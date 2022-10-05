https://ukraina.ru/20221005/1039421890.html
"Ситуация скотская": Мухин о репутационном пятне казахстанского МИД и мотивах Киева. Видео
"Ситуация скотская": Мухин о репутационном пятне казахстанского МИД и мотивах Киева. Видео - 05.10.2022 Украина.ру
"Ситуация скотская": Мухин о репутационном пятне казахстанского МИД и мотивах Киева. Видео
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру рассказал о перспективах переговоров Москвы и Киева, а также о возможности... Украина.ру, 05.10.2022
2022-10-05T17:16
2022-10-05T17:16
2022-10-05T17:16
видео
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру рассказал о перспективах переговоров Москвы и Киева, а также о возможности лишить Россию права вето в Совбезе ООН и ситуации вокруг МИД Казахстана и украинского посла:00:54 - При каких обстоятельствах Москва и Киев могли бы возобновить переговоры? 03:21 - Секретарь Совбеза Николай Патрушев обвинил США в срыве попытки переговоров России и Украины: подтверждает ли такой факт войну Запада до последнего украинца?04:24 - Возможно ли лишить Россию права вето в Совбезе ООН, заменив Украиной?06:02 - Существуют ли законные механизмы лишения?07:07 - Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке: насколько вероятно вступление?08:57 - Будут ли США жертвовать собой раде "шахматной фигуры"?10:08 - Будет ли новый посол Украины в Казахстане иметь другое мнение?12:23 - Президент Владимир Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России: как нужно адаптировать российское законодательство под новые реалии?13:22 – С чего стоит начать в первую очередь?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру рассказал о перспективах переговоров Москвы и Киева, а также о возможности лишить Россию права вето в Совбезе ООН и ситуации вокруг МИД Казахстана и украинского посла:
00:54 - При каких обстоятельствах Москва и Киев могли бы возобновить переговоры?
03:21 - Секретарь Совбеза Николай Патрушев обвинил США в срыве попытки переговоров России и Украины: подтверждает ли такой факт войну Запада до последнего украинца?
04:24 - Возможно ли лишить Россию права вето в Совбезе ООН, заменив Украиной?
06:02 - Существуют ли законные механизмы лишения?
07:07 - Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке: насколько вероятно вступление?
08:57 - Будут ли США жертвовать собой раде "шахматной фигуры"?
10:08 - Будет ли новый посол Украины в Казахстане иметь другое мнение?
12:23 - Президент Владимир Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России: как нужно адаптировать российское законодательство под новые реалии?
13:22 – С чего стоит начать в первую очередь?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.
В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.