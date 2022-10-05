https://ukraina.ru/20221005/1039409737.html
"Доступ к воде": США подталкивают Украину к решающему сражению на юге - СМИ
"Доступ к воде": США подталкивают Украину к решающему сражению на юге - СМИ - 05.10.2022 Украина.ру
"Доступ к воде": США подталкивают Украину к решающему сражению на юге - СМИ
Международная газета Financial Times, издающаяся в Лондоне, 5 октября написала о том, что США подталкивают Киев к решающему сражению на юге до наступления зимы, в противном случае Киеву придется уступить Москве власть в регионе
2022-10-05T14:47
2022-10-05T14:47
2022-10-05T15:03
сша
украина
сражение
сми
новости
financial times
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СМИ также пишет о том, что украинским силам необходимо срочно "отвоевать юг", потому что в зимнее время на этой территории будет крайне сложно вести бои. Издание утверждает, что рывок просто необходим, ведь Россия укрепила свои позиции на юге, что сделает наступление украинских сил более сложным."Русские приложили много усилий и потратили много времени, чтобы укрепиться немного иначе, чем они это сделали на востоке. Они смогли перебросить туда бронетехнику, они смогли построить вокруг элементарные оборонительные сооружения", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленных лиц НАТО.В среду, 5 октября, президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ.Во вторник, 4 октября, президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на $625 миллионов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин. В среду, 5 октября, ВСУ обстреляли Донецк из оружий натовского калибра, есть погибшие.
https://ukraina.ru/20221005/1039409023.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, украина, сражение, сми, новости, financial times
"Доступ к воде": США подталкивают Украину к решающему сражению на юге - СМИ
14:47 05.10.2022 (обновлено: 15:03 05.10.2022)
Международная газета Financial Times, издающаяся в Лондоне, 5 октября написала о том, что США подталкивают Киев к решающему сражению на юге до наступления зимы, в противном случае Киеву придется уступить Москве власть в регионе
"Настоящей долгосрочной катастрофой для Украины будет, если Россия перекроет Украине доступ к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы. Жизненная сила Украины - это доступ к Одессе, поэтому им важно занимать наступательную позицию на юге, а не только оборонительную", - цитирует газета слова сенатора США Криса Мерфи.
СМИ также пишет о том, что украинским силам необходимо срочно "отвоевать юг", потому что в зимнее время на этой территории будет крайне сложно вести бои. Издание утверждает, что рывок просто необходим, ведь Россия укрепила свои позиции на юге, что сделает наступление украинских сил более сложным.
"Русские приложили много усилий и потратили много времени, чтобы укрепиться немного иначе, чем они это сделали на востоке. Они смогли перебросить туда бронетехнику, они смогли построить вокруг элементарные оборонительные сооружения", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленных лиц НАТО.
В среду, 5 октября, президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ.
Во вторник, 4 октября, президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на $625 миллионов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин. В среду, 5 октября, ВСУ обстреляли Донецк из оружий натовского калибра, есть погибшие.