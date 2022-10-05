Запустить Запорожскую АЭС не сложно, но есть препятствие - власти
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сделал заявление о том, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) может быть запущена уже в ближайшее время, однако сделать это под обстрелами невозможно. Об этом 5 октября пишут РИА Новости
"Технически запустить Запорожскую АЭС не представляет труда, но нужны гарантии, что обстрелов со стороны Киева больше не будет", - заявил Балицкий.
Также в среду, 5 октября, стало известно об очередном обстреле ТЭС вблизи Запорожской АЭС украинскими войсками. Сообщается, что удары наносятся из американских РСЗО HIMARS.
Ранее в интервью изданию Украина.ру советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал о том, что ВСУ разбомбили ТЭС и все сети, соединяющие ее с ЗАЭС, что создало угрозу "ядерной беды", поскольку невозможность выводить излишки энергии с реактора чревато взрывом. Именно поэтому, пояснил он, и был остановлен 6-й энергоблок станции.
Карчаа пояснил, что работы по восстановлению ведутся, однако производить их в условиях продолжающихся артиллерийских обстрелов крайне сложно.
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