https://ukraina.ru/20221005/1039416228.html

Потери ВСУ, обстрелы, участие российского депутата в СВО. Главное на Украине на 16:00 5 октября

Потери ВСУ, обстрелы, участие российского депутата в СВО. Главное на Украине на 16:00 5 октября - 05.10.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, обстрелы, участие российского депутата в СВО. Главное на Украине на 16:00 5 октября

Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T16:00

2022-10-05T16:00

2022-10-05T16:23

депутат

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всу

"искандер"

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Российская армия уничтожила ангар с беспилотниками «Байрактар». ВСУ целенаправленно обстреливают жилые кварталы, включенные в программу восстановления ДНР. Российский депутат подал в военкомат заявление о зачислении добровольцем для участия в СВО.Киевские войска за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек, четыре танка, 18 бронемашин, две гаубицы «Гвоздика», два миномета, 20 автомобилей, сообщили в среду в Минобороны.На Купянском направлении, в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области, ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервам 92-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники.Кроме того, «в ходе боевых действий в районах населённых пунктов Першотравневое и Орлянское Харьковской области потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили 15 военнослужащих убитыми и до 40 ранеными». Были уничтожены семь боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.На Краснолиманском направлении, по данным Минобороны, в районах населённых пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады войск Украины, в результате уничтожено более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехники.Огнем артиллерии в районах населённых пунктов Ямполовка и Торское ДНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы — 21 человек.В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск был уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2».Кроме того, в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США.Также истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Обстрелы освобожденных территорийУкраинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.13 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в телеграм-канале ведомства.Представительство добавило, что в 14.29 украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 14.43 по Ясиноватой — четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм отметил, что три человека погибли при обстреле Кировского района Донецка украинскими военными.Ранее он сообщил, что в Кировском районе недалеко от Дворца культуры им. Е. Т. Абакумова несовместимые с жизнью ранения получила женщина, а в поселке городского типа Старомихайловка погиб юноша 2005 г. р.По словам Кулемзина, ВСУ целенаправленно обстреливают жилые кварталы и социальные объекты, включенные в программу восстановления Донецкой Народной Республики. «Мы имеем информацию и подтвержденные факты, когда по объектам, которые включены в программу восстановления, наносятся планомерные и повторные удары со стороны украинских боевиков. <...> Речь идет исключительно о мирных объектах, жилых домах, объектах инфраструктуры. Эти обстрелы <...> приводят к разрушениям», — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-24". Он подчеркнул, что повторный характер обстрелов жилья и социальных объектов в Донецке со стороны украинских силовиков подтверждает их намеренный характер.«Во второй и третий раз обстреливаются школы и детские сады, сегодня была обстреляна городская больница номер 25 в Кировском районе. Всем прекрасно известно, что это сугубо мирные, социальные объекты», — сказал Кулемзин.Мэр Донецка отметил, что украинские силовики имеют информацию о социальных объектах ДНР и их восстановлении, поскольку ведут воздушную разведку и получают разведданные от стран НАТО.Советник главы ДНР Ян Гагин в конце сентября сообщил, что реализация программы восстановления жилья в ДНР затруднена обстрелами, а также большим количеством неразорвавшихся боеприпасов. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в конце июня, что российские регионы ведут строительно-монтажные работы на 200 объектах в Донбассе. Он отмечал, что для координации этой работы создан штаб, в который вошли все заинтересованные органы. Также в Минстрое России был создан департамент, который займется вопросами восстановления освобожденных территорий ДНР и ЛНРЧто касается Запорожской области, за сутки украинцы выпустили более 43 снарядов по территории Запорожской атомной электростанции.«Артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области», — сказал Конашенков.Он заявил, что ответным огнем российской артиллерии огневые средства были подавлены.«Радиационная обстановка на атомной электростанции в норме», — заверил он.В Херсоне в результате украинского обстрела из РСЗО HIMARS по гостинице в центре города погиб человек.«По предварительным данным, один человек погиб в результате ракетного удара украинских войск по гостинице в центре Херсона, при обстреле были повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Предположительно обстрел вёлся из РСЗО HIMARS, в настоящее время последствия обстрела уточняются», — сообщил работающий на месте трагедии правоохранитель.Он уточнил, что всего по гостинице было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS.Заявление депутата-добровольцаПредседатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») написал в военном комиссариате Москвы заявление о зачислении в ряды добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Об этом в среду сообщила пресс-служба партии.«Дмитрий Хубезов написал заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военном комиссариате Москвы. Он является офицером запаса и хотел бы работать военным медиком на передовой», — говорится в материале.Как отметил депутат, сейчас очень важно поддержать тех, кто на фронте.В «Единой России» напомнили, что с первых дней спецоперации депутат в рамках гуманитарной миссии партии координировал работу волонтеров-медиков в Донбассе и на освобожденных территориях.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Согласно закону, депутатам Госдумы и сенаторам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации.Ранее о своем желании отправиться в зону проведения СВО в качестве добровольцев заявили также зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

https://ukraina.ru/20221005/1039403875.html

https://ukraina.ru/20221005/1039391975.html

https://ukraina.ru/20221004/1039378542.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

депутат, сво, лнр, днр, запорожская аэс, обстрелы, эксклюзив, хроники, всу, "искандер", bayraktar tb2 (байрактар)