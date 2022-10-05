Newsweek: Маска объявили "путинской марионеткой" за свою мирную инициативу - 05.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221005/1039399639.html
Newsweek: Маска объявили "путинской марионеткой" за свою мирную инициативу
Newsweek: Маска объявили "путинской марионеткой" за свою мирную инициативу - 05.10.2022 Украина.ру
Newsweek: Маска объявили "путинской марионеткой" за свою мирную инициативу
Американский предприниматель Илон Маск подвергся коллективной травле в Twitter после того, как выдвинул свои предложения по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 4 октября в американском журнале Newsweek
2022-10-05T10:58
2022-10-05T10:58
новости
спецоперация
илон маск
twitter
цензура
переговоры
интернет
владимир зеленский
андрей мельник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/96/1033449618_0:73:800:523_1920x0_80_0_0_9685cdf320daf10d60e069e599e9306c.jpg
По словам автора статьи Дэвида Сакса, главного операционного директора-основателя PayPal, Маска атаковала и объявила "путинской марионеткой" "толпа, сформировавшаяся в Twitter с целью контроля за дискурсом по всем вопросам, связанным с Украиной".В травле предпринимателя участвовали Владимир Зеленский, объявивший его в "поддержке России" и посол Киева в Германии Андрей Мельник, ответивший Маску в непечатной форме. За ними последовали десятки известных на Западе журналистов и общественных деятелей, "приказывая Маску не лезть не в своё дело", отмечает автор.Эта "интернет-толпа" решила, что любая поддержка урегулирования путём переговоров, даже тех предложений, к которым сам Зеленский склонялся в начале военных действий, равносильна переходу на сторону России и должна подвергаться осуждению.Автор отмечает, что в травле Маска в США единым фронтом выступают "неоконы" и либералы этой страны.
https://ukraina.ru/20221004/1039374690.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/96/1033449618_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c1cb9831db9a7107a5acbfa439a40eba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, илон маск, twitter, цензура, переговоры, интернет, владимир зеленский, андрей мельник
Новости, Спецоперация, Илон Маск, Twitter, цензура, переговоры, интернет, Владимир Зеленский, Андрей Мельник

Newsweek: Маска объявили "путинской марионеткой" за свою мирную инициативу

10:58 05.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Public DomainИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© commons.wikimedia.org / Public Domain
Читать в
Американский предприниматель Илон Маск подвергся коллективной травле в Twitter после того, как выдвинул свои предложения по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 4 октября в американском журнале Newsweek
По словам автора статьи Дэвида Сакса, главного операционного директора-основателя PayPal, Маска атаковала и объявила "путинской марионеткой" "толпа, сформировавшаяся в Twitter с целью контроля за дискурсом по всем вопросам, связанным с Украиной".
В травле предпринимателя участвовали Владимир Зеленский, объявивший его в "поддержке России" и посол Киева в Германии Андрей Мельник, ответивший Маску в непечатной форме. За ними последовали десятки известных на Западе журналистов и общественных деятелей, "приказывая Маску не лезть не в своё дело", отмечает автор.

В этой истории важно не то, что Маска отчитали, а скорее то, что … для определения политики США в отношении Украины используется та же нетолерантная тактика "отмены", что и для прекращения дебатов по внутриполитическим вопросам. Это делается с помощью демонизации инакомыслия, поношения оппонентов и закрытия, как идеологически неприемлемых, любых путей к миру или даже к снижению напряжённости

Дэвид Сакс
Основатель компании PayPal
Эта "интернет-толпа" решила, что любая поддержка урегулирования путём переговоров, даже тех предложений, к которым сам Зеленский склонялся в начале военных действий, равносильна переходу на сторону России и должна подвергаться осуждению.
Илон Маск
Вчера, 15:23
В Кремле предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине поддержали с оговоркамиТо, что крупный американский предприниматель Илон Маск, в отличие от многих западных дипломатов, пытается искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине, является позитивным фактом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября во время конференц-колла
Автор отмечает, что в травле Маска в США единым фронтом выступают "неоконы" и либералы этой страны.
 
НовостиСпецоперацияИлон МаскTwitterцензурапереговорыинтернетВладимир ЗеленскийАндрей Мельник
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:24Экс-омбудсмен Украины призналась Вовану и Лексусу, что специально раскручивала фейки о российских военных
10:58Newsweek: Маска объявили "путинской марионеткой" за свою мирную инициативу
10:55Запад и ООН. Удар по России под видом реформы? Прямая трансляция из Совета Федерации
10:51Уже отступают: Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске
09:57Путин назначил временных глав новых территорий
09:56СМИ: Австрия предложила взять на себя переговоры по Украине
09:56Путин подписал закон о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
09:46Угрозы терактов и ударов беспилотников: Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму
09:40Захарова о плане Маска: на Западе стали задаваться вопросами о причинах событий на Украине
09:35"Надо защищать Родину": в Донецке мобилизованные ростовчане заявили, что рады исполнять свой долг
09:27Дрова, биомасса и навоз. Житомир готовится отказываться от газа
09:08Российско-украинская граница: некоторые юридические вопросы
09:00Польза от новых регионов РФ, обстрелы, смена посла в Казахстане. Главное на Украине на утро 5 октября
08:54"Ходить я не могла, отбили ноги". Что делали "настоящие украинские патриоты" и "захысныки"
08:50МИД Казахстана сообщил, что посла России в Астане вызовут для разговора
08:37"Ходит много слухов": комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных приморцев
08:30Посол РФ Антонов: поставки оружия Киеву делают США участником конфликта
08:23FP: некоторые европейские страны готовы отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы
08:09Politico: страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
08:00Командир отряда, защищавшего Красный Лиман, ответил, что нужно, чтобы снова началось русское наступление
Лента новостейМолния