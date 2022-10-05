https://ukraina.ru/20221005/1039421254.html
Украинские силовики устроили облаву на депутата Рады Кузьмина
Украинские силовики устроили облаву на депутата Рады Кузьмина - 05.10.2022 Украина.ру
Украинские силовики устроили облаву на депутата Рады Кузьмина
Офис генпрокурора Украины выдвинул подозрение депутату Верховной Рады Ренату Кузьмину в госизмене. Правоохранители пытаются установить его местонахождение, говорится в сообщении ведомства 5 октября
2022-10-05T17:10
2022-10-05T17:10
2022-10-05T17:10
новости
ренат кузьмин
украина
депутат
верховная рада
силовики
офис генпрокурора
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102705/34/1027053435_0:40:1024:616_1920x0_80_0_0_dee16f0d5e7bba0d89445c4c631aa450.jpg
Кузьмин избрался в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", ныне запрещенной на Украине. В 2010-2013 гг. депутат занимал должность первого заместителя генпрокурора. Критиковал действующие власти страны. Обвинение Кузьмина в госизмене строится на том, что он перед началом российской спецоперации и во время нее размещал в соцсетях "пропагандистские материалы" в ущерб стране. Отмечается, что правоохранители провели 20 обысков одновременно в разных местах, где мог находиться Кузьмин. Последняя запись в Telegram-канале Кузьмина датирована 26 февраля. После начала специальной военной операции РФ, на Украине усилилось давление на оппозицию, были запрещены более десяти партий за их якобы "пророссийскую ориентацию". Заведены уголовные дела, в том числе против действующих и бывших депутатов Верховной Рады, которых подозревают в госизмене.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102705/34/1027053435_55:0:966:683_1920x0_80_0_0_b834c5bb1ad7840ad123d69807658d1b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ренат кузьмин, украина, депутат, верховная рада, силовики, офис генпрокурора
Новости, Ренат Кузьмин, Украина, депутат, Верховная Рада, силовики, Офис генпрокурора
Украинские силовики устроили облаву на депутата Рады Кузьмина
Офис генпрокурора Украины выдвинул подозрение депутату Верховной Рады Ренату Кузьмину в госизмене. Правоохранители пытаются установить его местонахождение, говорится в сообщении ведомства 5 октября
Кузьмин избрался в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", ныне запрещенной на Украине. В 2010-2013 гг. депутат занимал должность первого заместителя генпрокурора. Критиковал действующие власти страны.
Обвинение Кузьмина в госизмене строится на том, что он перед началом российской спецоперации и во время нее размещал в соцсетях "пропагандистские материалы" в ущерб стране.
"Таким образом он формировал в обществе антиукраинский настрой и информационно влиял во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, предоставляя представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители провели 20 обысков одновременно в разных местах, где мог находиться Кузьмин.
Последняя запись в Telegram-канале Кузьмина датирована 26 февраля.
После начала специальной военной операции РФ, на Украине усилилось давление на оппозицию, были запрещены более десяти партий за их якобы "пророссийскую ориентацию". Заведены уголовные дела, в том числе против действующих и бывших депутатов Верховной Рады, которых подозревают в госизмене.