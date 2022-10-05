https://ukraina.ru/20221005/1039396284.html

Путин подписал закон о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Путин подписал закон о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - 05.10.2022 Украина.ру

Путин подписал закон о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ

2022-10-05T09:56

2022-10-05T09:56

2022-10-05T09:58

владимир путин

законы

рф

референдум

лнр

днр

херсонская область

запорожская область

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Соответствующие документы опубликованы 5 октября на официальном интернет-портале правовой информацииПо итогам референдумов, проведенных в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, а Совет Федерации единогласно одобрил законы о присоединении к России новых регионов.

https://ukraina.ru/20221005/1039395037.html

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владимир путин, законы, рф, референдум, лнр, днр, херсонская область, запорожская область