https://ukraina.ru/20221005/1039402774.html

Пушков оценил шансы Запада лишить Россию права вето в СБ ООН

Пушков оценил шансы Запада лишить Россию права вето в СБ ООН - 05.10.2022 Украина.ру

Пушков оценил шансы Запада лишить Россию права вето в СБ ООН

Одно из полей, на котором будет проходить очередное противостояние Россия-Запад - поле ООН, где США пытаются изменить структуру организации в ущерб РФ. Об этом 5 октября на заседании Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?" сказал председатель Алексей Пушков

2022-10-05T11:52

2022-10-05T11:52

2022-10-05T14:01

алексей пушков

оон

россия

вето

запад

вашингтон

новости

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Он подчеркнул, что, учитывая это, к слову "невозможно" стоит подходить осторожно, ведь при определенных усилиях на Западе могут начать двигаться в этом направлении. В частности, пойти по пути обвинения России в тех или иных делах."Поражает следующее: за последние двадцать лет США со своими союзниками десятки раз нарушали международное право. Агрессия против Ирака, Ливии, поддержка террористов в Сирии - ни разу никто не ставил вопрос о лишении полномочий. Здесь вступает в дело информационная политика. Я провел встречи с представителями посольств незападного мира. У них другая точка зрения. Они принимают во внимание то, что делал Запад, что попытка выставить Россию мировым злодеем построена на двойных стандартах, лицемерная", - сказал сенатор.Он резюмировал, что многие из этих стран пострадали от агрессии США и хорошо понимают, что сейчас идет схватка Запада и России, где главная цель Вашингтона – нанести максимально возможный ущерб РФ. А "без поддержки незападного мира США не смогут это провести", - заключил Пушков.

https://ukraina.ru/20221005/1039402499.html

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2022

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алексей пушков, оон, россия, вето, запад, вашингтон, новости