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Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника

Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника - 05.10.2022 Украина.ру

Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника. Информация об этом появилась 5 октября телеграм-канале самого чеченского лидера

2022-10-05T18:03

2022-10-05T18:03

2022-10-05T18:32

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Кадыров сообщил, о выходе президентский указа под номером 709 о присвоении ему этого звания.Он добавил, что в настоящее время российские войска ведут «успешные наступательные действия в ДНР и в Херсонской области».Глава Чеченской республики также сообщил, что в связи с военными действиями на Украине были отменены развлекательные мероприятия в праздничной программе, посвящённой Дню города Грозный, Дню учителя и Дню молодежи. Творческие коллективы и артисты будут выступать исключительно с духовно-патриотическими композициями, указал он.Весной этого года Кадырову было присвоено звание генерал-лейтенанта.

https://ukraina.ru/20221004/1039320576.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, рамзан кадыров, владимир путин, грозный, повышение