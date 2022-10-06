https://ukraina.ru/20221006/1039375824.html
Дудчак объяснил, почему США не боятся ответа России за "Северные потоки"
Дудчак объяснил, почему США не боятся ответа России за "Северные потоки" - 06.10.2022 Украина.ру
Дудчак объяснил, почему США не боятся ответа России за "Северные потоки"
Точно оценить сумму ущерба от диверсий для России сложно, поскольку "Северный поток-2" так и не заработал, однако только потеря газа из первого трубопровода может оцениваться в 2 миллиарда долларов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2022-10-06T04:45
2022-10-06T04:45
2022-10-06T04:45
сша
россия
северный поток
подрыв
ответ
экономист
александр дудчак
новости
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На Западе часто звучат высказывания о соблюдении международного права. В частности, соответствующие заявления не так давно делал президент США Джо Байден. Однако сами американцы позволяют себе не соблюдать чужие права, в том числе и на частную собственность.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039362487.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, россия, северный поток, подрыв, ответ, экономист, александр дудчак, новости
США, Россия, Северный поток, подрыв, ответ, экономист, Александр Дудчак, Новости
Дудчак объяснил, почему США не боятся ответа России за "Северные потоки"
Точно оценить сумму ущерба от диверсий для России сложно, поскольку "Северный поток-2" так и не заработал, однако только потеря газа из первого трубопровода может оцениваться в 2 миллиарда долларов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
На Западе часто звучат высказывания о соблюдении международного права. В частности, соответствующие заявления не так давно делал президент США Джо Байден. Однако сами американцы позволяют себе не соблюдать чужие права, в том числе и на частную собственность.
"Они (США – ред.) считают, что действия, которые может предпринять Россия, не нанесут им аналогичного ущерба. И считают, что если ответные меры и будут, то не будет серьезного ущерба. Гораздо выше для них ценность того, что они сейчас делают", - сказал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь: