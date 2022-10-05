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Украина официально претендует на чемпионат мира по футболу

Украина официально претендует на чемпионат мира по футболу - 05.10.2022 Украина.ру

Украина официально претендует на чемпионат мира по футболу

Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на право проведения мирового первенства по футболу в 2030 году. Сообщение об этом сделал на пресс-конференции 5 октября глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко

2022-10-05T16:42

2022-10-05T16:42

2022-10-05T16:42

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Первоначально на проведение ЧМ-2030 претендовала Испания и Португалия. Несколько дней назад появилась информация, что к этой заявке присоединится Украина. Теперь об этом объявили официально.Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Королевской испанской футбольной федерации, участие в заявке украинской стороны "укрепляет связи Украины с Европой, вселяя надежду и предоставляя инструменты восстановления украинскому народу, который выразил свою гордость и благодарность за участие в этом проекте".Отмечается также, что данное решение одобрено главами всех трех государств. Помимо этого говорится, что проект сохраняет за Испанией и Португалией число стадионов, на которых должны пройти матчи ЧМ-2030, одиннадцать и три соответственно.Какие-либо детали заявки Украины не приводятся. Какие города и арены могут принять игры, пока не уточняется.Украина один раз в своей истории принимала крупный международный футбольный турнир. В 2012 году в Киеве, Львове, Донецке и Харькове прошли матчи чемпионата Европы. Тогда заявка была также совместной, часть игр прошла в Польше. Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поставил под сомнение возможность Украины принимать матчи ЧМ, он назвал украинскую инициативу пиар-акцией.

https://ukraina.ru/20220606/1034097431.html

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новости, украина, чемпионат, футбол, испания, португалия