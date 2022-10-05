https://ukraina.ru/20221005/1039423806.html

Путин: Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по списку на мобилизацию

Путин: Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по списку на мобилизацию - 05.10.2022 Украина.ру

Путин: Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по списку на мобилизацию

Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, властям приходится вносить коррективы

2022-10-05T18:10

2022-10-05T18:10

2022-10-05T18:10

новости

владимир путин

мобилизация

минобороны

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В Минобороны России определили категории граждан, которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Изменения не внесли в нормативно-правовую базу."Поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы", - сказал Путин.Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для учащихся в вечернее время, для студентов негосударственных вузов с государственной аккредитацией.

https://ukraina.ru/20221005/1039417726.html

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новости, владимир путин, мобилизация, минобороны