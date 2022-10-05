https://ukraina.ru/20221005/1039414536.html

Минобороны РФ: "Искандер" уничтожил ангар с "Байрактарами" под Николаевом

Минобороны РФ: "Искандер" уничтожил ангар с "Байрактарами" под Николаевом - 05.10.2022 Украина.ру

Минобороны РФ: "Искандер" уничтожил ангар с "Байрактарами" под Николаевом

В Николаевской области ударом ракеты "Искандер" по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ-2". Об этом 5 октября сообщили в Минобороны РФ

2022-10-05T16:06

2022-10-05T16:06

2022-10-05T16:06

минобороны рф

"искандер"

bayraktar tb2 (байрактар)

ракета

беспилотник

новости

спецоперация

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Кроме того, в Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины и разрушена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США. Беспилотные летательные аппараты противника уничтожены также в Харьковской области, ЛНР и ДНР.За последние сутки российской авиации удалось сбить 15 снарядов американской РСЗО HIMARS, один снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха" и две противорадиолокационные ракеты HARM.Это вооружение было рассчитано на поражение населенных пунктов Коробки, Веселое, Антоновка, Новая Каховка, Токаревка и Раковка Херсонской области.

https://ukraina.ru/20221005/1039410960.html

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минобороны рф, "искандер", bayraktar tb2 (байрактар), ракета, беспилотник, новости, спецоперация