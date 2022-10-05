https://ukraina.ru/20221005/1039422956.html

Как работает украинская разведка и чего ждать от второй фазы СВО - Леонков. Видео

Как работает украинская разведка и чего ждать от второй фазы СВО - Леонков. Видео - 05.10.2022 Украина.ру

Как работает украинская разведка и чего ждать от второй фазы СВО - Леонков. Видео

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру рассказал о причинах прорыва ВСУ на херсонском направлении, а также... Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T17:38

2022-10-05T17:38

2022-10-05T17:38

видео

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Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру рассказал о причинах прорыва ВСУ на херсонском направлении, а также об эффективности российской разведки и универсальном методе борьбы с поставками западного оружия Украине:00:34 - Попытка наступления ВСУ на херсонском направлении: за счёт чего противнику это удалось и как стабилизировать ситуацию?06:28 - Почему российская разведка работает не так эффективно?09:38 - Какие действия мы предпримем, когда тактика ВСУ перестанет работать?12:40 - Изменится ли план ВС РФ в связи с контрнаступлениями ВСУ?15:38 - Нужно ли готовить общественное мнение к тому, что мы можем оставить еще какие-нибудь крупные города?18:13 - Существуют ли универсальные методы борьбы с западными поставками оружия Украине?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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