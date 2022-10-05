https://ukraina.ru/20221005/1039414536.html
Минобороны РФ: "Искандер" уничтожил ангар с "Байрактарами" под Николаевом
Минобороны РФ: "Искандер" уничтожил ангар с "Байрактарами" под Николаевом - 05.10.2022 Украина.ру
Минобороны РФ: "Искандер" уничтожил ангар с "Байрактарами" под Николаевом
В Николаевской области ударом ракеты "Искандер" по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ-2". Об этом 5 октября сообщили в Минобороны РФ
2022-10-05T16:06
2022-10-05T16:06
2022-10-05T16:06
минобороны рф
"искандер"
bayraktar tb2 (байрактар)
ракета
беспилотник
новости
спецоперация
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Кроме того, в Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины и разрушена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США. Беспилотные летательные аппараты противника уничтожены также в Харьковской области, ЛНР и ДНР.За последние сутки российской авиации удалось сбить 15 снарядов американской РСЗО HIMARS, один снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха" и две противорадиолокационные ракеты HARM.Это вооружение было рассчитано на поражение населенных пунктов Коробки, Веселое, Антоновка, Новая Каховка, Токаревка и Раковка Херсонской области.
https://ukraina.ru/20221005/1039410960.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
минобороны рф, "искандер", bayraktar tb2 (байрактар), ракета, беспилотник, новости, спецоперация
Минобороны РФ, "Искандер", Bayraktar TB2 (Байрактар), Ракета, беспилотник, Новости, Спецоперация
Минобороны РФ: "Искандер" уничтожил ангар с "Байрактарами" под Николаевом
В Николаевской области ударом ракеты "Искандер" по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ-2". Об этом 5 октября сообщили в Минобороны РФ
Кроме того, в Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины и разрушена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США. Беспилотные летательные аппараты противника уничтожены также в Харьковской области, ЛНР и ДНР.
За последние сутки российской авиации удалось сбить 15 снарядов американской РСЗО HIMARS, один снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха" и две противорадиолокационные ракеты HARM.
Это вооружение было рассчитано на поражение населенных пунктов Коробки, Веселое, Антоновка, Новая Каховка, Токаревка и Раковка Херсонской области.
"Киевский режим продолжил обстрелы территории Запорожской атомной электростанции. Артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43-х снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на атомной электростанции в норме", - говорится в сообщении ведомства.