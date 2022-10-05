Путин — президент Украины, тайная война Франции: что в мире говорили об Украине 5 октября - 05.10.2022 Украина.ру
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Путин — президент Украины, тайная война Франции: что в мире говорили об Украине 5 октября
Путин — президент Украины, тайная война Франции: что в мире говорили об Украине 5 октября - 05.10.2022 Украина.ру
Путин — президент Украины, тайная война Франции: что в мире говорили об Украине 5 октября
Украина.ру, 05.10.2022
2022-10-05T17:16
2022-10-05T17:41
эксклюзив
украина
франция
всу
оружие
владимир путин
польша
евроинтеграция
трасс (лиз трасс)
великобритания
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Французский след на украинских фронтах«Тайная война: Около 50 человек из Службы действий DGSE (Главного управления внешней разведки Франции. — Ред.) были направлены на Украину с начала российского вторжения», — написал в Twitter журналист издания Le Figaro Жорж Мальбрюно, ссылаясь на источник в разведслужбе.Он уточнил, что французские специалисты помогают украинцам в использовании спутниковых разведданных, предоставляемых Парижем, и обучают военнослужащих ВСУ обращению с французскими вооружениями и оборудованием.В рамках военной помощи Франция поставила на Украину, в частности, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar (специалисты «Уралвагонзавода» изучили брошенные ВСУ экземпляры и сказали, что они «так себе»), бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral. По информации газеты L'Opinion, Министерство вооружённых сил Франции одобрило передачу Киеву 155-мм буксируемых гаубиц TRF1, принятых на вооружение в 1979 году.Мальбрюно добавил, что своих специалистов на Украину ранее направили также США и Великобритания.Трасс не хочет мира на УкраинеПремьер-министр Великобритании Элизабет Трасс выступает категорически против мирного урегулирования на Украине при условии отказа Киева от претензий на территории ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожской области и Крыма, вошедших в состав РФ по итогам референдумов.«Мы не должны идти на поводу у тех, кто хочет заключения мировой сделки в обмен на украинские территории. Они предлагают заплатить жизнями украинцев за иллюзию мира. Мы будем поддерживать наших украинских друзей столько, сколько это понадобится. Украина может победить, должна победить, и она победит», — заявила Трасс глава правительства на ежегодном съезде Консервативной партии в Бирмингеме.Ещё занимая пост главы МИД королевства, который предполагает поиск дипломатических путей урегулирования конфликтов, Трасс была в числе тех британских политиков, кто предостерегал президента Украины Владимира Зеленского от любых шагов навстречу России, хотя он, как писала иностранная пресса, был к этому готов.Оговорочка по ФрейдуСамый рейтинговый польский телеканал Polsat показал сюжет о выступлении президента РФ Владимира Путина на Красной площади 30 сентября в честь подписания договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Только титр был такой: «Владимир Путин — президент Украины».Эта ошибка вызвала бурные эмоции у аудитории. В соцсетях они писали «Оговорка буквально по Фрейду», «А что? Это недалеко от истины».Этот эпизод уже не впервые за последнюю неделю оказывается в центре внимания. Трансляция выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в YouTube-канале немецкого телеканала Deutsche Welle* 30 сентября прервалась на словах о конфликте на Украине, после чего на экране появились кадры того самого выступления Путина на Красной площади, когда он говорил, что «именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории».Украина бросает тень на ЕвросоюзЧлен президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, одержавший победу на выборах президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) рассказал, как Украина повлияла на позицию его страны относительно евроинтеграции.«Во внешнеполитическом плане мы должны признать, что наш прошлый энтузиазм 30-летней давности по отношению к ЕС серьёзно уменьшился. Европейский союз показал себя непоследовательным, когда после 10-15 лет упорной политики Босния и Герцеговина не получила статус кандидата в ЕС, а этот статус дали Украине», — заявил он.Украина получила статус кандидата в ЕС 23 июня 2022 года, и это стало самой короткой в истории (всего 4 месяца; для сравнения, Турция подала заявку на вступление в ЕС ещё в 1987 году) и, по словам министра внутренних дел Сербии Александра Вулина, с нарушениями: главным критерием для евроинтеграции стал конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные условия, которые поставлены для стран Западных Балкан.«Нам послали сигнал, который мы хорошо поняли, существует "ad hoc политика", которая продвигает их интересы, а не интегрирует регион через выполнение каких-то процедур», — подчеркнул Додик.26 сентября представители Совета ЕС сообщили, что готовы предоставить Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата, но сначала Еврокомиссия должна предоставить отчёт о выполнении страной 14 ключевых приоритетов, уделив особое внимание тем разделам, где речь идёт о реформах.* СМИ, выполняющее функцию иноагента.
https://ukraina.ru/20221005/1039396651.html
https://ukraina.ru/20221004/1039367497.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, франция, всу, оружие, владимир путин, польша, евроинтеграция, трасс (лиз трасс), великобритания
Эксклюзив, Украина, Франция, ВСУ, оружие, Владимир Путин, Польша, евроинтеграция, Трасс (Лиз Трасс), Великобритания

Путин — президент Украины, тайная война Франции: что в мире говорили об Украине 5 октября

17:16 05.10.2022 (обновлено: 17:41 05.10.2022)
 
© скриншотВладимир Путин выступает на Красной площади 30 сентября
Владимир Путин выступает на Красной площади 30 сентября
© скриншот
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Французский след на украинских фронтах
«Тайная война: Около 50 человек из Службы действий DGSE (Главного управления внешней разведки Франции. — Ред.) были направлены на Украину с начала российского вторжения», — написал в Twitter журналист издания Le Figaro Жорж Мальбрюно, ссылаясь на источник в разведслужбе.
Он уточнил, что французские специалисты помогают украинцам в использовании спутниковых разведданных, предоставляемых Парижем, и обучают военнослужащих ВСУ обращению с французскими вооружениями и оборудованием.
В рамках военной помощи Франция поставила на Украину, в частности, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar (специалисты «Уралвагонзавода» изучили брошенные ВСУ экземпляры и сказали, что они «так себе»), бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral. По информации газеты L'Opinion, Министерство вооружённых сил Франции одобрило передачу Киеву 155-мм буксируемых гаубиц TRF1, принятых на вооружение в 1979 году.
Мальбрюно добавил, что своих специалистов на Украину ранее направили также США и Великобритания.
Морской офицер интервью - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
13:16
"На противника работает вся иностранная разведка," — доброволец "Нурали" о масштабной перезагрузке ВС РФ
Трасс не хочет мира на Украине
Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс выступает категорически против мирного урегулирования на Украине при условии отказа Киева от претензий на территории ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожской области и Крыма, вошедших в состав РФ по итогам референдумов.
«Мы не должны идти на поводу у тех, кто хочет заключения мировой сделки в обмен на украинские территории. Они предлагают заплатить жизнями украинцев за иллюзию мира. Мы будем поддерживать наших украинских друзей столько, сколько это понадобится. Украина может победить, должна победить, и она победит», — заявила Трасс глава правительства на ежегодном съезде Консервативной партии в Бирмингеме.
Ещё занимая пост главы МИД королевства, который предполагает поиск дипломатических путей урегулирования конфликтов, Трасс была в числе тех британских политиков, кто предостерегал президента Украины Владимира Зеленского от любых шагов навстречу России, хотя он, как писала иностранная пресса, был к этому готов.
Оговорочка по Фрейду
Самый рейтинговый польский телеканал Polsat показал сюжет о выступлении президента РФ Владимира Путина на Красной площади 30 сентября в честь подписания договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Только титр был такой: «Владимир Путин — президент Украины».
Эта ошибка вызвала бурные эмоции у аудитории. В соцсетях они писали «Оговорка буквально по Фрейду», «А что? Это недалеко от истины».
- РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 13:52
"Нет — Франции, да — России!" В Буркина-Фасо произошел знаковый переворот
Этот эпизод уже не впервые за последнюю неделю оказывается в центре внимания. Трансляция выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в YouTube-канале немецкого телеканала Deutsche Welle* 30 сентября прервалась на словах о конфликте на Украине, после чего на экране появились кадры того самого выступления Путина на Красной площади, когда он говорил, что «именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории».
Украина бросает тень на Евросоюз
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, одержавший победу на выборах президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) рассказал, как Украина повлияла на позицию его страны относительно евроинтеграции.
«Во внешнеполитическом плане мы должны признать, что наш прошлый энтузиазм 30-летней давности по отношению к ЕС серьёзно уменьшился. Европейский союз показал себя непоследовательным, когда после 10-15 лет упорной политики Босния и Герцеговина не получила статус кандидата в ЕС, а этот статус дали Украине», — заявил он.
Украина получила статус кандидата в ЕС 23 июня 2022 года, и это стало самой короткой в истории (всего 4 месяца; для сравнения, Турция подала заявку на вступление в ЕС ещё в 1987 году) и, по словам министра внутренних дел Сербии Александра Вулина, с нарушениями: главным критерием для евроинтеграции стал конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные условия, которые поставлены для стран Западных Балкан.
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября 2021, 16:57
Евросоюзу не нужны новые проблемы: посол Латвии о евроинтеграции УкраиныПосол Латвии на Украине Юрис Пойканс заявил, что многие члены Евросоюза не готовы к принятию в организацию Украины. Никто не хочет новых проблем, заявил дипломат в интервью изданию «Европейская правда» 9 сентября
«Нам послали сигнал, который мы хорошо поняли, существует "ad hoc политика", которая продвигает их интересы, а не интегрирует регион через выполнение каких-то процедур», — подчеркнул Додик.
26 сентября представители Совета ЕС сообщили, что готовы предоставить Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата, но сначала Еврокомиссия должна предоставить отчёт о выполнении страной 14 ключевых приоритетов, уделив особое внимание тем разделам, где речь идёт о реформах.
* СМИ, выполняющее функцию иноагента.
 
ЭксклюзивУкраинаФранцияВСУоружиеВладимир ПутинПольшаевроинтеграцияТрасс (Лиз Трасс)Великобритания
 
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