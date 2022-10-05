https://ukraina.ru/20221005/1039414900.html

Псевдореформа ООН: незападный мир, ядерная повестка и провокации Запада

Псевдореформа ООН: незападный мир, ядерная повестка и провокации Запада - 05.10.2022 Украина.ру

Псевдореформа ООН: незападный мир, ядерная повестка и провокации Запада

Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T16:27

2022-10-05T16:27

2022-10-05T17:02

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Реформирование ООН запросил коллективный Запад. Для прочного большинства ему нужны голоса незападного мира, для которого Россия олицетворяет защитника в Совете Безопасности ООН. Многовекторную картину дня обрисовали участники заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на заседании 5 октября.Реформу Совета Безопасности ООН обсуждают два десятилетия. Американский сценарий Россию не устраивает, так как как минимум он не объясняет элементарные вопросы: что, как и для чего нужно изменить. Если президент США Джозеф Байден предложил воздерживаться от применения права вето на голосованиях Совбеза, то в России могут привести десятки примеров, когда российская сторона благодаря этому праву пыталась удержать мир от катастрофических последствий, но не была услышана. Реформирование ООН по-американски может привести к превращению Совета Безопасности во вторую версию Совета Европы, не способную помогать обеспечивать мир на планете. Дискуссия сенаторов и экспертов на тему: «Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?» состоялась в Совете Федерации.Право вето и незападные страныРеформу ООН могут использовать для того, чтобы нанести удар по России. В англосаксонских странах политики в кулуарах разрабатывают схему лишения России права вето, рассказал председатель комиссии Алексей Пушков. Появляется некая украинская платформа, которая ставит вопрос о моральном праве, как бывшей части СССР, заменить Россию в Совете Безопасности ООН, если та его покинет. Заявления о том, что против России выступает весь мир не соответствуют действительности, так как подо всем миром в этом выражении подразумевают только «западный мир». Другая же его часть — незападная — относится с пониманием к позиции России.Штатам нужна поддержка незападного мира, так как без нее Вашингтон не сможет провести реформы ООН. Для этих стран же Россия в Совете Безопасности ООН жизненно востребована, так как они испытывали на себе западную агрессию и в России видят защитника. США и их союзники десятки раз нарушали международное право агрессией против Ирака и Ливии, поддержкой террористов в Сирии, и никто не ставил вопрос о лишении полномочий стран-участниц в Совете Безопасности ООН.Предложение лишить Россию права вето в СБ ООН — безумное, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Организация Объединенных Наций создавалась в послевоенном мире ради появления механизма разрешения международных проблем за столом. Все это актуализировалось после начала специальной военной операции России на Украине, подчеркнула Захарова. Теория исключения тех, кто мешает Штатам, убивает эту идею и смыкает ряды диктата, считает она.Россия уже спасала СБ ООН от глобального позора, блокируя американские резолюции по Ираку. Москву тогда обвиняли в том, что она мешает работать. В Ираке произошли жуткие последствия, и этому всему Совбез дал бы зеленый свет, и стал бы "послушной маленькой собачкой при Госдепе" США. Американский режим, считает Захарова, подтачивает право вето, которым наделили для того, чтобы великие державы не были ущемлены или, напротив, не доминировали."Нам говорят: у вас мало единомышленников. Послушайте, это не оторванная от сегодняшней дискуссии фраза, она идет рука об руку с тем, что мы обсуждаем. А что, второй фронт открыли сразу? И Советский союз просил. Сколько было обращений союзников? Разве сразу открыли? Сколько до этого людей было убито, а они не спешили, несмотря на то, что называли себя союзниками. Вот вам фактор: количественный и моральный. Оглянитесь на историю: когда было по-другому?", - сказала Захарова.Ядерное оружиеГенеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что существует спектр угроз российским позициям. На одном конце - инициатива Лихтенштейна об обязательном обсуждении любого использования права вето. Это означало бы, что Россия будет потом оправдываться за свою позицию на Генассамблее ООН. На другом конце - проведение генеральной конференции для обсуждения пересмотра Устава ООН. Для этого Западу нужно прочное большинство и консенсус в Совете Безопасности. Сейчас такой возможности у Запада нет, но расстановку сил, считает дипломат, может изменить использование Россией ядерного оружия. Страны, которые с пониманием относятся к российской позиции, могут поменять свои настроения, и это нужно учитывать.Кортунов предложил три возможности, которые Россия могла бы использовать. Во-первых, нужно определить позитивные пункты роли ООН в урегулировании конфликта на Украине. Сюда дипломат включил миссию ОБСЕ в Донбассе 2014-2022 годов, договоренности по экспорту зерна, визит экспертом Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АС.Когда в Донбассе работала миссия ОБСЕ, линия боевого соприкосновения составляла порядка 400 километров. На ней работали 800 наблюдателей, что по итогам доказало неэффективность - они не могли фиксировать все нарушения режима прекращения огня и скомпрометировали себя. В настоящее время линия соприкосновения растянулась на две тысячи километров, и, возможно, какая-то другая организация могла бы поставить десятки тысяч наблюдателей.Во-вторых, реформы ООН не сводятся исключительно к реформам Совета Безопасности этой организации. Дипломат считает возможным предложить реформирование организации не "сверху вниз", а "снизу вверх". Он рассказал о бюрократии в ООН, дублировании агентств, и прочих политически не чувствительных вопросах, в которых можно было бы прийти к согласию.В-третьих, Россия могла бы подтвердить приверженность январскому заявлению пяти стран-участниц (Франция, Китай, Россия, Великобритания и США) о том, что в ядерной войне нет победителей и она никогда не должна быть развязана. Кортунов предложил начать консультации в формате "большой пятерки", скоординировать деятельность с Китайской Народной Республикой и показать, что Россия - ответственный член Совбеза ООН.Мария Захарова уточнила, что МИД России призывает генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша разблокировать информацию по целому ряду острых сюжетов, российская делегация работает на полях ООН. Российским неправительственным организациям (НПО) нужно "плотнее работать" с ООН, сказала она. По ее словам, НПО в прошедшие годы "зависали на кормушках западных".Что касается ядерного оружия - ООН и была создана после использования США ядерного оружия. "Нельзя жонглировать словами только потому, что есть некий заказ на эту тему", сказала Захарова. Информационный заказ существует на Западе уже много месяцев, и если он есть, мы должны понимать, откуда ветер дует. За всей историей с Украиной, заключила она, стоит глобальная западная многоуровневая провокация.

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

новости, оон, сми, совет федерации, захарова, ядерное оружие