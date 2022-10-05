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Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России - 05.10.2022 Украина.ру

Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

Президент России Владимир Путин передал Запорожскую АЭС под управление акционерным обществом "Эксплуатирующая организация Запорожская АЭС". Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Кремля

2022-10-05T18:01

2022-10-05T18:01

2022-10-05T18:01

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Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Запорожской области России передали под управление "Эксплуатирующей организацией Запорожская АЭС". Выданные до 30 сентября лицензии продолжат действовать. Путин поручил правительству России принять в собственность объектов использования и имущество ЗАЭС."Принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции", - говорится в указе.Правительству также поручено определить особенности работы предприятия на период до 1 января 2028 года.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, запорожская аэс, владимир путин