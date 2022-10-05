Путин: Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по списку на мобилизацию - 05.10.2022 Украина.ру
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Путин: Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по списку на мобилизацию
Путин: Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по списку на мобилизацию - 05.10.2022 Украина.ру
Путин: Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по списку на мобилизацию
Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, властям приходится вносить коррективы
2022-10-05T18:10
2022-10-05T18:10
новости
владимир путин
мобилизация
минобороны
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В Минобороны России определили категории граждан, которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Изменения не внесли в нормативно-правовую базу."Поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы", - сказал Путин.Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для учащихся в вечернее время, для студентов негосударственных вузов с государственной аккредитацией.
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новости, владимир путин, мобилизация, минобороны
Новости, Владимир Путин, мобилизация, Минобороны

Путин: Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по списку на мобилизацию

18:10 05.10.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, властям приходится вносить коррективы
В Минобороны России определили категории граждан, которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Изменения не внесли в нормативно-правовую базу.
"Поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы", - сказал Путин.
Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для учащихся в вечернее время, для студентов негосударственных вузов с государственной аккредитацией.
Президент РФ В. Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года
16:20
Путин рассказал, как можно было бы избежать конфликта на УкраинеПопытки некоторых сил на Украине и на Западе разорвать историю, возвеличивать нацизм привели к сегодняшнему конфликту с Россией. Такое заявление 5 октября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"
 
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Заголовок открываемого материала
18:10Путин: Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по списку на мобилизацию
18:03Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника
18:01Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России
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