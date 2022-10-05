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Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России
Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России - 05.10.2022 Украина.ру
Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России
Президент России Владимир Путин передал Запорожскую АЭС под управление акционерным обществом "Эксплуатирующая организация Запорожская АЭС". Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Кремля
2022-10-05T18:01
2022-10-05T18:01
2022-10-05T18:01
новости
запорожская область
запорожская аэс
владимир путин
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Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Запорожской области России передали под управление "Эксплуатирующей организацией Запорожская АЭС". Выданные до 30 сентября лицензии продолжат действовать. Путин поручил правительству России принять в собственность объектов использования и имущество ЗАЭС."Принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции", - говорится в указе.Правительству также поручено определить особенности работы предприятия на период до 1 января 2028 года.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, запорожская аэс, владимир путин
Новости, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Путин
Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России
Президент России Владимир Путин передал Запорожскую АЭС под управление акционерным обществом "Эксплуатирующая организация Запорожская АЭС". Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Кремля
Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Запорожской области России передали под управление "Эксплуатирующей организацией Запорожская АЭС". Выданные до 30 сентября лицензии продолжат действовать.
Путин поручил правительству России принять в собственность объектов использования и имущество ЗАЭС.
"Принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции", - говорится в указе.
Правительству также поручено определить особенности работы предприятия на период до 1 января 2028 года.