https://ukraina.ru/20221005/1039413859.html

Что было и о чем говорили на Генассамблее ООН. Замглавы МИД о том, что осталось за кулисами переговоров

Что было и о чем говорили на Генассамблее ООН. Замглавы МИД о том, что осталось за кулисами переговоров - 05.10.2022 Украина.ру

Что было и о чем говорили на Генассамблее ООН. Замглавы МИД о том, что осталось за кулисами переговоров

В этом году Генеральная Ассамблея ООН впервые после начала пандемии COVID-19 прошла в очном формате. Наконец-то президенты, премьер-министры, канцлеры, министры Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T16:18

2022-10-05T16:18

2022-10-05T16:52

эксклюзив

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сша

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В этом году Генеральная Ассамблея ООН впервые после начала пандемии COVID-19 прошла в очном формате. Наконец-то президенты, премьер-министры, канцлеры, министры иностранных дел со всей планеты получили возможность обсудить ключевые проблемы как глобального, так и локального масштаба, и попытаться вместе найти решение. Однако вместо того, чтобы приблизить мир, многие политики, преимущественно западные, использовали трибуну в штаб-квартире ООН как площадку для разжигания войны, обвинений и выдвижения ультиматумов.В самый разгар мероприятия в Нью-Йорке в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы по вопросу присоединения к РФ, а президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и предупредил всех, кто прибег к ядерному шантажу, что Россия будет защищать себя всеми имеющимися средствами. Такого поворота событий Запад явно не ожидал, и реакцию на происходящее чиновникам ЕС пришлось формулировать по ходу, прямо в кулуарах штаб-квартиры ООН на экстренной встрече, а пресс-службе Белого дома — вносить правки в речь президента США Джо Байдена, в итоге с трибуны Генеральной Ассамблее ООН он обвинил Россию в «силовом захвате» территории Украины и призвал мировое сообщество привлечь её к ответственности. Заявление Путина о том, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто прибег к ядерному шантажу, американский лидер перевернул с ног на голову, интерпретировав как отказ российской стороны от своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, а референдумы в 4 регионах — как попытку аннексировать часть Украины.«Это была непростая, во многом тяжёлая неделя, но она показала, что большинство стран не готовы слепо идти за тем, каким видится мир сегодня или завтра в Вашингтоне. ...Разлад в международном сообществе уже есть. И есть он потому, что, на наш взгляд, всё-таки видно очень упорное стремление США и тех стран, над которыми они доминируют, — то, что мы называем словом "сателлиты", — сохранить своё доминирование в мире в целом», — заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, подводя итоги на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».США и их союзники открыто шантажируют по вопросу российской спецоперации на Украине страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые очень подозрительно относятся к попыткам Вашингтона сохранить свой контроль над миром и в военно-политическом, и в экономическом, и в энергетическом плане, рассказал дипломат.Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру об изменении уровня поддержки Украины в мире по сравнению с началом военной спецоперации РФ, Вершинин подчеркнул: «Вопрос не в поддержке Киева, а вопрос в том, что некоторые, видимо, прежде всего на Западе, в США, увидели в нынешних обстоятельствах золотой шанс, чтобы остановить, нейтрализовать развитие России как независимой страны, как независимого полюса в международных делах. Киев в этом случае выступает в качестве орудия. Орудия не в поддержку, а против. И это печально, поскольку это означает, что люди поглощены не заботой об украинском народе, а стремлением воспользоваться Украиной, чтобы окончательно покончить с появлением независимых центров силы, в первую очередь России. Это для нас абсолютно неприемлемо, мы не можем с этим согласиться».Пренебрегая своими обязательствами как принимающей страны, США пытались сорвать участие в Генеральной Ассамблее ООН российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, до последнего момента затягивая выдачу виз (2 члена делегации их так и не получили), но в конечном итоге представители России прибыли в Нью-Йорк и проработали все дни в очень плотном графике — только двусторонних встреч Лавров провёл 45, не говоря уже про многосторонние консультации, что в очередной раз доказало, что Россия не находится в изоляции и никогда не была.«Что касается Украины, могу сказать, что не только в кулуарах, но и на заседаниях мы слышали поддержку и высокую оценку того, что мы делаем. В качестве примера — министерское заседание Группы друзей Устава ООН (а это свыше 20 стран), где реально говорилось о понимании и поддержке действий России. Я думаю, многие понимают, что мы защищаем интересы жителей Донбасса, мы защищаем национальные интересы России, суверенитет России, её безопасность, её будущее, но мы также защищаем то право, которое имеют все суверенные народы, на независимое определение своей судьбы. Выбор сегодня становится очень ясным: или вы работаете под диктовку из Вашингтона, или вы понимаете и поддерживаете те действия, которые Россия осуществляет на международной арене. Эти действия, в том числе дипломатические, потому что давайте в конце концов вспомним то, что мы предлагали с точки зрения налаживания равной и неделимой безопасности в Европе. Мы сформулировали свои предложения и передали их другим странам континента и США, и, к сожалению, получили очень негативную реакцию. Я думаю, что это не должна быть окончательная реакция тех стран, поскольку должна быть единая и неделимая безопасность для всех, а не только для одной страны — США, — которая сама измеряет и устанавливает параметры своей безопасности, невзирая на восприятие других членов международного сообщества», — заявил Вершинин, отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру.На министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, по словам дипломата, российская делегация довела свою позицию и, по словам заместителя главы МИД РФ, была услышана большинством зарубежных партнёров на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.«Мы показали главное: к России прислушиваются, наши аргументы слушают те, кто хочет это делать, я не говорю сейчас о коллективном Западе, и это очень важно. Эта тенденция, по нашим оценкам, набирает силу», — подчеркнул Вершинин.Ещё одним важным событием, в котором приняли участие представители российской делегации, стало мероприятие Движения неприсоединения, объединяющего 120 стран, которые так же, как и РФ, отвергают односторонние санкции, рестрикции, хотят ограничить вооружения, опасность ядерной войны и вообще войны в целом, выступают за равноправное, уважительное взаимодействие во всех областях.Если кто-то не верит заявлениям российской стороны о ситуации на Украине, то могут собственными глазами увидеть, что там происходит, Москва никогда не препятствовала визитам иностранных наблюдателей и журналистов, а, наоборот, призывала их приехать. Например, РФ пригласила представителей и Международного Красного Креста, и ООН в Еленовку на следующий день после обстрела СИЗО, в результате которого 50 украинских военнопленных погибли, 73 получили ранения, для проведения расследования.«МКК под разными причинами не смог приехать сразу, и они признали, надо сказать, по крайней мере в беседах, что это было ошибочно. Представители ООН до сих пор не приехали, потому что всё это зачастую сводится к обсуждению вопросов безопасности тех, кто приезжает. Притом, что эту безопасность, естественно, российская сторона может гарантировать», — заявил Вершинин.В отличие от чиновников, иностранные журналисты охотно приняли приглашение на пресс-тур в Донбасс 9 августа. Пленные бойцы националистического полка «Азов»* рассказали представителям Германии, Италии, Сербии, Китая, Северной Кореи, Сирии, Грузии, Никарагуа о снаряде, пробившем крышу колонии в Еленовке, таким образом опровергнув утверждение украинских властей о взрыве, произошедшем внутри здания.«Всё, что я читаю в западных СМИ, — неправда. Крыша очень тонкая, явно видно, что через эту крышу влетело в этот барак. Как сейчас ребята единогласно рассказывали, что был сначала взрыв с осколками, а потом прямое попадание. Я специально задал вопрос: "Киев официально говорит, что взрыв был изнутри", им не до смеха, но было видно, что они чуть не засмеялись. Восприятие на Западе совсем другое: повторяется киевская версия, что это был взрыв России, которая занимается расправой, совершила взрыв изнутри — хотя видно, что это не так, крыша лежит внутри барака», — сказал тогда корреспондент немецкого портала Anti- Spiegel Томас Рёпер.По словам Вершинина, в аргументациях ООН и Международного Красного Креста по атаке колонии в Еленовке очень много надуманного.«Ещё мы видим, что за этим что-то стоит. Нежелание, видимо, узнать правду, нежелание посмотреть, что это были за инсценировки, и я в этот ряд добавлю Бучу и Изюм, где, понятно, эти инсценировки были произведены, и где мы до сих пор официально требуем, чтобы нам предъявили список жертв Бучи просто с именами. Чтобы было понятно, что это инсценировка. Но этого пока не происходит», — добавил он.В начале апреля украинские власти обвинили Россию в убийстве мирных жителей в Буче Киевской области — кадры лежащих на земле тел со связанными руками мгновенно разлетелись по интернету и западным СМИ, — однако российские военные покинули город 30 марта и, как подчеркнуло Министерство обороны РФ, пока Буча была под контролем России, ни один местный житель не пострадал. Позже бывший военнослужащий армии Франции, а ныне журналист Адриан Боке рассказал в эфире французской радиостанции Sud Radio, что стал свидетелем того, как американские корреспонденты снимали фейк о «гражданских жертвах» и разрушениях, якобы вызванных авиаударом ВВС России, а также артиллерийским обстрелом.«Я их спрашиваю: "Вы что делаете? Этого же не было!". А они мне: "Не страшно, это сделает нам картинку". А вы знаете, откуда там взялись разрушения для картинки? Их сделали бойцы "Азова"*, которые там проводили стрельбы по российским позициям из своих миномётов и промахнулись на несколько сотен метров. Мины и снаряды попали в парк. Я это знаю, потому что я был рядом с этими "азовцами", они сами всё рассказали, к тому же я узнал снаряды», — сказал он.Боке первым из западных репортёров публично заявил о провокациях ВСУ в Буче, за что подвергся уголовному преследованию во Франции и покушению со стороны украинских националистов в Стамбуле, после чего выразил желание получить российский паспорт и работать в Донецке. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал оказать содействие в предоставлении французу гражданства РФ.«Иностранные журналисты просто не вылезают с киевской стороны того, что происходит на Украине, в Донбассе, Запорожье и Херсоне, но что-то я плохо вспоминаю, чтобы кто-то приезжал в последние годы в Донецк, Луганск. Нет картинки. Это преднамеренная искажённая реальность со стороны западных СМИ ...Мы реальную информацию о происходящем в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях даём на постоянной основе на протяжении всех последних лет. Другое дело, что если кто-то не хочет услышать правду, понять что происходит, в закрытые уши нельзя влить не то что слова правды, а просто слова», — подчеркнул Вершинин.Заместитель министра иностранных дел заявил, что у российской делегации на Генеральной Ассамблее ООН не было цели убедить иностранных партнёров в правоте позиции РФ в связи с специальной военной операцией на Украине, уточнив, что задача заключалась в том, чтобы отразить позицию и подходы страны к основным международным и региональным проблемам, в первую очередь по тому, что происходит вокруг Украины, в Донбассе, и донести до тех стран, которые хотят услышать. В ходе выступления Лаврова на Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, многочисленных встреч удалось донести до партнёров, что Россия готова к взаимодействию на основе взаимного уважения и на основе того, что Россия проводит независимую внешнюю политику.* Признан террористической организацией.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, мид рф, генассамблея оон, сергей лавров, украина, спецоперация, сша