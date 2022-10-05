Путин подписал закон о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - 05.10.2022 Украина.ру
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Путин подписал закон о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Путин подписал закон о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - 05.10.2022 Украина.ру
Путин подписал закон о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ
2022-10-05T09:56
2022-10-05T09:58
владимир путин
законы
рф
референдум
лнр
днр
херсонская область
запорожская область
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Соответствующие документы опубликованы 5 октября на официальном интернет-портале правовой информацииПо итогам референдумов, проведенных в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, а Совет Федерации единогласно одобрил законы о присоединении к России новых регионов.
https://ukraina.ru/20221005/1039395037.html
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владимир путин, законы, рф, референдум, лнр, днр, херсонская область, запорожская область
Владимир Путин, законы, РФ, референдум, ЛНР, ДНР, Херсонская область, Запорожская область

Путин подписал закон о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

09:56 05.10.2022 (обновлено: 09:58 05.10.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ
Соответствующие документы опубликованы 5 октября на официальном интернет-портале правовой информации
По итогам референдумов, проведенных в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, а Совет Федерации единогласно одобрил законы о присоединении к России новых регионов.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
09:40
Захарова о плане Маска: на Западе стали задаваться вопросами о причинах событий на УкраинеОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание американского миллиардера Илона Маска свидетельствует о том, что на Западе начали задаваться вопросами о происходящем. Ее слова 5 октября процитировали РИА Новости
 
Владимир ПутинзаконыРФреферендумЛНРДНРХерсонская областьЗапорожская область
 
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