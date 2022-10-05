Украинские силовики устроили облаву на депутата Рады Кузьмина - 05.10.2022 Украина.ру
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Украинские силовики устроили облаву на депутата Рады Кузьмина
Украинские силовики устроили облаву на депутата Рады Кузьмина - 05.10.2022 Украина.ру
Украинские силовики устроили облаву на депутата Рады Кузьмина
Офис генпрокурора Украины выдвинул подозрение депутату Верховной Рады Ренату Кузьмину в госизмене. Правоохранители пытаются установить его местонахождение, говорится в сообщении ведомства 5 октября
2022-10-05T17:10
2022-10-05T17:10
новости
ренат кузьмин
украина
депутат
верховная рада
силовики
офис генпрокурора
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Кузьмин избрался в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", ныне запрещенной на Украине. В 2010-2013 гг. депутат занимал должность первого заместителя генпрокурора. Критиковал действующие власти страны. Обвинение Кузьмина в госизмене строится на том, что он перед началом российской спецоперации и во время нее размещал в соцсетях "пропагандистские материалы" в ущерб стране. Отмечается, что правоохранители провели 20 обысков одновременно в разных местах, где мог находиться Кузьмин. Последняя запись в Telegram-канале Кузьмина датирована 26 февраля. После начала специальной военной операции РФ, на Украине усилилось давление на оппозицию, были запрещены более десяти партий за их якобы "пророссийскую ориентацию". Заведены уголовные дела, в том числе против действующих и бывших депутатов Верховной Рады, которых подозревают в госизмене.
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новости, ренат кузьмин, украина, депутат, верховная рада, силовики, офис генпрокурора
Новости, Ренат Кузьмин, Украина, депутат, Верховная Рада, силовики, Офис генпрокурора

Украинские силовики устроили облаву на депутата Рады Кузьмина

17:10 05.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ренат Кузьмин / Перейти в фотобанкРенат Кузьмин
Ренат Кузьмин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ренат Кузьмин
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Офис генпрокурора Украины выдвинул подозрение депутату Верховной Рады Ренату Кузьмину в госизмене. Правоохранители пытаются установить его местонахождение, говорится в сообщении ведомства 5 октября
Кузьмин избрался в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", ныне запрещенной на Украине. В 2010-2013 гг. депутат занимал должность первого заместителя генпрокурора. Критиковал действующие власти страны.
Обвинение Кузьмина в госизмене строится на том, что он перед началом российской спецоперации и во время нее размещал в соцсетях "пропагандистские материалы" в ущерб стране.

"Таким образом он формировал в обществе антиукраинский настрой и информационно влиял во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, предоставляя представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели 20 обысков одновременно в разных местах, где мог находиться Кузьмин.
Последняя запись в Telegram-канале Кузьмина датирована 26 февраля.
После начала специальной военной операции РФ, на Украине усилилось давление на оппозицию, были запрещены более десяти партий за их якобы "пророссийскую ориентацию". Заведены уголовные дела, в том числе против действующих и бывших депутатов Верховной Рады, которых подозревают в госизмене.
 
НовостиРенат КузьминУкраинадепутатВерховная РадасиловикиОфис генпрокурора
 
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