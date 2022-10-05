https://ukraina.ru/20221005/1039405856.html

Песков ответил, будет ли СВО переформатирована в контртеррористическую операцию

Песков ответил, будет ли СВО переформатирована в контртеррористическую операцию - 05.10.2022 Украина.ру

Песков ответил, будет ли СВО переформатирована в контртеррористическую операцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решения о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую (КТО) не принималось. Это прерогатива Верховного главнокомандующего. Такое заявление он сделал 5 октября

2022-10-05T13:25

2022-10-05T13:25

2022-10-05T13:35

песков

владимир путин

обращение

народ

спецоперация

статус

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Ранее в ряде СМИ появилось сообщение о том, что в среду, 5 октября, президент Владимир Путин выступит с обращением, в котором объявит об изменении статуса спецоперации.«Это целиком и полностью прерогатива Верховного главнокомандующего и президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности начала КТО.Также пресс-секретарь российского лидера назвал фейком информацию о готовящемся обращении Путина на эту тему.

https://ukraina.ru/20221005/1039402499.html

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песков, владимир путин, обращение, народ, спецоперация, статус