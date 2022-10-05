Пушков оценил шансы Запада лишить Россию права вето в СБ ООН
11:52 05.10.2022 (обновлено: 14:01 05.10.2022)
Одно из полей, на котором будет проходить очередное противостояние Россия-Запад - поле ООН, где США пытаются изменить структуру организации в ущерб РФ. Об этом 5 октября на заседании Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?" сказал председатель Алексей Пушков
"В англосаксонских странах продумывается схема, как лишить Россию права вето в СБ ООН. Обсуждения идут в кулуарах. Появляется платформа, которую продвигает Киев. Она гласит, что Украина должна заменить Россию в СБ ООН, поскольку она изначально, еще в 1945 стала членом Организации Объединенных Наций. Украинская сторона ставит вопрос о своем моральном праве заменить Россию в СБ ООН в качестве постоянного члена", - сказал Пушков.
Он подчеркнул, что, учитывая это, к слову "невозможно" стоит подходить осторожно, ведь при определенных усилиях на Западе могут начать двигаться в этом направлении. В частности, пойти по пути обвинения России в тех или иных делах.
"Поражает следующее: за последние двадцать лет США со своими союзниками десятки раз нарушали международное право. Агрессия против Ирака, Ливии, поддержка террористов в Сирии - ни разу никто не ставил вопрос о лишении полномочий. Здесь вступает в дело информационная политика. Я провел встречи с представителями посольств незападного мира. У них другая точка зрения. Они принимают во внимание то, что делал Запад, что попытка выставить Россию мировым злодеем построена на двойных стандартах, лицемерная", - сказал сенатор.
Он резюмировал, что многие из этих стран пострадали от агрессии США и хорошо понимают, что сейчас идет схватка Запада и России, где главная цель Вашингтона – нанести максимально возможный ущерб РФ. А "без поддержки незападного мира США не смогут это провести", - заключил Пушков.
11:45"Безумная идея": Захарова рассказала, к чему приведут попытки лишить РФ права вето в ООНОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки реформировать ООН, лишив Россию права вето в Совбезе, убивает идею, заложенную в эту организацию. Ее слова прозвучали 5 октября в ходе заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?"