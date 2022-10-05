Потери ВСУ, обстрелы, участие российского депутата в СВО. Главное на Украине на 16:00 5 октября - 05.10.2022 Украина.ру
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Потери ВСУ, обстрелы, участие российского депутата в СВО. Главное на Украине на 16:00 5 октября
Потери ВСУ, обстрелы, участие российского депутата в СВО. Главное на Украине на 16:00 5 октября - 05.10.2022 Украина.ру
Потери ВСУ, обстрелы, участие российского депутата в СВО. Главное на Украине на 16:00 5 октября
Украина.ру, 05.10.2022
2022-10-05T16:00
2022-10-05T16:23
депутат
сво
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запорожская аэс
обстрелы
эксклюзив
хроники
всу
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Российская армия уничтожила ангар с беспилотниками «Байрактар». ВСУ целенаправленно обстреливают жилые кварталы, включенные в программу восстановления ДНР. Российский депутат подал в военкомат заявление о зачислении добровольцем для участия в СВО.Киевские войска за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек, четыре танка, 18 бронемашин, две гаубицы «Гвоздика», два миномета, 20 автомобилей, сообщили в среду в Минобороны.На Купянском направлении, в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области, ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервам 92-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники.Кроме того, «в ходе боевых действий в районах населённых пунктов Першотравневое и Орлянское Харьковской области потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили 15 военнослужащих убитыми и до 40 ранеными». Были уничтожены семь боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.На Краснолиманском направлении, по данным Минобороны, в районах населённых пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады войск Украины, в результате уничтожено более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехники.Огнем артиллерии в районах населённых пунктов Ямполовка и Торское ДНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы — 21 человек.В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск был уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2».Кроме того, в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США.Также истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Обстрелы освобожденных территорийУкраинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.13 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в телеграм-канале ведомства.Представительство добавило, что в 14.29 украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 14.43 по Ясиноватой — четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм отметил, что три человека погибли при обстреле Кировского района Донецка украинскими военными.Ранее он сообщил, что в Кировском районе недалеко от Дворца культуры им. Е. Т. Абакумова несовместимые с жизнью ранения получила женщина, а в поселке городского типа Старомихайловка погиб юноша 2005 г. р.По словам Кулемзина, ВСУ целенаправленно обстреливают жилые кварталы и социальные объекты, включенные в программу восстановления Донецкой Народной Республики. «Мы имеем информацию и подтвержденные факты, когда по объектам, которые включены в программу восстановления, наносятся планомерные и повторные удары со стороны украинских боевиков. &lt;...&gt; Речь идет исключительно о мирных объектах, жилых домах, объектах инфраструктуры. Эти обстрелы &lt;...&gt; приводят к разрушениям», — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-24". Он подчеркнул, что повторный характер обстрелов жилья и социальных объектов в Донецке со стороны украинских силовиков подтверждает их намеренный характер.«Во второй и третий раз обстреливаются школы и детские сады, сегодня была обстреляна городская больница номер 25 в Кировском районе. Всем прекрасно известно, что это сугубо мирные, социальные объекты», — сказал Кулемзин.Мэр Донецка отметил, что украинские силовики имеют информацию о социальных объектах ДНР и их восстановлении, поскольку ведут воздушную разведку и получают разведданные от стран НАТО.Советник главы ДНР Ян Гагин в конце сентября сообщил, что реализация программы восстановления жилья в ДНР затруднена обстрелами, а также большим количеством неразорвавшихся боеприпасов. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в конце июня, что российские регионы ведут строительно-монтажные работы на 200 объектах в Донбассе. Он отмечал, что для координации этой работы создан штаб, в который вошли все заинтересованные органы. Также в Минстрое России был создан департамент, который займется вопросами восстановления освобожденных территорий ДНР и ЛНРЧто касается Запорожской области, за сутки украинцы выпустили более 43 снарядов по территории Запорожской атомной электростанции.«Артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области», — сказал Конашенков.Он заявил, что ответным огнем российской артиллерии огневые средства были подавлены.«Радиационная обстановка на атомной электростанции в норме», — заверил он.В Херсоне в результате украинского обстрела из РСЗО HIMARS по гостинице в центре города погиб человек.«По предварительным данным, один человек погиб в результате ракетного удара украинских войск по гостинице в центре Херсона, при обстреле были повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Предположительно обстрел вёлся из РСЗО HIMARS, в настоящее время последствия обстрела уточняются», — сообщил работающий на месте трагедии правоохранитель.Он уточнил, что всего по гостинице было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS.Заявление депутата-добровольцаПредседатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») написал в военном комиссариате Москвы заявление о зачислении в ряды добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Об этом в среду сообщила пресс-служба партии.«Дмитрий Хубезов написал заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военном комиссариате Москвы. Он является офицером запаса и хотел бы работать военным медиком на передовой», — говорится в материале.Как отметил депутат, сейчас очень важно поддержать тех, кто на фронте.В «Единой России» напомнили, что с первых дней спецоперации депутат в рамках гуманитарной миссии партии координировал работу волонтеров-медиков в Донбассе и на освобожденных территориях.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Согласно закону, депутатам Госдумы и сенаторам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации.Ранее о своем желании отправиться в зону проведения СВО в качестве добровольцев заявили также зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.
https://ukraina.ru/20221005/1039403875.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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депутат, сво, лнр, днр, запорожская аэс, обстрелы, эксклюзив, хроники, всу, "искандер", bayraktar tb2 (байрактар)
депутат, СВО, ЛНР, ДНР, Запорожская АЭС, обстрелы, Эксклюзив, Хроники, ВСУ, "Искандер", Bayraktar TB2 (Байрактар)

Потери ВСУ, обстрелы, участие российского депутата в СВО. Главное на Украине на 16:00 5 октября

16:00 05.10.2022 (обновлено: 16:23 05.10.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Российская армия уничтожила ангар с беспилотниками «Байрактар». ВСУ целенаправленно обстреливают жилые кварталы, включенные в программу восстановления ДНР. Российский депутат подал в военкомат заявление о зачислении добровольцем для участия в СВО.
Киевские войска за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек, четыре танка, 18 бронемашин, две гаубицы «Гвоздика», два миномета, 20 автомобилей, сообщили в среду в Минобороны.

На Купянском направлении, в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области, ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервам 92-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники.

Кроме того, «в ходе боевых действий в районах населённых пунктов Першотравневое и Орлянское Харьковской области потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили 15 военнослужащих убитыми и до 40 ранеными». Были уничтожены семь боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

На Краснолиманском направлении, по данным Минобороны, в районах населённых пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады войск Украины, в результате уничтожено более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехники.

Огнем артиллерии в районах населённых пунктов Ямполовка и Торское ДНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы — 21 человек.

«На Лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами», — добавили в ведомстве.

В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск был уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2».

Кроме того, в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США.
Зеленский
12:00
Неправильная позиция Зеленского, обстрелы, опасная фаза конфликта. Главное на Украине на 12:00 5 октября
Также истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Обстрелы освобожденных территорий
Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.13 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Представительство добавило, что в 14.29 украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 14.43 по Ясиноватой — четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм отметил, что три человека погибли при обстреле Кировского района Донецка украинскими военными.

«По уточненным данным, число жертв после обстрела пос. Абакумова в Кировском районе возросло до трех человек. Анкетные данные погибших уточняются», — написал Кулемзин.

Ранее он сообщил, что в Кировском районе недалеко от Дворца культуры им. Е. Т. Абакумова несовместимые с жизнью ранения получила женщина, а в поселке городского типа Старомихайловка погиб юноша 2005 г. р.
По словам Кулемзина, ВСУ целенаправленно обстреливают жилые кварталы и социальные объекты, включенные в программу восстановления Донецкой Народной Республики.

«Мы имеем информацию и подтвержденные факты, когда по объектам, которые включены в программу восстановления, наносятся планомерные и повторные удары со стороны украинских боевиков. <...> Речь идет исключительно о мирных объектах, жилых домах, объектах инфраструктуры. Эти обстрелы <...> приводят к разрушениям», — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-24".

Он подчеркнул, что повторный характер обстрелов жилья и социальных объектов в Донецке со стороны украинских силовиков подтверждает их намеренный характер.
«Во второй и третий раз обстреливаются школы и детские сады, сегодня была обстреляна городская больница номер 25 в Кировском районе. Всем прекрасно известно, что это сугубо мирные, социальные объекты», — сказал Кулемзин.

Мэр Донецка отметил, что украинские силовики имеют информацию о социальных объектах ДНР и их восстановлении, поскольку ведут воздушную разведку и получают разведданные от стран НАТО.

Советник главы ДНР Ян Гагин в конце сентября сообщил, что реализация программы восстановления жилья в ДНР затруднена обстрелами, а также большим количеством неразорвавшихся боеприпасов.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в конце июня, что российские регионы ведут строительно-монтажные работы на 200 объектах в Донбассе. Он отмечал, что для координации этой работы создан штаб, в который вошли все заинтересованные органы.
Также в Минстрое России был создан департамент, который займется вопросами восстановления освобожденных территорий ДНР и ЛНР
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
09:00
Польза от новых регионов РФ, обстрелы, смена посла в Казахстане. Главное на Украине на утро 5 октября
Что касается Запорожской области, за сутки украинцы выпустили более 43 снарядов по территории Запорожской атомной электростанции.

«Артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области», — сказал Конашенков.

Он заявил, что ответным огнем российской артиллерии огневые средства были подавлены.

«Радиационная обстановка на атомной электростанции в норме», — заверил он.
В Херсоне в результате украинского обстрела из РСЗО HIMARS по гостинице в центре города погиб человек.

«По предварительным данным, один человек погиб в результате ракетного удара украинских войск по гостинице в центре Херсона, при обстреле были повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Предположительно обстрел вёлся из РСЗО HIMARS, в настоящее время последствия обстрела уточняются», — сообщил работающий на месте трагедии правоохранитель.

Он уточнил, что всего по гостинице было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS.
Заявление депутата-добровольца
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») написал в военном комиссариате Москвы заявление о зачислении в ряды добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Об этом в среду сообщила пресс-служба партии.

«Дмитрий Хубезов написал заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военном комиссариате Москвы. Он является офицером запаса и хотел бы работать военным медиком на передовой», — говорится в материале.

Как отметил депутат, сейчас очень важно поддержать тех, кто на фронте.

«Много раз я уже был там. Видел, насколько важна медицинская помощь. Хотел бы быть ближе к передовой, либо непосредственно на передовой, вытаскивать и спасать наших ребят», — сказал Хубезов.

В «Единой России» напомнили, что с первых дней спецоперации депутат в рамках гуманитарной миссии партии координировал работу волонтеров-медиков в Донбассе и на освобожденных территориях.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Согласно закону, депутатам Госдумы и сенаторам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации.

Ранее о своем желании отправиться в зону проведения СВО в качестве добровольцев заявили также зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 16:00
Уничтожение националистов, жертвы ВСУ, подготовка Минска к войне. Главное на Украине на 16:00 4 октября
 
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16:06Минобороны РФ: "Искандер" уничтожил ангар с "Байрактарами" под Николаевом
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