцениваться в 2 миллиарда долларов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак

2022-10-06T04:45

2022-10-06T04:45

2022-10-06T04:45

сша

россия

северный поток

подрыв

ответ

экономист

александр дудчак

новости

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На Западе часто звучат высказывания о соблюдении международного права. В частности, соответствующие заявления не так давно делал президент США Джо Байден. Однако сами американцы позволяют себе не соблюдать чужие права, в том числе и на частную собственность.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221004/1039362487.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, россия, северный поток, подрыв, ответ, экономист, александр дудчак, новости