Путин: Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по списку на мобилизацию
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, властям приходится вносить коррективы
В Минобороны России определили категории граждан, которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Изменения не внесли в нормативно-правовую базу.
"Поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы", - сказал Путин.
Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для учащихся в вечернее время, для студентов негосударственных вузов с государственной аккредитацией.
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