Пушков оценил шансы Запада лишить Россию права вето в СБ ООН - 05.10.2022 Украина.ру
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Пушков оценил шансы Запада лишить Россию права вето в СБ ООН
Пушков оценил шансы Запада лишить Россию права вето в СБ ООН - 05.10.2022 Украина.ру
Пушков оценил шансы Запада лишить Россию права вето в СБ ООН
Одно из полей, на котором будет проходить очередное противостояние Россия-Запад - поле ООН, где США пытаются изменить структуру организации в ущерб РФ. Об этом 5 октября на заседании Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?" сказал председатель Алексей Пушков
2022-10-05T11:52
2022-10-05T14:01
алексей пушков
оон
россия
вето
запад
вашингтон
новости
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Он подчеркнул, что, учитывая это, к слову "невозможно" стоит подходить осторожно, ведь при определенных усилиях на Западе могут начать двигаться в этом направлении. В частности, пойти по пути обвинения России в тех или иных делах."Поражает следующее: за последние двадцать лет США со своими союзниками десятки раз нарушали международное право. Агрессия против Ирака, Ливии, поддержка террористов в Сирии - ни разу никто не ставил вопрос о лишении полномочий. Здесь вступает в дело информационная политика. Я провел встречи с представителями посольств незападного мира. У них другая точка зрения. Они принимают во внимание то, что делал Запад, что попытка выставить Россию мировым злодеем построена на двойных стандартах, лицемерная", - сказал сенатор.Он резюмировал, что многие из этих стран пострадали от агрессии США и хорошо понимают, что сейчас идет схватка Запада и России, где главная цель Вашингтона – нанести максимально возможный ущерб РФ. А "без поддержки незападного мира США не смогут это провести", - заключил Пушков.
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алексей пушков, оон, россия, вето, запад, вашингтон, новости
Алексей Пушков, ООН, Россия, вето, Запад, Вашингтон, Новости

Пушков оценил шансы Запада лишить Россию права вето в СБ ООН

11:52 05.10.2022 (обновлено: 14:01 05.10.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Одно из полей, на котором будет проходить очередное противостояние Россия-Запад - поле ООН, где США пытаются изменить структуру организации в ущерб РФ. Об этом 5 октября на заседании Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?" сказал председатель Алексей Пушков

"В англосаксонских странах продумывается схема, как лишить Россию права вето в СБ ООН. Обсуждения идут в кулуарах. Появляется платформа, которую продвигает Киев. Она гласит, что Украина должна заменить Россию в СБ ООН, поскольку она изначально, еще в 1945 стала членом Организации Объединенных Наций. Украинская сторона ставит вопрос о своем моральном праве заменить Россию в СБ ООН в качестве постоянного члена", - сказал Пушков.

Он подчеркнул, что, учитывая это, к слову "невозможно" стоит подходить осторожно, ведь при определенных усилиях на Западе могут начать двигаться в этом направлении. В частности, пойти по пути обвинения России в тех или иных делах.
"Поражает следующее: за последние двадцать лет США со своими союзниками десятки раз нарушали международное право. Агрессия против Ирака, Ливии, поддержка террористов в Сирии - ни разу никто не ставил вопрос о лишении полномочий. Здесь вступает в дело информационная политика. Я провел встречи с представителями посольств незападного мира. У них другая точка зрения. Они принимают во внимание то, что делал Запад, что попытка выставить Россию мировым злодеем построена на двойных стандартах, лицемерная", - сказал сенатор.
Он резюмировал, что многие из этих стран пострадали от агрессии США и хорошо понимают, что сейчас идет схватка Запада и России, где главная цель Вашингтона – нанести максимально возможный ущерб РФ. А "без поддержки незападного мира США не смогут это провести", - заключил Пушков.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
11:45
"Безумная идея": Захарова рассказала, к чему приведут попытки лишить РФ права вето в ООНОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки реформировать ООН, лишив Россию права вето в Совбезе, убивает идею, заложенную в эту организацию. Ее слова прозвучали 5 октября в ходе заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?"
 
Алексей ПушковООНРоссияветоЗападВашингтонНовости
 
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