https://ukraina.ru/20221005/1039408094.html

"Здесь нет противоречия": Песков прокомментировал слова о том, что новые регионы "навсегда Россия"

"Здесь нет противоречия": Песков прокомментировал слова о том, что новые регионы "навсегда Россия" - 05.10.2022 Украина.ру

"Здесь нет противоречия": Песков прокомментировал слова о том, что новые регионы "навсегда Россия"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения со СМИ 5 октября подтвердил уже неоднократно звучавшее от первых лиц страны утверждение, что населенные пункты в новых регионах России останутся в составе РФ навсегда

2022-10-05T13:44

2022-10-05T13:44

2022-10-05T13:44

песков

регионы

россия

высказывание

новости

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103000/99/1030009934_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_1f1c66b0848116ec4fa00ad9be9e01d2.jpg

Когда журналисты попросили Пескова уточнить, как это сочетается с сообщениями Минобороны страны об "отступлении из ряда населенных пунктов" в связи с действиями ВСУ.

https://ukraina.ru/20221005/1039405856.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

песков, регионы, россия, высказывание, новости, минобороны