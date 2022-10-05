https://ukraina.ru/20221005/1039408568.html

Запустить Запорожскую АЭС не сложно, но есть препятствие - власти

Запустить Запорожскую АЭС не сложно, но есть препятствие - власти - 05.10.2022 Украина.ру

Запустить Запорожскую АЭС не сложно, но есть препятствие - власти

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сделал заявление о том, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) может быть запущена уже в ближайшее время, однако сделать это под обстрелами невозможно. Об этом 5 октября пишут РИА Новости

2022-10-05T14:01

2022-10-05T14:01

2022-10-05T14:01

новости

запорожская аэс

обстрелы

губернатор

евгений балицкий

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Также в среду, 5 октября, стало известно об очередном обстреле ТЭС вблизи Запорожской АЭС украинскими войсками. Сообщается, что удары наносятся из американских РСЗО HIMARS.Ранее в интервью изданию Украина.ру советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал о том, что ВСУ разбомбили ТЭС и все сети, соединяющие ее с ЗАЭС, что создало угрозу "ядерной беды", поскольку невозможность выводить излишки энергии с реактора чревато взрывом. Именно поэтому, пояснил он, и был остановлен 6-й энергоблок станции.Карчаа пояснил, что работы по восстановлению ведутся, однако производить их в условиях продолжающихся артиллерийских обстрелов крайне сложно.

https://ukraina.ru/20221005/1039408094.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запорожская аэс, обстрелы, губернатор, евгений балицкий