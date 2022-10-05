https://ukraina.ru/20221005/1039419024.html
Украина официально претендует на чемпионат мира по футболу
Украина официально претендует на чемпионат мира по футболу - 05.10.2022 Украина.ру
Украина официально претендует на чемпионат мира по футболу
Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на право проведения мирового первенства по футболу в 2030 году. Сообщение об этом сделал на пресс-конференции 5 октября глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко
2022-10-05T16:42
2022-10-05T16:42
2022-10-05T16:42
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Первоначально на проведение ЧМ-2030 претендовала Испания и Португалия. Несколько дней назад появилась информация, что к этой заявке присоединится Украина. Теперь об этом объявили официально.Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Королевской испанской футбольной федерации, участие в заявке украинской стороны "укрепляет связи Украины с Европой, вселяя надежду и предоставляя инструменты восстановления украинскому народу, который выразил свою гордость и благодарность за участие в этом проекте".Отмечается также, что данное решение одобрено главами всех трех государств. Помимо этого говорится, что проект сохраняет за Испанией и Португалией число стадионов, на которых должны пройти матчи ЧМ-2030, одиннадцать и три соответственно.Какие-либо детали заявки Украины не приводятся. Какие города и арены могут принять игры, пока не уточняется.Украина один раз в своей истории принимала крупный международный футбольный турнир. В 2012 году в Киеве, Львове, Донецке и Харькове прошли матчи чемпионата Европы. Тогда заявка была также совместной, часть игр прошла в Польше. Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поставил под сомнение возможность Украины принимать матчи ЧМ, он назвал украинскую инициативу пиар-акцией.
https://ukraina.ru/20220606/1034097431.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, чемпионат, футбол, испания, португалия
Новости, Украина, чемпионат, футбол, Испания, Португалия
Украина официально претендует на чемпионат мира по футболу
Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на право проведения мирового первенства по футболу в 2030 году. Сообщение об этом сделал на пресс-конференции 5 октября глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко
Первоначально на проведение ЧМ-2030 претендовала Испания и Португалия. Несколько дней назад появилась информация, что к этой заявке присоединится Украина. Теперь об этом объявили официально.
Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Королевской испанской футбольной федерации, участие в заявке украинской стороны "укрепляет связи Украины с Европой, вселяя надежду и предоставляя инструменты восстановления украинскому народу, который выразил свою гордость и благодарность за участие в этом проекте".
Отмечается также, что данное решение одобрено главами всех трех государств.
Помимо этого говорится, что проект сохраняет за Испанией и Португалией число стадионов, на которых должны пройти матчи ЧМ-2030, одиннадцать и три соответственно.
Какие-либо детали заявки Украины не приводятся. Какие города и арены могут принять игры, пока не уточняется.
Украина один раз в своей истории принимала крупный международный футбольный турнир. В 2012 году в Киеве, Львове, Донецке и Харькове прошли матчи чемпионата Европы. Тогда заявка была также совместной, часть игр прошла в Польше.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поставил под сомнение возможность Украины принимать матчи ЧМ, он назвал украинскую инициативу пиар-акцией.