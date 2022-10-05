"Здесь нет противоречия": Песков прокомментировал слова о том, что новые регионы "навсегда Россия" - 05.10.2022 Украина.ру
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"Здесь нет противоречия": Песков прокомментировал слова о том, что новые регионы "навсегда Россия"
"Здесь нет противоречия": Песков прокомментировал слова о том, что новые регионы "навсегда Россия" - 05.10.2022 Украина.ру
"Здесь нет противоречия": Песков прокомментировал слова о том, что новые регионы "навсегда Россия"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения со СМИ 5 октября подтвердил уже неоднократно звучавшее от первых лиц страны утверждение, что населенные пункты в новых регионах России останутся в составе РФ навсегда
2022-10-05T13:44
2022-10-05T13:44
песков
регионы
россия
высказывание
новости
минобороны
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Когда журналисты попросили Пескова уточнить, как это сочетается с сообщениями Минобороны страны об "отступлении из ряда населенных пунктов" в связи с действиями ВСУ.
https://ukraina.ru/20221005/1039405856.html
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песков, регионы, россия, высказывание, новости, минобороны
Песков, регионы, Россия, высказывание, Новости, Минобороны

"Здесь нет противоречия": Песков прокомментировал слова о том, что новые регионы "навсегда Россия"

13:44 05.10.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения со СМИ 5 октября подтвердил уже неоднократно звучавшее от первых лиц страны утверждение, что населенные пункты в новых регионах России останутся в составе РФ навсегда
Когда журналисты попросили Пескова уточнить, как это сочетается с сообщениями Минобороны страны об "отступлении из ряда населенных пунктов" в связи с действиями ВСУ.
"Здесь нет никакого противоречия. Они будут с Россией навсегда, они будут возвращены", - заявил Песков.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
13:25
Песков ответил, будет ли СВО переформатирована в контртеррористическую операциюПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решения о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую (КТО) не принималось. Это прерогатива Верховного главнокомандующего. Такое заявление он сделал 5 октября
 
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