Евгений Норин: Если у России есть это "страшное возмездие", давайте его уже расчехлять! - 05.10.2022 Украина.ру
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Евгений Норин: Если у России есть это "страшное возмездие", давайте его уже расчехлять!
Евгений Норин: Если у России есть это "страшное возмездие", давайте его уже расчехлять! - 05.10.2022 Украина.ру
Евгений Норин: Если у России есть это "страшное возмездие", давайте его уже расчехлять!
Ничего хорошего на фронте сейчас не происходит. Продолжается отступление по причине радикального превосходства противника в живой силе и сократившегося... Украина.ру, 05.10.2022
2022-10-05T15:30
2022-10-05T16:20
интервью
россия
всу
изюм
донбасс
нато
оружие
мобилизация
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Ничего хорошего на фронте сейчас не происходит. Продолжается отступление по причине радикального превосходства противника в живой силе и сократившегося отставания в технике и боеприпасах. Поэтому мы ждем, когда на фронт массово придут либо мобилизованные, либо высвободившиеся резервы. А до того момент придется терпеть. Это поправимо и не смертельно, но это неприятно и болезненно, считает военный историк Евгений НоринОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Евгений, насколько я понимаю логику нашего командования и на севере, и на юге, мы действительно пытаемся отвести войска, чтобы они не попали в окружение, сократить линию фронта и сформировать непрерывную оборону. Насколько этот замысел сейчас удается?- Ситуация состоит в следующем. Противник наносит удары, пытаясь добиться как можно больших успехов до того момента, как у нас на фронте появятся много мобилизованных. Нам приходится эти удары сдерживать. Наше отступление идет не очень хорошо. Войска несут потери. В основном мы теряем технику. Да людей и техники там в принципе немного, но наши войска это воспринимают очень болезненно.Ничего хорошего на фронте сейчас не происходит. Продолжается отступление по причине радикального превосходства противника в живой силе и сократившегося отставания в технике и боеприпасах. Поэтому мы ждем, когда на фронт массово придут либо мобилизованные, либо высвободившиеся резервы. А до того момент придется терпеть. Это поправимо и не смертельно, но это неприятно и болезненно.Возможно, что оставление Кременной окажется не самой серьезной потерей. Возможно, что придется отходить до Лисичанска и за Лисичанск. Это не значит, что я развожу панику. Просто всякое может случиться.Как сказал Наполеон при Маренго, когда пришел свежий корпус Дезе, "первое сражение проиграно, но у нас есть время, чтобы выиграть второе". Эта тенденция сейчас определит то, что сейчас происходит на фронте.- Если говорить однозначно, то вы довольны тем, как проведена частичная мобилизация?- Нет, конечно. Ей никто недоволен. Мобилизация проводится с серьезными накладками и ошибками. Где-то мобилизованным не могут обеспечить нормальных условий службы. В некоторых случаях людей возят в автобусах туда-сюда, а затем разгоняют по домам. Иногда призывают офицеров с опытом Чечни в качестве рядовых, потому что они в запасе. В общем, бардака много, и никто за этот бардак не несет ответственности. Это скверно. Хотелось бы верить, что это закончится серьезными оргвыводами, когда некомпетентных чиновников и офицеров повыгоняют, а систему набора существенно изменят. У нас Госуслуги с набором добровольцев справляются гораздо лучше, чем военкоматы с набором мобилизованных.- Ожидаете ли вы, что критика Кадырова и Пригожина в адрес Лапина приведет к серьезным кадровым изменениям в высшем военном руководстве?- Наши трудности не лечатся сменой имен. Не получится так, что мы выгнали плохого генерала и поставили хорошего. У нас большие кадровые проблемы как таковые. Проблема в системе. У нас большие проблемы из-за нехватки инициативы на местах, потому что она долгое время вытравлялась сверху. Нам придется перестраивать весь армейский организм, потому что иначе не победить.Сейчас будет постепенно сокращаться разрыв с противником в количестве и качестве техники. Где-то Украина нас уже превосходит. Придется менять всю философию войны и обновлять кадровый состав.Не надо бояться выдвигать опытных командиров, у которых есть внятные результаты. В конце концов, кто-то же взял Изюм (пока мы его не оставили) и Мариуполь. Их надо ставить на ответственные посты. А тех, чьи нервы не выдерживают проверки, надо выгонять. Бесконечная практика замалчивания и покрывания неудач приведет лишь к тому, что неудачи будут множиться. Если человек проиграл что-то одно, он проиграет что-то еще.Но лично про Лапина однозначно ничего не могу сказать. Про него говорили, что у него были и провалы, и что у него было что-то хорошее, и что на общем дубовом фоне он выглядит неплохо. Короче говоря, надо разбираться. Но мы не можем разбираться, не зная конкретики.Важно, чтобы это был разбор полетов, а не поиск стрелочников. Если есть вина Лапина, то его надо выгонять. Если нет вины Лапина, то его надо оставлять, несмотря на поражения. Потому что так бывает, что все делалось правильно, но сражение проиграно, потому что уже на старте оно было невыигрываемым.Я не знаю, что произошло в Балаклее и в Лимане. Это надо разбирать в деталях, а детали на публику не сообщают. Мы знали, что противник начнет наступать под Харьковом. Почему это застало нас в врасплох? Кто в этом виноват? Почему в момент решающего сражения огромная часть наших войск проводит учения на Дальнем Востоке? Интересный вопрос, хороший вопрос.- Денис Пушилин заявил об отступлении противника из Артемовска и об успехах в районе Угледара. Сохраняет ли свою актуальность наш прежний план по Донбассу, учитывая наступление противника?- Ни одна война не выигрывается пассивной обороной. Нам в любом случае надо действовать самим. Если можно навредить им под Угледаром, надо вредить им под Угледаром. Очень многое зависит от того, у кого в руках находится стратегическая инициатива. Неспроста во время Великой Отечественной войны постоянно говорили о борьбе за стратегическую инициативу, потому что это позволяет навязывать свою волю противнику. Мы должны заставить врага раздергивать свои ударные группировки и срочно затыкать ими дыры. Пусть его резервы вступают в бой "с колес" и несут неоправданно высокие потери.У меня возник еще один хороший и интересный вопрос. Почему мы наносим мало ударов по эшелонам противника? Воинский эшелон – это благодарная цель. Бомбите их, черт возьми. Бомбите их на станциях и в зоне погрузки/разгрузки в их собственном тылу. Бомбите их на позициях, где они расслаблены и еще окопчиков не нарыли.Удары по тылам, располагам и по частям на марше наносят самые ощутимые потери. Вычищать их из окопа – это самое последнее дело. Если у тебя есть возможность бить по Генштабу, надо бить по Генштабу.- Новый пакет военной помощи США Украине включает 4 HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин. Можно ли сказать, что из этого опаснее всего?- Опаснее всего непрерывность этих поставок. Противник постоянно получает помощь, а мы ее уничтожаем только после того, как она появилась на фронте. Даже если бы Украине непрерывно поставляли немецкие 105 мм гаубицы времен Второй мировой, то они ими все равно восполнили бы все потери. Поэтому нужно искоренить сам источник появления у противника новых "игрушек".Понятное дело, что мы не можем сломать их "Мотовилиху" на территории Польши или США. Но мы должны бомбить аэродромы и железнодорожные станции, откуда эта гаубица едет на поле боя. Почему мы это не делаем, я не знаю.- Как раз было заявление МИДа, что поставки США вооружений Украине приближают к опасной черте прямого военного столкновения РФ и НАТО…- Я не понимаю, что такое "опасная черта". Мы столько раз говорили об ударах по центрам принятия решений. Вы слышали хоть про один уничтоженный центр принятия решений? Если мы угрожаем, давайте приведем хоть одну угрозу в действие. Не надо говорить, какой я злой, страшный и большой. Давайте это делать.- Может, такой удар готовится, просто нам об этом не говорят…- Война идет восемь месяцев. За это время ребенка родить можно. Тем более, подготовить ответ. Если мы ведем операцию по всей территории Украины, то давайте ее вести. Если у нас есть это "страшное возмездие", пора его расчехлять. Если были какие-то "красные линии", то они давно все пройдены. Я бы вообще запретил говорить про "красные линии", потому что над ними уже все насмехаются. Давайте уже хоть раз затолкаем им эти "красные линии" в одно место.
https://ukraina.ru/20220511/1033942320.html
https://ukraina.ru/20221005/1039384790.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, россия, всу, изюм, донбасс, нато, оружие, мобилизация
Интервью, Россия, ВСУ, Изюм, Донбасс, НАТО, оружие, мобилизация

Евгений Норин: Если у России есть это "страшное возмездие", давайте его уже расчехлять!

15:30 05.10.2022 (обновлено: 16:20 05.10.2022)
 
© WARCATS.RUЕвгений Норин интервью
Евгений Норин интервью
© WARCATS.RU
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Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
Ничего хорошего на фронте сейчас не происходит. Продолжается отступление по причине радикального превосходства противника в живой силе и сократившегося отставания в технике и боеприпасах. Поэтому мы ждем, когда на фронт массово придут либо мобилизованные, либо высвободившиеся резервы. А до того момент придется терпеть. Это поправимо и не смертельно, но это неприятно и болезненно, считает военный историк Евгений Норин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Евгений, насколько я понимаю логику нашего командования и на севере, и на юге, мы действительно пытаемся отвести войска, чтобы они не попали в окружение, сократить линию фронта и сформировать непрерывную оборону. Насколько этот замысел сейчас удается?
- Ситуация состоит в следующем. Противник наносит удары, пытаясь добиться как можно больших успехов до того момента, как у нас на фронте появятся много мобилизованных. Нам приходится эти удары сдерживать. Наше отступление идет не очень хорошо. Войска несут потери. В основном мы теряем технику. Да людей и техники там в принципе немного, но наши войска это воспринимают очень болезненно.
Ничего хорошего на фронте сейчас не происходит. Продолжается отступление по причине радикального превосходства противника в живой силе и сократившегося отставания в технике и боеприпасах. Поэтому мы ждем, когда на фронт массово придут либо мобилизованные, либо высвободившиеся резервы. А до того момент придется терпеть. Это поправимо и не смертельно, но это неприятно и болезненно.
Евгений Норин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 15:46
Евгений Норин: Кто онВоенный историк, журналист, писатель, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве
Возможно, что оставление Кременной окажется не самой серьезной потерей. Возможно, что придется отходить до Лисичанска и за Лисичанск. Это не значит, что я развожу панику. Просто всякое может случиться.
Как сказал Наполеон при Маренго, когда пришел свежий корпус Дезе, "первое сражение проиграно, но у нас есть время, чтобы выиграть второе". Эта тенденция сейчас определит то, что сейчас происходит на фронте.
- Если говорить однозначно, то вы довольны тем, как проведена частичная мобилизация?
- Нет, конечно. Ей никто недоволен. Мобилизация проводится с серьезными накладками и ошибками. Где-то мобилизованным не могут обеспечить нормальных условий службы. В некоторых случаях людей возят в автобусах туда-сюда, а затем разгоняют по домам. Иногда призывают офицеров с опытом Чечни в качестве рядовых, потому что они в запасе. В общем, бардака много, и никто за этот бардак не несет ответственности. Это скверно. Хотелось бы верить, что это закончится серьезными оргвыводами, когда некомпетентных чиновников и офицеров повыгоняют, а систему набора существенно изменят. У нас Госуслуги с набором добровольцев справляются гораздо лучше, чем военкоматы с набором мобилизованных.
- Ожидаете ли вы, что критика Кадырова и Пригожина в адрес Лапина приведет к серьезным кадровым изменениям в высшем военном руководстве?
- Наши трудности не лечатся сменой имен. Не получится так, что мы выгнали плохого генерала и поставили хорошего. У нас большие кадровые проблемы как таковые. Проблема в системе. У нас большие проблемы из-за нехватки инициативы на местах, потому что она долгое время вытравлялась сверху. Нам придется перестраивать весь армейский организм, потому что иначе не победить.
Сейчас будет постепенно сокращаться разрыв с противником в количестве и качестве техники. Где-то Украина нас уже превосходит. Придется менять всю философию войны и обновлять кадровый состав.
Не надо бояться выдвигать опытных командиров, у которых есть внятные результаты. В конце концов, кто-то же взял Изюм (пока мы его не оставили) и Мариуполь. Их надо ставить на ответственные посты. А тех, чьи нервы не выдерживают проверки, надо выгонять. Бесконечная практика замалчивания и покрывания неудач приведет лишь к тому, что неудачи будут множиться. Если человек проиграл что-то одно, он проиграет что-то еще.
Но лично про Лапина однозначно ничего не могу сказать. Про него говорили, что у него были и провалы, и что у него было что-то хорошее, и что на общем дубовом фоне он выглядит неплохо. Короче говоря, надо разбираться. Но мы не можем разбираться, не зная конкретики.
Важно, чтобы это был разбор полетов, а не поиск стрелочников. Если есть вина Лапина, то его надо выгонять. Если нет вины Лапина, то его надо оставлять, несмотря на поражения. Потому что так бывает, что все делалось правильно, но сражение проиграно, потому что уже на старте оно было невыигрываемым.
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Я не знаю, что произошло в Балаклее и в Лимане. Это надо разбирать в деталях, а детали на публику не сообщают. Мы знали, что противник начнет наступать под Харьковом. Почему это застало нас в врасплох? Кто в этом виноват? Почему в момент решающего сражения огромная часть наших войск проводит учения на Дальнем Востоке? Интересный вопрос, хороший вопрос.
- Денис Пушилин заявил об отступлении противника из Артемовска и об успехах в районе Угледара. Сохраняет ли свою актуальность наш прежний план по Донбассу, учитывая наступление противника?
- Ни одна война не выигрывается пассивной обороной. Нам в любом случае надо действовать самим. Если можно навредить им под Угледаром, надо вредить им под Угледаром. Очень многое зависит от того, у кого в руках находится стратегическая инициатива. Неспроста во время Великой Отечественной войны постоянно говорили о борьбе за стратегическую инициативу, потому что это позволяет навязывать свою волю противнику. Мы должны заставить врага раздергивать свои ударные группировки и срочно затыкать ими дыры. Пусть его резервы вступают в бой "с колес" и несут неоправданно высокие потери.
У меня возник еще один хороший и интересный вопрос. Почему мы наносим мало ударов по эшелонам противника? Воинский эшелон – это благодарная цель. Бомбите их, черт возьми. Бомбите их на станциях и в зоне погрузки/разгрузки в их собственном тылу. Бомбите их на позициях, где они расслаблены и еще окопчиков не нарыли.
Удары по тылам, располагам и по частям на марше наносят самые ощутимые потери. Вычищать их из окопа – это самое последнее дело. Если у тебя есть возможность бить по Генштабу, надо бить по Генштабу.
- Новый пакет военной помощи США Украине включает 4 HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин. Можно ли сказать, что из этого опаснее всего?
- Опаснее всего непрерывность этих поставок. Противник постоянно получает помощь, а мы ее уничтожаем только после того, как она появилась на фронте. Даже если бы Украине непрерывно поставляли немецкие 105 мм гаубицы времен Второй мировой, то они ими все равно восполнили бы все потери. Поэтому нужно искоренить сам источник появления у противника новых "игрушек".
Понятное дело, что мы не можем сломать их "Мотовилиху" на территории Польши или США. Но мы должны бомбить аэродромы и железнодорожные станции, откуда эта гаубица едет на поле боя. Почему мы это не делаем, я не знаю.
- Как раз было заявление МИДа, что поставки США вооружений Украине приближают к опасной черте прямого военного столкновения РФ и НАТО…
- Я не понимаю, что такое "опасная черта". Мы столько раз говорили об ударах по центрам принятия решений. Вы слышали хоть про один уничтоженный центр принятия решений? Если мы угрожаем, давайте приведем хоть одну угрозу в действие. Не надо говорить, какой я злой, страшный и большой. Давайте это делать.
- Может, такой удар готовится, просто нам об этом не говорят…
- Война идет восемь месяцев. За это время ребенка родить можно. Тем более, подготовить ответ. Если мы ведем операцию по всей территории Украины, то давайте ее вести. Если у нас есть это "страшное возмездие", пора его расчехлять. Если были какие-то "красные линии", то они давно все пройдены. Я бы вообще запретил говорить про "красные линии", потому что над ними уже все насмехаются. Давайте уже хоть раз затолкаем им эти "красные линии" в одно место.
 
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