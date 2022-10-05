Песков ответил, будет ли СВО переформатирована в контртеррористическую операцию - 05.10.2022 Украина.ру
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Песков ответил, будет ли СВО переформатирована в контртеррористическую операцию
Песков ответил, будет ли СВО переформатирована в контртеррористическую операцию - 05.10.2022 Украина.ру
Песков ответил, будет ли СВО переформатирована в контртеррористическую операцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решения о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую (КТО) не принималось. Это прерогатива Верховного главнокомандующего. Такое заявление он сделал 5 октября
2022-10-05T13:25
2022-10-05T13:35
песков
владимир путин
обращение
народ
спецоперация
статус
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Ранее в ряде СМИ появилось сообщение о том, что в среду, 5 октября, президент Владимир Путин выступит с обращением, в котором объявит об изменении статуса спецоперации.«Это целиком и полностью прерогатива Верховного главнокомандующего и президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности начала КТО.Также пресс-секретарь российского лидера назвал фейком информацию о готовящемся обращении Путина на эту тему.
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песков, владимир путин, обращение, народ, спецоперация, статус
Песков, Владимир Путин, обращение, народ, Спецоперация, статус

Песков ответил, будет ли СВО переформатирована в контртеррористическую операцию

13:25 05.10.2022 (обновлено: 13:35 05.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решения о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую (КТО) не принималось. Это прерогатива Верховного главнокомандующего. Такое заявление он сделал 5 октября
Ранее в ряде СМИ появилось сообщение о том, что в среду, 5 октября, президент Владимир Путин выступит с обращением, в котором объявит об изменении статуса спецоперации.
«Это целиком и полностью прерогатива Верховного главнокомандующего и президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности начала КТО.
Также пресс-секретарь российского лидера назвал фейком информацию о готовящемся обращении Путина на эту тему.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
11:45
"Безумная идея": Захарова рассказала, к чему приведут попытки лишить РФ права вето в ООНОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки реформировать ООН, лишив Россию права вето в Совбезе, убивает идею, заложенную в эту организацию. Ее слова прозвучали 5 октября в ходе заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?"
 
ПесковВладимир ПутинобращениенародСпецоперациястатус
 
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