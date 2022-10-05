https://ukraina.ru/20221005/1039399639.html

Newsweek: Маска объявили "путинской марионеткой" за свою мирную инициативу

Newsweek: Маска объявили "путинской марионеткой" за свою мирную инициативу - 05.10.2022 Украина.ру

Newsweek: Маска объявили "путинской марионеткой" за свою мирную инициативу

Американский предприниматель Илон Маск подвергся коллективной травле в Twitter после того, как выдвинул свои предложения по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 4 октября в американском журнале Newsweek

2022-10-05T10:58

2022-10-05T10:58

2022-10-05T10:58

новости

спецоперация

илон маск

twitter

цензура

переговоры

интернет

владимир зеленский

андрей мельник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/96/1033449618_0:73:800:523_1920x0_80_0_0_9685cdf320daf10d60e069e599e9306c.jpg

По словам автора статьи Дэвида Сакса, главного операционного директора-основателя PayPal, Маска атаковала и объявила "путинской марионеткой" "толпа, сформировавшаяся в Twitter с целью контроля за дискурсом по всем вопросам, связанным с Украиной".В травле предпринимателя участвовали Владимир Зеленский, объявивший его в "поддержке России" и посол Киева в Германии Андрей Мельник, ответивший Маску в непечатной форме. За ними последовали десятки известных на Западе журналистов и общественных деятелей, "приказывая Маску не лезть не в своё дело", отмечает автор.Эта "интернет-толпа" решила, что любая поддержка урегулирования путём переговоров, даже тех предложений, к которым сам Зеленский склонялся в начале военных действий, равносильна переходу на сторону России и должна подвергаться осуждению.Автор отмечает, что в травле Маска в США единым фронтом выступают "неоконы" и либералы этой страны.

https://ukraina.ru/20221004/1039374690.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, илон маск, twitter, цензура, переговоры, интернет, владимир зеленский, андрей мельник