Украина официально претендует на чемпионат мира по футболу - 05.10.2022 Украина.ру
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Украина официально претендует на чемпионат мира по футболу
Украина официально претендует на чемпионат мира по футболу - 05.10.2022 Украина.ру
Украина официально претендует на чемпионат мира по футболу
Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на право проведения мирового первенства по футболу в 2030 году. Сообщение об этом сделал на пресс-конференции 5 октября глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко
2022-10-05T16:42
2022-10-05T16:42
новости
украина
чемпионат
футбол
испания
португалия
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Первоначально на проведение ЧМ-2030 претендовала Испания и Португалия. Несколько дней назад появилась информация, что к этой заявке присоединится Украина. Теперь об этом объявили официально.Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Королевской испанской футбольной федерации, участие в заявке украинской стороны "укрепляет связи Украины с Европой, вселяя надежду и предоставляя инструменты восстановления украинскому народу, который выразил свою гордость и благодарность за участие в этом проекте".Отмечается также, что данное решение одобрено главами всех трех государств. Помимо этого говорится, что проект сохраняет за Испанией и Португалией число стадионов, на которых должны пройти матчи ЧМ-2030, одиннадцать и три соответственно.Какие-либо детали заявки Украины не приводятся. Какие города и арены могут принять игры, пока не уточняется.Украина один раз в своей истории принимала крупный международный футбольный турнир. В 2012 году в Киеве, Львове, Донецке и Харькове прошли матчи чемпионата Европы. Тогда заявка была также совместной, часть игр прошла в Польше. Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поставил под сомнение возможность Украины принимать матчи ЧМ, он назвал украинскую инициативу пиар-акцией.
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новости, украина, чемпионат, футбол, испания, португалия
Новости, Украина, чемпионат, футбол, Испания, Португалия

Украина официально претендует на чемпионат мира по футболу

16:42 05.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФутбол. ЕВРО - 2012. Матч сборных Украины и Швеции
Футбол. ЕВРО - 2012. Матч сборных Украины и Швеции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на право проведения мирового первенства по футболу в 2030 году. Сообщение об этом сделал на пресс-конференции 5 октября глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко
Первоначально на проведение ЧМ-2030 претендовала Испания и Португалия. Несколько дней назад появилась информация, что к этой заявке присоединится Украина. Теперь об этом объявили официально.
Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Королевской испанской футбольной федерации, участие в заявке украинской стороны "укрепляет связи Украины с Европой, вселяя надежду и предоставляя инструменты восстановления украинскому народу, который выразил свою гордость и благодарность за участие в этом проекте".
Отмечается также, что данное решение одобрено главами всех трех государств.
Помимо этого говорится, что проект сохраняет за Испанией и Португалией число стадионов, на которых должны пройти матчи ЧМ-2030, одиннадцать и три соответственно.
Какие-либо детали заявки Украины не приводятся. Какие города и арены могут принять игры, пока не уточняется.
Украина один раз в своей истории принимала крупный международный футбольный турнир. В 2012 году в Киеве, Львове, Донецке и Харькове прошли матчи чемпионата Европы. Тогда заявка была также совместной, часть игр прошла в Польше.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поставил под сомнение возможность Украины принимать матчи ЧМ, он назвал украинскую инициативу пиар-акцией.
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Германия - Украина - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 08:57
Украинцам вместо футбола показали интервью с ПутинымВместо футбольного матча сборной страны против команды Уэльса жителям Украины показали новости российского телеканала. Об этом 5 июня сообщил Telegram-канал Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
16:42Украина официально претендует на чемпионат мира по футболу
16:27Псевдореформа ООН: незападный мир, ядерная повестка и провокации Запада
16:20Путин рассказал, как можно было бы избежать конфликта на Украине
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