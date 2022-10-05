Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России - 05.10.2022 Украина.ру
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Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России
Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России - 05.10.2022 Украина.ру
Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России
Президент России Владимир Путин передал Запорожскую АЭС под управление акционерным обществом "Эксплуатирующая организация Запорожская АЭС". Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Кремля
2022-10-05T18:01
2022-10-05T18:01
новости
запорожская область
запорожская аэс
владимир путин
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Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Запорожской области России передали под управление "Эксплуатирующей организацией Запорожская АЭС". Выданные до 30 сентября лицензии продолжат действовать. Путин поручил правительству России принять в собственность объектов использования и имущество ЗАЭС."Принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции", - говорится в указе.Правительству также поручено определить особенности работы предприятия на период до 1 января 2028 года.
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новости, запорожская область, запорожская аэс, владимир путин
Новости, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Путин

Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

18:01 05.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Президент России Владимир Путин передал Запорожскую АЭС под управление акционерным обществом "Эксплуатирующая организация Запорожская АЭС". Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Кремля
Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Запорожской области России передали под управление "Эксплуатирующей организацией Запорожская АЭС". Выданные до 30 сентября лицензии продолжат действовать.
Путин поручил правительству России принять в собственность объектов использования и имущество ЗАЭС.
"Принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции", - говорится в указе.
Правительству также поручено определить особенности работы предприятия на период до 1 января 2028 года.
 
НовостиЗапорожская областьЗапорожская АЭСВладимир Путин
 
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