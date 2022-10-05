Запустить Запорожскую АЭС не сложно, но есть препятствие - власти - 05.10.2022 Украина.ру
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Запустить Запорожскую АЭС не сложно, но есть препятствие - власти
Запустить Запорожскую АЭС не сложно, но есть препятствие - власти - 05.10.2022 Украина.ру
Запустить Запорожскую АЭС не сложно, но есть препятствие - власти
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сделал заявление о том, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) может быть запущена уже в ближайшее время, однако сделать это под обстрелами невозможно. Об этом 5 октября пишут РИА Новости
2022-10-05T14:01
2022-10-05T14:01
новости
запорожская аэс
обстрелы
губернатор
евгений балицкий
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Также в среду, 5 октября, стало известно об очередном обстреле ТЭС вблизи Запорожской АЭС украинскими войсками. Сообщается, что удары наносятся из американских РСЗО HIMARS.Ранее в интервью изданию Украина.ру советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал о том, что ВСУ разбомбили ТЭС и все сети, соединяющие ее с ЗАЭС, что создало угрозу "ядерной беды", поскольку невозможность выводить излишки энергии с реактора чревато взрывом. Именно поэтому, пояснил он, и был остановлен 6-й энергоблок станции.Карчаа пояснил, что работы по восстановлению ведутся, однако производить их в условиях продолжающихся артиллерийских обстрелов крайне сложно.
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новости, запорожская аэс, обстрелы, губернатор, евгений балицкий
Новости, Запорожская АЭС, обстрелы, губернатор, Евгений Балицкий

Запустить Запорожскую АЭС не сложно, но есть препятствие - власти

14:01 05.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сделал заявление о том, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) может быть запущена уже в ближайшее время, однако сделать это под обстрелами невозможно. Об этом 5 октября пишут РИА Новости

"Технически запустить Запорожскую АЭС не представляет труда, но нужны гарантии, что обстрелов со стороны Киева больше не будет", - заявил Балицкий.

Также в среду, 5 октября, стало известно об очередном обстреле ТЭС вблизи Запорожской АЭС украинскими войсками. Сообщается, что удары наносятся из американских РСЗО HIMARS.
Ранее в интервью изданию Украина.ру советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал о том, что ВСУ разбомбили ТЭС и все сети, соединяющие ее с ЗАЭС, что создало угрозу "ядерной беды", поскольку невозможность выводить излишки энергии с реактора чревато взрывом. Именно поэтому, пояснил он, и был остановлен 6-й энергоблок станции.
Карчаа пояснил, что работы по восстановлению ведутся, однако производить их в условиях продолжающихся артиллерийских обстрелов крайне сложно.
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НовостиЗапорожская АЭСобстрелыгубернаторЕвгений Балицкий
 
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