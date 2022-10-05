https://ukraina.ru/20221005/1039413494.html

Global Times: Маск может убедиться на собственном опыте, чего стоит американская "свобода слова"

Global Times: Маск может убедиться на собственном опыте, чего стоит американская "свобода слова" - 05.10.2022 Украина.ру

Global Times: Маск может убедиться на собственном опыте, чего стоит американская "свобода слова"

Американский предприниматель Илон Маск однажды сказал, что он сторонник "абсолютной свободы слова", однако теперь он сам может убедиться в том, что эта свобода является "несбыточной мечтой". Об этом говорится в статье, опубликованной 5 октября в китайской газете Global Times

2022-10-05T16:13

2022-10-05T16:13

2022-10-05T16:13

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Издание пишет, что мирная инициатива Маска находится в явном противоречии с преобладающими на Западе взглядами на вооружённый конфликт на Украине. После начала конфликта, антироссийская позиция и поддержка киевского режима стали на Западе "политкорректными", а западная свобода слова существует только в рамках политкорректности, указывает автор статьи.Похоже, что США и Запад выступают за "свободу слова", но допускают только "свободу поддержки Украины", резюмирует Global Times.

https://ukraina.ru/20221005/1039399639.html

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2022

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новости, global times, спецоперация, урегулирование, илон маск, свобода слова, запад, сша