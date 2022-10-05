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Украинские силовики устроили облаву на депутата Рады Кузьмина

Украинские силовики устроили облаву на депутата Рады Кузьмина - 05.10.2022 Украина.ру

Украинские силовики устроили облаву на депутата Рады Кузьмина

Офис генпрокурора Украины выдвинул подозрение депутату Верховной Рады Ренату Кузьмину в госизмене. Правоохранители пытаются установить его местонахождение, говорится в сообщении ведомства 5 октября

2022-10-05T17:10

2022-10-05T17:10

2022-10-05T17:10

новости

ренат кузьмин

украина

депутат

верховная рада

силовики

офис генпрокурора

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Кузьмин избрался в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", ныне запрещенной на Украине. В 2010-2013 гг. депутат занимал должность первого заместителя генпрокурора. Критиковал действующие власти страны. Обвинение Кузьмина в госизмене строится на том, что он перед началом российской спецоперации и во время нее размещал в соцсетях "пропагандистские материалы" в ущерб стране. Отмечается, что правоохранители провели 20 обысков одновременно в разных местах, где мог находиться Кузьмин. Последняя запись в Telegram-канале Кузьмина датирована 26 февраля. После начала специальной военной операции РФ, на Украине усилилось давление на оппозицию, были запрещены более десяти партий за их якобы "пророссийскую ориентацию". Заведены уголовные дела, в том числе против действующих и бывших депутатов Верховной Рады, которых подозревают в госизмене.

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2022

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новости, ренат кузьмин, украина, депутат, верховная рада, силовики, офис генпрокурора