https://ukraina.ru/20221005/1039408094.html
"Здесь нет противоречия": Песков прокомментировал слова о том, что новые регионы "навсегда Россия"
"Здесь нет противоречия": Песков прокомментировал слова о том, что новые регионы "навсегда Россия" - 05.10.2022 Украина.ру
"Здесь нет противоречия": Песков прокомментировал слова о том, что новые регионы "навсегда Россия"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения со СМИ 5 октября подтвердил уже неоднократно звучавшее от первых лиц страны утверждение, что населенные пункты в новых регионах России останутся в составе РФ навсегда
2022-10-05T13:44
2022-10-05T13:44
2022-10-05T13:44
песков
регионы
россия
высказывание
новости
минобороны
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Когда журналисты попросили Пескова уточнить, как это сочетается с сообщениями Минобороны страны об "отступлении из ряда населенных пунктов" в связи с действиями ВСУ.
https://ukraina.ru/20221005/1039405856.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
песков, регионы, россия, высказывание, новости, минобороны
Песков, регионы, Россия, высказывание, Новости, Минобороны
"Здесь нет противоречия": Песков прокомментировал слова о том, что новые регионы "навсегда Россия"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения со СМИ 5 октября подтвердил уже неоднократно звучавшее от первых лиц страны утверждение, что населенные пункты в новых регионах России останутся в составе РФ навсегда