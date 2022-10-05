Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника
18:03 05.10.2022 (обновлено: 18:32 05.10.2022)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Рамзан Кадыров во время посещения мечети имени Ахмата Кадырова
Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника. Информация об этом появилась 5 октября телеграм-канале самого чеченского лидера
Кадыров сообщил, о выходе президентский указа под номером 709 о присвоении ему этого звания.
Я безмерно благодарен нашему верховному главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом
Он добавил, что в настоящее время российские войска ведут «успешные наступательные действия в ДНР и в Херсонской области».
Глава Чеченской республики также сообщил, что в связи с военными действиями на Украине были отменены развлекательные мероприятия в праздничной программе, посвящённой Дню города Грозный, Дню учителя и Дню молодежи. Творческие коллективы и артисты будут выступать исключительно с духовно-патриотическими композициями, указал он.
Вчера, 07:00Военный эксперт оценил справедливость критических замечаний Кадырова по поводу СВОКритика, высказанная главой Чечни Рамзаном Кадыровым по поводу недостатков проведения спецоперации на Украине, в общих чертах справедлива. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
Весной этого года Кадырову было присвоено звание генерал-лейтенанта.