Newsweek: Маска объявили "путинской марионеткой" за свою мирную инициативу
Американский предприниматель Илон Маск подвергся коллективной травле в Twitter после того, как выдвинул свои предложения по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 4 октября в американском журнале Newsweek
По словам автора статьи Дэвида Сакса, главного операционного директора-основателя PayPal, Маска атаковала и объявила "путинской марионеткой" "толпа, сформировавшаяся в Twitter с целью контроля за дискурсом по всем вопросам, связанным с Украиной".
В травле предпринимателя участвовали Владимир Зеленский, объявивший его в "поддержке России" и посол Киева в Германии Андрей Мельник, ответивший Маску в непечатной форме. За ними последовали десятки известных на Западе журналистов и общественных деятелей, "приказывая Маску не лезть не в своё дело", отмечает автор.
В этой истории важно не то, что Маска отчитали, а скорее то, что … для определения политики США в отношении Украины используется та же нетолерантная тактика "отмены", что и для прекращения дебатов по внутриполитическим вопросам. Это делается с помощью демонизации инакомыслия, поношения оппонентов и закрытия, как идеологически неприемлемых, любых путей к миру или даже к снижению напряжённости
Эта "интернет-толпа" решила, что любая поддержка урегулирования путём переговоров, даже тех предложений, к которым сам Зеленский склонялся в начале военных действий, равносильна переходу на сторону России и должна подвергаться осуждению.
Вчера, 15:23В Кремле предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине поддержали с оговоркамиТо, что крупный американский предприниматель Илон Маск, в отличие от многих западных дипломатов, пытается искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине, является позитивным фактом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября во время конференц-колла
Автор отмечает, что в травле Маска в США единым фронтом выступают "неоконы" и либералы этой страны.