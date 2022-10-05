Путин подписал закон о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
09:56 05.10.2022 (обновлено: 09:58 05.10.2022)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ
Соответствующие документы опубликованы 5 октября на официальном интернет-портале правовой информации
По итогам референдумов, проведенных в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, а Совет Федерации единогласно одобрил законы о присоединении к России новых регионов.
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