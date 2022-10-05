Global Times: Маск может убедиться на собственном опыте, чего стоит американская "свобода слова"
© Public domainИлон Маск
© Public domain
Американский предприниматель Илон Маск однажды сказал, что он сторонник "абсолютной свободы слова", однако теперь он сам может убедиться в том, что эта свобода является "несбыточной мечтой". Об этом говорится в статье, опубликованной 5 октября в китайской газете Global Times
Издание пишет, что мирная инициатива Маска находится в явном противоречии с преобладающими на Западе взглядами на вооружённый конфликт на Украине. После начала конфликта, антироссийская позиция и поддержка киевского режима стали на Западе "политкорректными", а западная свобода слова существует только в рамках политкорректности, указывает автор статьи.
Маск считался популярным и приветствовался, когда его компания отправляла оборудование на Украину в начале этого года, но он подвергся резкой критике за предложение условий, которые были расценены, как выгодные для России
Похоже, что США и Запад выступают за "свободу слова", но допускают только "свободу поддержки Украины", резюмирует Global Times.
10:58Newsweek: Маска объявили "путинской марионеткой" за его мирную инициативу Американский предприниматель Илон Маск подвергся коллективной травле в Twitter после того, как выдвинул свои предложения по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 4 октября в американском журнале Newsweek