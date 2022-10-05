Песков ответил, будет ли СВО переформатирована в контртеррористическую операцию
13:25 05.10.2022 (обновлено: 13:35 05.10.2022)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решения о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую (КТО) не принималось. Это прерогатива Верховного главнокомандующего. Такое заявление он сделал 5 октября
Ранее в ряде СМИ появилось сообщение о том, что в среду, 5 октября, президент Владимир Путин выступит с обращением, в котором объявит об изменении статуса спецоперации.
«Это целиком и полностью прерогатива Верховного главнокомандующего и президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности начала КТО.
Также пресс-секретарь российского лидера назвал фейком информацию о готовящемся обращении Путина на эту тему.
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